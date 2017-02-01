 Украинская сторона и представители боевиков договорились об обмене списками удерживаемых лиц, - Сайдик

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал "112 Украина ", заявил представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, во время общения с прессой.
"В гуманитарной сфере важным положительным элементом является, по нашему мнению, обмен списками лиц, удерживаемых в связи с конфликтом со стороны власти Украины и ОРДО и ОРЛО. В данное время списки верифицируются сторонами", - заявил Сайдик.
"Речь шла о некоторых удерживаемых, которые после освобождения хотели бы остаться на территориях, подконтрольных правительству Украины. Это значит, что необходимо найти механизм, который смог бы обеспечить институцию, которая должна быть уполномочена поспособствовать возвращению личных документов удерживаемым", - добавил он.
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Та шо тут скажеш, окрім - " Не _ _ _ туточки шастать..." А ...- "за невдобства" то ,хай звиняють... БАЧИЛИ вАШІ СУЧІ ОЧІ КУДОЮ ЇХАЛИ -ТЕПЕРА -ЖРІТЬ!!!
( ПОГАСИМ КРЕДИТЫ!.. АГА...РАЗБЯЖАЛИСЬ...)
" У Курского вокзала, сижу я молодой
Подайте Христа ради... "
Оце ваших дітей доля... НЄХ ПОДЯКУЮТЬ ТАТОВІ.
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https://dnr.one/novosti/476-v-donetske-snaryad-popal-v-gruppu-voennykh-iz-rostova
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