 В Запорожье изъята партия наркотиков на 20 миллионов гривен, - МВД. ФОТО + ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Во время обысков изъято почти 3 килограмма кокаина, около 0,5 кг гашиша, 15 граммов героина, по 100 граммов амфетамина и опиума, а также около тысячи таблеток "экстази". Также изъято огнестрельное оружие, взрывчатку, детонаторы. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил начальник Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрей Кихтенко.
По его словам, в конце прошлого года сотрудники Управления противодействия наркопреступности полиции Запорожской области получили информацию, что на территории области действует преступная группировка. Злоумышленники наладили поставки и сбыт наркотических средств: кокаина, героина и психотропного вещества "экстази".
Полиция задержала основного фигуранта дела - криминального авторитета. Человек непосредственно отвечал за поставки, хранение и оптовый сбыт наркотических средств и психотропных веществ.
"Преступная группировка имела очень обширные связи в преступной среде как на территории Украины, так и за ее пределами. В своей деятельности они придерживались чрезвычайных уровней конспирации ", - отметил начальник Департамента противодействия наркопреступности.
Андрей Кихтенко добавил, что несмотря на это полиции удалось получить фактические данные о противоправной деятельности указанной группы. В частности, полицейским стала известно о непосредственном местонахождение "логистического центра", где хранили запрещенные вещества. Кроме этого правоохранители изъяли охотничье ружье, два пистолета ТТ, две оборонительные гранаты Ф1, одну наступательную гранату, радиоприемники, дистанционные взрыватели.
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Тому в Авдіївці надзвичайний стан, а не воєнний.
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"Крышу" тоже арестовали?
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