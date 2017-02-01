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 В Запорожье изъята партия наркотиков на 20 миллионов гривен, - МВД. ФОТО + ВИДЕО

Правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась сбытом наркотиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время обысков изъято почти 3 килограмма кокаина, около 0,5 кг гашиша, 15 граммов героина, по 100 граммов амфетамина и опиума, а также около тысячи таблеток "экстази". Также изъято огнестрельное оружие, взрывчатку, детонаторы. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил начальник Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрей Кихтенко.

По его словам, в конце прошлого года сотрудники Управления противодействия наркопреступности полиции Запорожской области получили информацию, что на территории области действует преступная группировка. Злоумышленники наладили поставки и сбыт наркотических средств: кокаина, героина и психотропного вещества "экстази".

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Полиция задержала основного фигуранта дела - криминального авторитета. Человек непосредственно отвечал за поставки, хранение и оптовый сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

В Запорожье изъята партия наркотиков на 20 миллионов гривен, - МВД 01

В Запорожье изъята партия наркотиков на 20 миллионов гривен, - МВД 02

"Преступная группировка имела очень обширные связи в преступной среде как на территории Украины, так и за ее пределами. В своей деятельности они придерживались чрезвычайных уровней конспирации ", - отметил начальник Департамента противодействия наркопреступности.

В Запорожье изъята партия наркотиков на 20 миллионов гривен, - МВД 03

Андрей Кихтенко добавил, что несмотря на это полиции удалось получить фактические данные о противоправной деятельности указанной группы. В частности, полицейским стала известно о непосредственном местонахождение "логистического центра", где хранили запрещенные вещества. Кроме этого правоохранители изъяли охотничье ружье, два пистолета ТТ, две оборонительные гранаты Ф1, одну наступательную гранату, радиоприемники, дистанционные взрыватели.


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Кстати молодцы. Очень хорошая работа. Уж и не вспомню когда в таких количествах кокс изымали. Реально молодцы! Респект.
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Это товар, который не курируется органами - самодеятельность у нас запрещена.
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Когда-то в Запорожье задержали банду, которая занималась сбытом наркоты, человек 27, кажется - полный состав ОБНОН (кто не знает - это отдел борьбы с незаконным оборотом наркотиков), все работали не покладая рук.
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Для нашого уряду агресія Московії то проблема одного рівня з весінньою повінню.
Тому в Авдіївці надзвичайний стан, а не воєнний.
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В Запорожье изъята партия наркотиков на 20 миллионов

"Крышу" тоже арестовали?
.
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Так потом у них потом вместо негров на "Абрамсах" рептилоиды с Альфа-Центавра по улицам поедут
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Запорожье изъята партия наркотиков на 20 миллионов гривен, - МВД. ФОТО + ВИДЕО
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