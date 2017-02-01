 Разоблачена фирма в Киеве, которая незаконно сформировала налоговый кредит в 44 млн, - ГФС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "Установлено, что должностные лица одного из сельхозпроизводителей, который использует специальный режим налогообложения НДС, путем проведения бестоварных финансово-хозяйственных операций незаконно сформировали на специальном счете налоговый кредит по НДС в размере 44,2 миллиона гривен. Проведенными мероприятиями налоговой милицией было установлено, что указанный производитель не имеет производственных ресурсов и площадей.
Кроме того, в ходе допроса основатель и руководитель данного предприятия дал показания, что не имеет отношения к регистрации и деятельности предприятия, что свидетельствует о его фиктивности. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК. В настоящее время на денежные средства в сумму 44,2 миллиона гривен, находящиеся на специальном счете в системе электронного администрирования НДС, наложен арест.
Кроме того, на основании собранных материалов аннулировано свидетельство плательщика НДС. Расследование уголовного производства продолжается".
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а как же тогда ПДВ во множестве цивилизованных стран?
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читай, где есть и попробуй назвать их дебилами
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а в його адмініструванні.
Але ти ж не адміністрування ПДВ закликаєш покращити, наскільки я розумію?
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а де стільки нафти на експорт взяти?
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до речі, в американському штаті Мічіган також є ПДВ
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ти розумієш, що пишеш?!!!
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а ты "юридические лица, юридические лица..."
Люди!
не связывайтесь со злоумышленниками.
Вот увидели злоумышленника и не связывайтесь с ним.
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А если в машинах, квартирах, домах и на дачах - то сами МВФ, ЕБРР и Всемирный банк дотировать сможем.
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