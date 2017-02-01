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 Политика Украины
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Все про:СНБО (3108) Турчинов (3122) Авдеевка (891)

 Турчинов из "промзоны" Авдеевки: Мы должны быть готовы ответить на любые провокации российских гибридных войск вдоль всей линии соприкосновения

В связи с обострением ситуации в зоне проведения антитеррористической операции по поручению Президента Украины Секретарь СНБО Александр Турчинов прибыл на место ведения активных боевых действий в районе Авдеевки, где провел совещания как с военным руководством и руководителями правоохранительных структур, так и с руководством Донецкой военно-гражданской администрации и ГСЧС.

Во время совещания с руководством Донецкой военно-гражданской администрации и ГСЧС обсуждались вопросы восстановления поврежденной гражданской инфраструктуры Авдеевки, обеспечения региона теплом и электроэнергией, проведения ремонтных работ и оказания помощи пострадавшим гражданам, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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Секретарь СНБО остался доволен работой Антикризисного штаба, который возглавляет председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. В Авдеевке завершаются работы по восстановлению водо- и энергоснабжения. Также, начались работы по восстановлению линий электропередач, после завершения чего город будет работать в обычном режиме. По информации руководства Антикризисного штаба, благодаря скоординированным и четким действиям всех служб ни один человек в Авдеевке не замерз, жизнь в городе возвращается в обычный режим, поэтому сейчас для эвакуации населения нет оснований.

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Александр Турчинов также посетил круглосуточно работающий палаточный городок, где сотрудники ГСЧС предоставляют жителям гуманитарную помощь (бесплатное питание, обогрев и медпомощь).

С военным руководством и руководителями правоохранительных органов Секретарь СНБО обсудил ситуацию, сложившуюся вдоль линии соприкосновения в связи с масштабными провокациями российских гибридных войск.

По словам Турчинова, системные провокации происходили во многих местах вдоль всей линии соприкосновения. "Ведутся активные обстрелы наших позиций и попытки атаковать наши оборонительные рубежи. Враг, кроме запрещенной минскими соглашениями тяжелой артиллерии и минометов, начал активно использовать танковые подразделения и реактивные системы залпового огня", - сказал он, добавив, что в большинстве случаев огонь коварно ведется "из жилых кварталов оккупированных городов".

Секретарь СНБО подчеркнул, что наиболее опасной остается ситуация в районе города Авдеевка, "где происходит беспрецедентное количество обстрелов наших позиций, объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов".

"Даже сегодня, - отметил он, - с пяти до девяти утра российские гибридные войска провели четыре штурма наших позиций. В промежутках между штурмами проводились мощные обстрелы с использованием РСЗО "Град". Пострадал и сам город Авдеевка - разрушено 20 гражданских домов".

"Все попытки наступления боевиков были сорваны профессиональными действиями наших военных", - отметил он, добавив, что враг понес значительные потери и был вынужден отступить.

Секретарь СНБО также работал на передовой линии обороны, в Авдеевский "промзоне", где происходят наиболее активные боевые столкновения.

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На переднем рубеже обороны Турчинов, пообщавшись с офицерами и солдатами, проверил обеспеченность занятых позиций, обратил особое внимание на вопросы защиты и обеспечения личного состава с учетом выполнения боевых задач в условиях низких температур и неблагоприятных погодных условий.

Перед военными поставлена ​​задача по уточнению оперативных планов на случай проведения наступательных операций российскими гибридными войсками с учетом подготовки эффективных контрнаступательных действий.

"В связи с агрессивными действиями российских гибридных войск, сознательно идущих на обострение ситуации, мы должны быть готовы ответить на любые провокации вдоль всей линии соприкосновения", - подытожил Секретарь СНБО.

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Увы мы етому научились не в мирной жизни а за годы войны и жертв.Нам дорого дался такой опыт и понимание и реакция на всё правильная.Хотя как всегда в сетях куча зрадофилов ватооборотней и кричащих всё пропало.
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фанаты бубниста, чего пастор последнее время какой-то отекший, просто разнесло, раздобрел всмысле так или хворь какая?
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Меньше пей бояришника и зрение к тебе вернёться рыговат !
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Дякую Пастору.
Зняв камінь з душі.
Бо мовчання на Цензорі від ранку цього дня приносило дурні думки в голову (наших б'ють, все пропало).
Воїнам нашим - бити гадів і вернутись живими.
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Воїнам нашим - бити гадів і вернутись живими....і побити пастора...
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Я такий же кацап, як ти гандурасець. Нехай пастор за Крим спочатку відповість
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В Авдеевке поймали корректировщика огня оккупантов, маскировавшегося под патриота Украины (+фото)

«Агент и корректировщик боевиков в Авдеевке. Работал давно и уверенно. Еще вчера вечером наводил «арту» (артиллерию - ред.) на город. На соседей», - написал Цаплиенко.

По его словам, «только что на наших глазах его взяли контрразведчики СБУ».
«Я был в шоке, увидев флаг Украины у него на стене. «Это мне пацаны подарили», - сказал он. - «Украинские военные». Те самые, на которых он наводил...
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пока такие извените долбаные петухи будут нами
руководить то мы далеко зайдем
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УДАР В СПИНУ. Миссия США обвинила Россию в попытке захвата новых территорий в Украине

Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выпустила специальное заявление в связи с нападением России на Авдеевку (Украина), в котором она призвала Москву и подконтрольные ей оккупационные силы прекратить попытки захватить новые территории, отвести силы от линии соприкосновения и обеспечить проведения ремонта городской инфраструктуры, критически важной для выживания тысяч горожан, которые остаются без света и тепла в сильный мороз.
Согласно документу, Соединенные Штаты устами своего представителя обвиняют Россию в возобновлении боев под Авдеевкой, а также признают, что украинским силам удалось отразить атаку объединенных русских банд - регулярных и террористических - в Авдеевке.
Это расходится с позицией Москвы, которая считает, что нарушителем режима тишины якобы является Киев, и считает, что ее гибридным войскам удалось продвинуться при штурме.
В заявлении миссии США в частности говорится:
"Наш украинский коллега рассказал об ужасной ситуации в Авдеевке, где наступление объединенных российско-сепаратистских сил привело к большому числу жертв и гуманитарной катастрофе, затронувшей 17 тыс. человек. Мы призываем объединенные российско-сепаратистские силы возобновить прекращение огня, чтобы обеспечить ремонт критически важных объектов инфраструктуры.
26 января, Россия предупредила Постоянный совет о высоком риске военной эскалации на востоке Украины. Через два дня, 28 января, противостояние значительно обострилось. Объединенные российско-сепаратистские силы начали штурм украинских позиций в Авдеевке и ее окрестностях.
Бои стали столь интенсивными, что Специальная миссия по мониторингу назвала "бессчетным" число нарушений режима прекращения огня - их количество превысило 2300 за 24 часа.
Несмотря на то, Вооруженные Силы Украины отразили российско-сепаратистское наступление, боевые действия унесли жизни восьми украинских солдат и привели к ранениям двадцати шести.
В ответ на это агрессивное поведение Украина создала новую, более оправданную позицию украинской стороны на линии соприкосновения к югу от Авдеевки. В конечном счете, только развод сил и вывод тяжелых вооружений с обеих сторон от линии соприкосновения - как это предусмотрено минскими соглашениями - позволит обеспечить устойчивое прекращение огня, которое остается крайне актуальным для народа Украины.
Ущерб от боевых действий оставил 17 тыс. жителей Авдеевки без воды, электричества и тепла. Как мы понимаем, 2,5 тыс. из них - это дети. Украина взяла на себя ответственность за благополучие своего народа путем подготовки к экстренному обеспечению отопления для жителей Авдеевки, а также к эвакуации жителей в случае необходимости.
Украина призывает к немедленному режиму тишины, чтобы провести ремонт критически важной инфраструктуры. Она также пытается созвать экстренное заседание контактной Трехсторонней группы и призвала Специальную мониторинговую миссию активизировать патрулирование в этом районе.
Тем не менее, объединенные российско-сепаратистские силы настаивали на том, что будут продолжать бороться с украинскими силами, пока те не отступят. Россия и сепаратисты инициировали насилие в Авдеевке. Мы призываем Россию прекратить насилие, соблюдать режим прекращения огня, вывести тяжелое вооружение, и прекратить попытки захватить новые территории за пределами линии соприкосновения.
В Украине температура упала значительно ниже нуля. Без воды, электричества и тепла жизни тысяч людей находятся под угрозой. Объединенные российско-сепаратистские силы должны остановить наступление на Авдеевску.
Они должны прекратить насилие и разрешить ремонт критически важной инфраструктуры. Прежде всего, Россия и сепаратисты должны продемонстрировать свою готовность полностью соблюдать соглашение о прекращении огня - основной компонент минских соглашений, который так часто срывается".
В свою очередь украинский военный эксперт Дмитрий Тымчук указал, что оккупационные войска России не оставляли попыток отвоевать утраченные позиции, однако потерпели фиаско.
"Российско-террористические войска на Донбассе продолжали попытки оттеснить передовые подразделения ВСУ в районе Авдеевки..., - пишет он в Facebook. - Поставленных целей противник не достиг. - ...В результате огневого воздействия обороняющихся украинских войск по боевым порядкам наступающей тактической группы оккупантов, последние вынуждены были после непродолжительного огневого боя отойти на исходный рубеж".
Накануне сообщалось о том, что в результате контрнаступления украинские военные сумели закрепиться на новых территориях под Авдеевкой и уничтожили значительное количество солдат противника. В Киеве опровергали данные Москвы о том, что русским военным бандами удалось взять город под контроль.
В свою очередь пресс-центр АТО в Киеве подтверждает провал попыток оккупационных войск прорвать новые позиции украинских сил.
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Зять Лаврова стал совладельцем крупнейшего фармдистрибьютора в России

К президенту А1 (инвестподразделение "Альфа-Групп") Александру Винокурову - зятю главы МИД РФ Сергея Лаврова, переходит 50% акций АО "СИА Интернейшнл ЛТД", 34% обыкновенных и 31% привилегированных акций курганского фармацевтического завода "Синтез" и 75% акций завода "Биоком" (Ставрополь). Об этом 1 февраля сообщает РБК со ссылкой на сообщение фармкомпании.
При этом после закрытия сделки он станет косвенным владельцем 100% акций "СИА".
Сейчас 100% АО "СИА Интернейшнл ЛТД" по-прежнему числится за основателем компании Игорем Рудинским, скончавшимся осенью 2014 года. После его смерти его долей распоряжается семья.
"Я и мои дочери довольны условиями сделки. Мы не являемся профессиональными инвесторами и бизнесменами, поэтому продажа оставшейся доли для нас - логичный шаг. Игорь еще при жизни планировал продать свой бизнес и вел переговоры с Сашей (Винокуровым), когда тот работал в TPG, - приводятся в сообщении слова вдовы Рудинского Елены. - В моих планах заняться личными проектами".

Еще в 2007 году американский фонд TPG Capital, российским офисом которого тогда руководил 25-летний Винокуров, начал переговоры о покупке половины российского фармдистрибьютора у Рудинского. Но сделка тогда так и не состоялась - спустя год переговоров из-за кризиса, начавшегося в 2008 году,

фонд предложил снизить сумму первоначального предложения с 800 млн до 650 млн долларов.
Но контролирующий акционер не был готов давать дисконт.
"Меня эта оценка не устраивала, и я настаивал на сохранении прежних условий. В итоге сделка в установленные сроки не состоялась, а новых предложений от TPG у меня нет", - пояснял Рудинский. Подписанный сторонами предварительный договор предусматривал штрафные санкции за неисполнение обязательств, и фонд был вынужден выплатить "СИА" внушительную неустойку в размере 50 млн долларов.
Информация о том, что Александр Винокуров решил самостоятельно стать акционером фармкомпании, появилась еще в феврале 2016 года. Тогда его представитель утверждал, что менеджер уже вошел в капитал "СИА".
Почему с тех пор доли так и не были переоформлены, представители "СИА" не поясняют.
"СИА Интернейшнл" - пятый крупнейший фармдистрибьютор в России, по оценке DSM Group. У компании 36 логистических центров, общая площадь складских комплексов - 224 тысячи кв. м.
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На России продолжился обвал экономики.....
На России продолжился обвал экономики и значительно снижается потребление, в то время как в Украине потребление значительно выросло в годовом исчислении.Официальные данные Росстат должен опубликовать в начале февраля, если оценка Минэкономразвития подтвердится, то ожидавшегося к началу 2017 года прекращения спада экономики не произошло. Эксперты, пишут «Ведомости», также зафиксировали в России снижение потребления. В частности, в конце 2016 года, несмотря на подготовку к новогодним праздникам, ускорилось сокращение розничного оборота - основного индикатора потребления. В Высшей школе экономики (ВШЭ) считают, что очередная волна спада потребления - следствие исчерпания сбережений у среднего класса и его перехода в режим еще большей экономии. Сокращение расходов стало основной формой приспособления населения к кризису, указывают эксперты.
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.. какие гибридные ? Сам ты гибридный . то-ли русский . то-ли еврей . то-ли татарин
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мне кажется,что кровавый пастор вещает не с той зоны.
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все он вещает по делу. Там, где Турчинов - там наступление.
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Особенно так с Крымом было, ага...
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детский сад? Для наступления или обороны нужна армия или хотя бы добробаты. В Крыму не было.
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«Игорь Воронченко, занимая весной 2014 года в Крыму должность заместителя командующего флотом по береговой обороне, обратился в Министерство обороны и к командованию Военно-морских сил с просьбой предоставить соответствующее разрешение. Танки Т-64Б уже были загружены на трейлеры в 36-й бригаде, был соответствующий боекомплект на борту и мы готовы были двинуться на этих трейлерах для того, чтобы выдвинуть ультиматум боевикам, которые захватили Верховную Раду [Крыма] и Совет Министров с требованием сложить оружие и сдаться, в противном случае мы готовы были вести огонь на поражение»..
Однако разрешения применить силу в Крыму Киев так и не дал. «Единственный приказ был: "Держитесь!"». В итоге будущий командующий флотом оказался на три дня в плену у местных ополченцев, а после освобождения вернулся на Украину.
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и хорошо в "министерстве правды" платят..?
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Крым про..бал пол донбаса про..бал, теперь на очереди Авдеевка
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гневные речи громко, приказ не стрелять тихо. вот и весь Кровавый Пластырь.
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Та пішов ти нах, «кривавий пастор». Якщо в тобі щось і є криваве, то тіки діарея. Влада сцикливих чмошніків
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Oдно тут радует : если б дела на фронте были бы не в пользу ЗСУ,Пастор там бы не появился...
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турчинов готов отвечать на любые провокации из собственных ресторанов, "прибитых", когда добробаты и ЗСУ истекали кровью по Иловайском.
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Ти бааа а за який рахунок бахіня по США катається а задолизи не скажете, в Порошенка офіційний бізнес, в пастора теж і тільки бахіня то що вділа на себе то тільки і її, сирота казанська
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головне, якщо падли ще попруть, то мочковати їх без болю, без жалю!!!!
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Много букв у Пастора. Опять лучших нашит мочат против швали козломордой.
Вопрос: каков Ай-Кью у украинского герерала? Не реального, боевого, а классического, штабного, с волгой и адъютантами, дачами и тд. ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов из "промзоны" Авдеевки: Мы должны быть готовы ответить на любые провокации российских гибридных войск вдоль всей линии соприкосновения
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