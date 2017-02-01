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Материалы по теме:
Все про:авиация (1703) боевик (17923) Донбасс (12568) Тымчук (1302)

 Боевиков "ДНР" на передовой "подбадривают" слухами о возможной поддержке военной авиации РФ, - ИС

Для “поддержания боевого духа” российско-террористических войск на передовой распространяются слухи о возможном применение боевой авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов против украинских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат от НФ, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на Facebook.

"Для снижения уровня морально-психологического состояния личного состава Вооруженных Сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ (комплекс "Леер-3") осуществляется рассылка провокационных антиукраинских SMS-сообщений", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы неделю обстреливали подконтрольные им населенные пункты на Луганщине, - Тымчук

По данным ИС, с активизацией боевых действий в "ДНР" началось распространение информации об организации "засад" для ВСУ - "в частности, боевики перед угрозой ответных действий сил АТО распространяют слухи о "тактическом замысле" по завлечению подразделений ВСУ в "котлы" (очевидно, заранее оправдывая свое возможное отступление)".

"Одновременно для "поддержания боевого духа" среди боевиков распространяются слухи о том, что в случае существенного продвижения ВСУ, вооруженные силы России окажут прямую военную помощь "ДНР", включая применение боевой авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов", - сообщает ИС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас нет необходимости массово эвакуировать жителей Авдеевки, - Жебривский

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.

После обеда 1 февраля Донецкая ВГА сообщила об установлении в Авдеевке режима тишины до 17.00. Однако, около 15.30 боевики нарушили режим тишины и обстреляли ремонтную бригаду.
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Когда ополченцы, во главе с Дыркиным драпали с Славянска, чего не поддержали авиацией? Чего вашу галимую ДНР и ЛНР не присоединили к россосиюшке? Народ дАунбасса, вас обманули, вас бросили и в вас плюнули. Не будет никакой авиации.
На главарей ваших банд формирований открыт сезон охоты.
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Авиацией могут и бомбануть,поэтому нашим пво нужно быть начеку,а вот если они сработают четко,то это будет катастрофой для самой параши.кто в курсе,сколько боеспособных у них самолетов в этом районе?
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Ага, в Донецком море (ставке в парке Щербакова) "Ад. Кузнецов" пришвартовался, его из Сирии на помощь даунэр направили.
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Под эту легенду еще можно успеть распилить и вывезти пару заводов.
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Громов Виталий поширив link у спільноті: ВАТА TV.37 хв. ·
типа з пушки по мухам?-
ДНР заявила о запуске украинского «Бука» по беспилотнику ОБСЕ - MeduzaКомандование вооруженными формированиями ДНР заявило, что украинские военные обстреляли беспилотник ОБСЕ над городом Макеевка в Донбассе.
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С Бука по беспилотнику ? Они считают нас настолько богатыми ?
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да если по "оплету" или юниону скажут шотто подвдная лодка то жители макеевки поверят! зная своего кума с макеевки тупого таксиста
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А чего вообще Путин не забрал в пидерацию? И не нужно никаких ракет и авиации. Более серьёзные санкции Путину не нужны как и вонючие обдроченцы. Путин очень робко шептал задротам хотящим в Россию в 2014 что бы задроты не проводили референдум.

Задроты обдроченцы не понимают что они не нужны Путину кроме как прикрытие Крыма.
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А вот и Наденька....и у нее есть план -

Савченко рассказала о своих предложениях по деоккупации Донбасса и Крыма

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что у нее есть несколько пошаговых планов по деоккупации Донбасса и Крыма.
Об этом политик сказала в интервью "НВ".
"Но у меня нет возможностей, недостаточно власти. Все свои планы я доносила до наших политиков, наших силовиков, силовых структур, до европейских политиков, предлагала ими воспользоваться. Предлагала много выходов из ситуации. Мои слова сколько раз извращались: будто я сказала, что нам надо сдать Крым. Нет. Люди во власти говорят, что мы вернем Донбасс мирным путем, а я говорю, что это будет ценой сдачи Крыма. И сколько бы они не кричали, так и будет", - заявила Савченко.
Она отметила, что сможет разгласить свой пошаговый план по деоккупации Крыма только "после того, как хотя бы с Донбассом у нас получится".
На вопрос, сколько времени это может занять, нардеп ответила: "Никогда не угадаешь. Это могут быть и месяцы, и годы. Зависит от того, сколько мы можем пожертвовать".
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Та да. И несколько планов медицинских процедур прописать.
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Так и запишем-"От госпитализации отказалась"
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Так и запишем-"От госпитализации отказалась"
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План некачественный оказался, вот Гадя и несет хрень.
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Спалился усатый попугай плешивого хуйла. Как говорится - ищите кому выгодно. Ну вот "повод для скорейшего налаживания" - это ли не явка сповинной?
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Неужели усиление визового контроля в США каснулось пескова и хуйла. А как же они до своих триллионов доберуться.
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я так понимаю, что медленно, но верно, ВСУ продвигается вперед.
Побед в войне без потерь не бывает..
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сєпари пишуть, що

артиллерия РФ возобновила обстрелы Авдеевки с целью выбить противника и уничтожить фортификационные сооружения. Координируют наступательную операцию генералы Виктор Золотов, Павел Попов.

В операции "Рубеж" по захвату Авдеевки участвуют более 1000 солдат российской армии, 1000 солдат Армии ДНР, сотни единиц военной техники и артиллерии.
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могут авиацией. алеппо разбомбили. и что им было. нехера. они безнаказанные твари
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кто сказал - не наказанные, Алеппо разбомбили а теперь всю Сирию прои.али, смотри изход по последним 2-3 месецам, не будет там рассеиского влияния, хочу только услышать от их пропогондонов - мол им особо эта пустынная Сирия и не нужна, пускаи омериканцы с геиропеицами отстраивает - а мы и отстроим, вот только сыновеи Сирии, которые регулярно поедит резать головы русским - удерживать сильно не будем.
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не припомню где именно, но какой то сепарскый стротег уже оправдывалса - мол те и те линии разграничения для них не важны и нечего стратегического не даст и ВСУ, ещё нямнял - мол земля там заморжшая и окопатса украинцы не смогут - это конечно он спалилса о состояние - мол нам те линии, которые удерживаем не важны.
На счёт катлов, я имею в выду и маленких - на то есть и разведка и командиры.
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это ОРДИЛОСОС (отдельные районы Донецкой и Луганской областей с особым статусом)

Будапештский меморандум Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия Дата подписания: 05.12.1994 Дата вступления в силу: 05.12.1994

4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия

жертвой акта агрессии - поддержке военной авиации РФ в ОРДИЛОСОС нима авиации

или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия- Не может быть, и быть не может, Того, чего не может быть.
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Угу,на помойке.Точнее,из твоей страны-помойки,из руснявых источников.
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7 18:25 Боевиков "ДНР" на передовой "подбадривают" слухами о возможной поддержке военной авиации РФ>>>>> V principe eto bilo dazhe njeploho. Jeslji rechj idjot o 'poddjerzhke peredovih ljinjii', to dumaju chto kacapi skoreje vsevo promahnutsja ilji razbombjat svoih. Eto djelo ochenj i ochenj tonkoje, njezrja seijchas u Amerikancev prodolzhajetsja diskusija nashchjet sravnjenjija vozmozhnostjeij F-35 i starovo-dobrovo A-10 (Warthog) dlja poddjerzhki pehoti. K statji, jeslji ja njeoshibajusj, Amerikanci sobiraljisj peredatj eskadriljiju A-10 poljakam. Eto ljetajushchij tank, kotorij Ukraincam seijchas bi zdorovo prigodjilsja.
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да плевать им на точность...вторую мировую выиграли заваливая трупами врага...так же и тут будут действовать
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думаю пора начать взрывать объект по всей расеи
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В підтримку орків кацапоавіацією повірить хіба що хворий ватний мізок.
Яка головна теза кремля? "Нас там нет, это гражданская война". Якщо кацапи задіють авіацію, то цей факт не можливо приховати. А це все, тепер ви там є і ви офіційно агрессори. А це все значить Украіна отримає сучасну зброю та гроші, а кацапи отримають санкціі та ембарго як Північна Корея. Амінь
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В Донецке паника из-за новости о "возврате в Украину"
Лютий 1, 2017
«В Донецке настоящая паника, среди простого местного населения. Люди начали бить друг друга за упоминания о ДНР, начали называть себя украинцами, жителями города Донецк, срывают любые упоминания о ДНР в своих домах и квартирах.
Все связанно с последними событиями на мировой арене… Уже ни у кого не остается сомнений, что в ближайшие месяцы Донбасс возвращается в Украину, а о России и речи быть не может» - пишет местный житель Григорий Володин на страницах Elise Journal,

«Жители Донецка наконец начали понимать, что о России не может быть и речи. Мало того, даже тех кто уехал на Россию на правах беженцев, массово высылают обратно в Донецк.
Допустим, в моем подъезде, недавно один из жителей обвинил другого в том, что он голосовал за отделение Донбасса от Украины, так тот ему разбил голову бутылкой за такое обвинение. Люди просто переобуваются налету! Каждый понимает, что Россия забила на регион и в ближайшее время они снова будут украинцами как и положено по Конституции и по международному праву. Но понимают и то, что кто-то будет нести ответственность за всю эту кашу. Может не сразу, но через 5-6 лет обязательно кто-то да понесет ответственность и именно поэтому люди принимавшие участие в референдумах, блокировки гос.структур, поддерживающие боевиков, пытаются максимально выбелить свою репутацию и уничтожить все доказательства причастности к этим актам.
Мне нравится наблюдать на работе за идиотами и идиотками, которые собственноручно сожгли украинский паспорт и получили филькину грамоту «Паспорт ДНР». Рекомендую читателям заглянуть в статистику онлайн и посмотреть сколько донецких и луганских подали заявление на получение украинского паспорта, за последнее время. Их тысячи! Это и есть та масса, с помощью которой Россия заварила всю эту кашу у нас на Донбассе…Большая часть этих дегенератов сожгли свой украинский паспорт, а сейчас врут о том, что якобы потеряли!

Насчет риторики местных.
Понятное дело, что никто не хочет признавать факт лоховства, что именно они пригласили войну в свой дом…. Риторика сейчас следующая: Обама развязал братоубийственную войну, но сейчас пришел наш человек - Трамп и сейчас все будет по-другому.
Вооруженных "ополченцев" в городе уже давно не видно, как и не видно даже тех кто раньше точно воевал на передке. Они либо сейчас на Крыме, либо не знаю как, но сумели прорваться на Россию… Дело в том, что на Россию их не пускают, а если ловят то сажают в тюрьму. Те кто сейчас до сих пор на передке, либо отрабатывают перед главарями кредиты и квартиры, либо наемники с России. Идейных нет в Донецке! Это я авторитетно могу сказать, как житель Донецка, который вырос здесь.

Чтобы не забыть. В последнее время, украинский язык приветствуется в гос. структурах. Если раньше могли за это убить, то сейчас многие свободно цитируют документы и пересказывают новости именно на украинском. В общем как и было до этой каши» - пишет Григорий Володин.
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А Я ТО ДУМАЮ С КАКОГО ПЕРЕПУГА ЛУГАНСКИЙ ДРАМ ТЕАТР СТАЛ СРОЧНО ИГРАТЬ ПЬЕСЫ НА УКРАИНСЬКИЙ МОВИ, ДАЕЩЁ НЕ ПРОСТО НА МОВЕ, А ПЕРЕВЕД РОССИЙСКИХ КЛАССИКОВ НА МОВУ. ВОТ ТЕБЕ И ГОЛУБОЧЕК...
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НЕ поможет мы всех их знаем в лицо и все на заметках !!)))
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01 февраля 2017, 14:35
У дома Захарченко в Донецке стоят КамАЗы, - журналист
В Донецке у дома, где живет глава незаконной организации «ДНР» Александр Захарченко местные жители заметили большое количество грузовых автомобилей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Алексей Мацука.

«Прямо сейчас у дома Захарченко в Донецке куча Камазов. Грузятся или разгружаются пока не ясно - вокруг полно охраны. Жители соседних домов все же надеются на выезд "высокопоставленного республиканца"», - написал он.

Как ранее сообщала «Донецкая правда», основное место жительства Захарченко сейчас - это 2 разных адреса, но одна локация. Дом, в котором живет Захарченко, из-за своих размеров помещается на двух улицах - с одной стороны фасада - это улица Калинина, 84 - с другой стороны фасада - ул. Торецкая 87.
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может чай привезли? или в кафе "Ветерок" к бздижилину? ой пора ой пора
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если не ДАЙБОЖЕ!!! то все блин, без обид тех кто там еще остался, будем всем миром волонтерить шоб наклепать тактических мелко-ядерных !!!! нуихнах!! пора уже морить тараканов зловредных!!
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Можно верить или не верить, но ПВО надо держать наготове. И только какая собака надумает сунуться, валить без предупреждения и соплей.
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гонят орков на убой... все же жаль орков, живые люди ведь...
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Ага,это будут транспортные вертолеты с номером "200".
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Шановні, усвідомте нарешті, що ніякого «русского мира» немає і не може бути взагалі ! Це як і «русское солнце», «русская луна» все видумано тими, видумано тими, хто рахує нас за лохів. А Донбас купився на цей заржавілий гачок ! А тепер, опинившись під російсько-фашистським протекторатом не знають як з цього вийти.
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Від клятої фашистської Росії можна очікувати що завгодно.
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Винторогие сцутся летать где есть ПВО, тут же не Сирия.
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Верно. Они только по каарталам где гражданские проживают способны шуровать, а на сколько я знаю -у вас вполне есть пво и собственная авиация.
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Авиации у нас не так много, а вот с ПВО все в порядке, да и кольчуги имеются.
Птичкопад будет тот еще)
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Последние события под Авдеевкой показло боевикам что им пиздец.Они выпустили всё что у них было плюс атаковали а итог потеряли свои позиции и кучу трупов.И ето только передок без особой опдержки арты и систем залпового огня с ракетами !!!!И они поняли что завтра ВСУ если пойдут в атаку то водйту в дап и куйбишевский район сходу и они срутьс яот страха .Там в срашке они не нужны а здесь их утилизировать будут.Всё крышка !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевиков "ДНР" на передовой "подбадривают" слухами о возможной поддержке военной авиации РФ, - ИС
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