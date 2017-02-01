 Боевиков "ДНР" на передовой "подбадривают" слухами о возможной поддержке военной авиации РФ, - ИС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат от НФ, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на Facebook.
"Для снижения уровня морально-психологического состояния личного состава Вооруженных Сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ (комплекс "Леер-3") осуществляется рассылка провокационных антиукраинских SMS-сообщений", - сказано в сообщении.
По данным ИС, с активизацией боевых действий в "ДНР" началось распространение информации об организации "засад" для ВСУ - "в частности, боевики перед угрозой ответных действий сил АТО распространяют слухи о "тактическом замысле" по завлечению подразделений ВСУ в "котлы" (очевидно, заранее оправдывая свое возможное отступление)".
"Одновременно для "поддержания боевого духа" среди боевиков распространяются слухи о том, что в случае существенного продвижения ВСУ, вооруженные силы России окажут прямую военную помощь "ДНР", включая применение боевой авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов", - сообщает ИС.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.
После обеда 1 февраля Донецкая ВГА сообщила об установлении в Авдеевке режима тишины до 17.00. Однако, около 15.30 боевики нарушили режим тишины и обстреляли ремонтную бригаду.
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Материалы по теме: Агрессия России против Украины Бои под Авдеевкой
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Авдеевка пока остается без электроснабжения, снова начались обстрелы, - Нацполиция(82)
В Минске призвали к отводу вооружений из Авдеевки и Ясиноватой до 5 февраля, - заявление(91)
ОБСЕ задействует дополнительные патрули для обеспечения ремонтных работ по восстановлению электроснабжения в Авдеевке, - Хуг(11)
В зоне АТО ведутся активные работы по разминированию территорий - Тымчук(0)
Террористы применяли танки и пушки калибром 122-мм под Авдеевкой и на Мариупольском направлении, - пресс-центр штаба АТО(36)
132 человека эвакуированы из Авдеевки: из них 70 детей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж(22)
На главарей ваших банд формирований открыт сезон охоты.
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типа з пушки по мухам?-
ДНР заявила о запуске украинского «Бука» по беспилотнику ОБСЕ - MeduzaКомандование вооруженными формированиями ДНР заявило, что украинские военные обстреляли беспилотник ОБСЕ над городом Макеевка в Донбассе.
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Задроты обдроченцы не понимают что они не нужны Путину кроме как прикрытие Крыма.
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Савченко рассказала о своих предложениях по деоккупации Донбасса и Крыма
Народный депутат Надежда Савченко заявила, что у нее есть несколько пошаговых планов по деоккупации Донбасса и Крыма.
Об этом политик сказала в интервью "НВ".
"Но у меня нет возможностей, недостаточно власти. Все свои планы я доносила до наших политиков, наших силовиков, силовых структур, до европейских политиков, предлагала ими воспользоваться. Предлагала много выходов из ситуации. Мои слова сколько раз извращались: будто я сказала, что нам надо сдать Крым. Нет. Люди во власти говорят, что мы вернем Донбасс мирным путем, а я говорю, что это будет ценой сдачи Крыма. И сколько бы они не кричали, так и будет", - заявила Савченко.
Она отметила, что сможет разгласить свой пошаговый план по деоккупации Крыма только "после того, как хотя бы с Донбассом у нас получится".
На вопрос, сколько времени это может занять, нардеп ответила: "Никогда не угадаешь. Это могут быть и месяцы, и годы. Зависит от того, сколько мы можем пожертвовать".
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Побед в войне без потерь не бывает..
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артиллерия РФ возобновила обстрелы Авдеевки с целью выбить противника и уничтожить фортификационные сооружения. Координируют наступательную операцию генералы Виктор Золотов, Павел Попов.
В операции "Рубеж" по захвату Авдеевки участвуют более 1000 солдат российской армии, 1000 солдат Армии ДНР, сотни единиц военной техники и артиллерии.
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На счёт катлов, я имею в выду и маленких - на то есть и разведка и командиры.
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Будапештский меморандум Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия Дата подписания: 05.12.1994 Дата вступления в силу: 05.12.1994
4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия
жертвой акта агрессии - поддержке военной авиации РФ в ОРДИЛОСОС нима авиации
или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия- Не может быть, и быть не может, Того, чего не может быть.
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Яка головна теза кремля? "Нас там нет, это гражданская война". Якщо кацапи задіють авіацію, то цей факт не можливо приховати. А це все, тепер ви там є і ви офіційно агрессори. А це все значить Украіна отримає сучасну зброю та гроші, а кацапи отримають санкціі та ембарго як Північна Корея. Амінь
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Лютий 1, 2017
«В Донецке настоящая паника, среди простого местного населения. Люди начали бить друг друга за упоминания о ДНР, начали называть себя украинцами, жителями города Донецк, срывают любые упоминания о ДНР в своих домах и квартирах.
Все связанно с последними событиями на мировой арене… Уже ни у кого не остается сомнений, что в ближайшие месяцы Донбасс возвращается в Украину, а о России и речи быть не может» - пишет местный житель Григорий Володин на страницах Elise Journal,
«Жители Донецка наконец начали понимать, что о России не может быть и речи. Мало того, даже тех кто уехал на Россию на правах беженцев, массово высылают обратно в Донецк.
Допустим, в моем подъезде, недавно один из жителей обвинил другого в том, что он голосовал за отделение Донбасса от Украины, так тот ему разбил голову бутылкой за такое обвинение. Люди просто переобуваются налету! Каждый понимает, что Россия забила на регион и в ближайшее время они снова будут украинцами как и положено по Конституции и по международному праву. Но понимают и то, что кто-то будет нести ответственность за всю эту кашу. Может не сразу, но через 5-6 лет обязательно кто-то да понесет ответственность и именно поэтому люди принимавшие участие в референдумах, блокировки гос.структур, поддерживающие боевиков, пытаются максимально выбелить свою репутацию и уничтожить все доказательства причастности к этим актам.
Мне нравится наблюдать на работе за идиотами и идиотками, которые собственноручно сожгли украинский паспорт и получили филькину грамоту «Паспорт ДНР». Рекомендую читателям заглянуть в статистику онлайн и посмотреть сколько донецких и луганских подали заявление на получение украинского паспорта, за последнее время. Их тысячи! Это и есть та масса, с помощью которой Россия заварила всю эту кашу у нас на Донбассе…Большая часть этих дегенератов сожгли свой украинский паспорт, а сейчас врут о том, что якобы потеряли!
Насчет риторики местных.
Понятное дело, что никто не хочет признавать факт лоховства, что именно они пригласили войну в свой дом…. Риторика сейчас следующая: Обама развязал братоубийственную войну, но сейчас пришел наш человек - Трамп и сейчас все будет по-другому.
Вооруженных "ополченцев" в городе уже давно не видно, как и не видно даже тех кто раньше точно воевал на передке. Они либо сейчас на Крыме, либо не знаю как, но сумели прорваться на Россию… Дело в том, что на Россию их не пускают, а если ловят то сажают в тюрьму. Те кто сейчас до сих пор на передке, либо отрабатывают перед главарями кредиты и квартиры, либо наемники с России. Идейных нет в Донецке! Это я авторитетно могу сказать, как житель Донецка, который вырос здесь.
Чтобы не забыть. В последнее время, украинский язык приветствуется в гос. структурах. Если раньше могли за это убить, то сейчас многие свободно цитируют документы и пересказывают новости именно на украинском. В общем как и было до этой каши» - пишет Григорий Володин.
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У дома Захарченко в Донецке стоят КамАЗы, - журналист
В Донецке у дома, где живет глава незаконной организации «ДНР» Александр Захарченко местные жители заметили большое количество грузовых автомобилей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Алексей Мацука.
«Прямо сейчас у дома Захарченко в Донецке куча Камазов. Грузятся или разгружаются пока не ясно - вокруг полно охраны. Жители соседних домов все же надеются на выезд "высокопоставленного республиканца"», - написал он.
Как ранее сообщала «Донецкая правда», основное место жительства Захарченко сейчас - это 2 разных адреса, но одна локация. Дом, в котором живет Захарченко, из-за своих размеров помещается на двух улицах - с одной стороны фасада - это улица Калинина, 84 - с другой стороны фасада - ул. Торецкая 87.
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Птичкопад будет тот еще)
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