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Все про:налоги (2326) ГФС (2349)

 Разоблачена фирма в Киеве, которая незаконно сформировала налоговый кредит в 44 млн, - ГФС

Киевские налоговики не допустили распространение незаконно сформированного схемного налогового кредита по НДС более чем на 44 миллиона гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Установлено, что должностные лица одного из сельхозпроизводителей, который использует специальный режим налогообложения НДС, путем проведения бестоварных финансово-хозяйственных операций незаконно сформировали на специальном счете налоговый кредит по НДС в размере 44,2 миллиона гривен. Проведенными мероприятиями налоговой милицией было установлено, что указанный производитель не имеет производственных ресурсов и площадей.

Кроме того, в ходе допроса основатель и руководитель данного предприятия дал показания, что не имеет отношения к регистрации и деятельности предприятия, что свидетельствует о его фиктивности. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК. В настоящее время на денежные средства в сумму 44,2 миллиона гривен, находящиеся на специальном счете в системе электронного администрирования НДС, наложен арест.

Кроме того, на основании собранных материалов аннулировано свидетельство плательщика НДС. Расследование уголовного производства продолжается".

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ПДВ треба відмінити, на ньому заробляє тільки мафія! В 2016 році відшкодували ПДВ на суму 96 млрд грн! це більше ніж витрати на армію та флот разом!
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бред...

а как же тогда ПДВ во множестве цивилизованных стран?
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Там де є ПДВ це податок на перевиробництво! А в нас дикунський капіталізм, нам хоча б навчитись адмініструвати звичайні податки з обігу!
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ну так питання не в ПДВ, який є у всіх розвинутих країнах, окрім США та Японії,
а в його адмініструванні.

Але ти ж не адміністрування ПДВ закликаєш покращити, наскільки я розумію?
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Ну ще немає ПДВ в ОАЕ, Омані, Катарі, Сингапурі
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ти пропонуєш арабський напрям оподаткування?

а де стільки нафти на експорт взяти?
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тому там є ПДВ.

до речі, в американському штаті Мічіган також є ПДВ
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то не пдв, не перекручуй, то податок з продажів, аналог податку з обороту!
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7% податок з обороту?

ти розумієш, що пишеш?!!!
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- Я же говорил - бандитские морды!,
а ты "юридические лица, юридические лица..."

Люди!
не связывайтесь со злоумышленниками.
Вот увидели злоумышленника и не связывайтесь с ним.
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Ivanna Nebayduzha поширила link у спільноті: ВАТА ШОУ.4 год · Так вот где деньги Украины.......обязательно посмотрите таблицу должников - вдумайтесь в сумму $40 млрд, а мы тут у МВФ выклянчили всего какой-то $ 1 млрд.....тьфу
Долги 20 самых богатых бизнесменов Украины в сумме составляют более $40 млрд - СМИИнтернет-издание "Бизнес" опубликовало список из 20 самых крупных должников Украины перед государством, партнерами и...GORDONUA.COM
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И это только если провести обыск в карманах и барсетках.

А если в машинах, квартирах, домах и на дачах - то сами МВФ, ЕБРР и Всемирный банк дотировать сможем.
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ты Джамал забыл дописать многих - чиновники, судьи, прокуроры... и тд. и тп.\тут бы Остапа и понесло...\ в общем список не полный...
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Фирма захотела перевести с одного своего счета на другой счет деньги.Но пацанчики как всегда зарядили за это действие как и раньше 25 процентов.Фирма отказалась.За что была жестоко наказана силовиками.
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ПДВ це самий корумпований податок............ Його вже давно потрібно відмінити.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРазоблачена фирма в Киеве, которая незаконно сформировала налоговый кредит в 44 млн, - ГФС
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