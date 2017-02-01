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 Украинская сторона и представители боевиков договорились об обмене списками удерживаемых лиц, - Сайдик

Украинская сторона и представители террористов договорились об обмене списками удерживаемых лиц.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал "112 Украина ", заявил представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, во время общения с прессой.

"В гуманитарной сфере важным положительным элементом является, по нашему мнению, обмен списками лиц, удерживаемых в связи с конфликтом со стороны власти Украины и ОРДО и ОРЛО. В данное время списки верифицируются сторонами", - заявил Сайдик.

"Речь шла о некоторых удерживаемых, которые после освобождения хотели бы остаться на территориях, подконтрольных правительству Украины. Это значит, что необходимо найти механизм, который смог бы обеспечить институцию, которая должна быть уполномочена поспособствовать возвращению личных документов удерживаемым", - добавил он.

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А Гадя, як же Гадя ? Вона ж як мінімум роль мессії уже на себ приміряла Зараз прийдеться перервати голодування в Ізраїлі і чимдуж летітити назад - бо "фсе пропало,гипс снимают - клиент уезжает"
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От же ж блин... Щаззз эти япошки засерут там всю сакральную скрепность своими ровными дорогами, современной инфраструктурой, чистотой и порядком. Нельзя этого допустить!!!.
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Для Ольга_К
Та шо тут скажеш, окрім - " Не _ _ _ туточки шастать..." А ...- "за невдобства" то ,хай звиняють... БАЧИЛИ вАШІ СУЧІ ОЧІ КУДОЮ ЇХАЛИ -ТЕПЕРА -ЖРІТЬ!!!
( ПОГАСИМ КРЕДИТЫ!.. АГА...РАЗБЯЖАЛИСЬ...)

" У Курского вокзала, сижу я молодой

Подайте Христа ради... "
Оце ваших дітей доля... НЄХ ПОДЯКУЮТЬ ТАТОВІ.




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Тобто вже є прямий контакт - представників України і ЛДНР?......... Ну що ж, це - вселяє надію на позитивне вирішення питань.
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так напрямую пленных России только в случае Савченко/грушники передавали, а так через Лугандон, это новость для тебя?
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И сколько лет эти списки будут уточнять и обговаривать?!
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Украинская сторона и представители террористов договорились об обмене списками удерживаемых лиц.Источник: http://censor.net.ua/n425970 - без коментарів !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинская сторона и представители боевиков договорились об обмене списками удерживаемых лиц, - Сайдик
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