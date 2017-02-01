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Все про:обстрел (5302) самолет (2109) Черноморский флот РФ (1113)

 Самолет ВМС Украины обстрелян с корабля ЧФ РФ над украинской территорией

Самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 был обстрелян сегодня в 10:20 над Одесским газовым месторождением в Черном море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Думской" сообщили в штабе ВМСУ.

По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской федерации. Кроме того, Ан-26 сопровождала станция обнаружения зенитно-ракетного комплекса. С борта МПК применялись также сигнальные ракеты.

Украинский самолет получил повреждение корпуса, экипаж не пострадал.

Территория, над которой проходили полеты, принадлежит Украине. Оружия Ан-26 не имел.

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По взрослому,твой Гнилопоребрик нарвется на ответку.
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Усбагойтесь со своими требованиями пострелять. Людей вон уже под следствие определили за самовольную стрельбу. Шоб "Минский договорняк" не нарушали.
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Это наверняка связано с начавшимися сегодня учениями НАТО в Черном море с участием Украины. Хуйлобыдло будет борзеть, пока его не умоют, как это сделали турки...
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я з Вами повністю згоден, і бачить Бог, що так і є, кацапи будуть такими бидлячими діями перевіряти наскільки вони можуть безкарано срати навколо, поки не буде фізичного впливу, так чим стріляти? а навіщо? жахнули по українцям, бац забрали у когось з кацапів бізнес тут, стрельнули по саміку - забрали ще бізнес в Україні, і так поки все не націоналізуєм. а так можна було би і не позориться тому полтараку плачеться по нам стріляють, так стрілятимуть бо ви не адекватно не захищаєтесь то мовчіть і сопіть в дві дірочки.
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не завадило б оголосити ті нафтові поля - полігонами ВМС. А якщо є можливість то закидати навіть кусками металу ( хай пошукають...) Дивуюсь чому те ще незробили
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чим? цукерками від рошен? за три роки патронного заводу немає, а ви кажете озброїти АН-и, жартівник.
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...так...але ви підкинули ідею..."шоколёти"...)
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Твари гнилые, под Авдеевкой выхватили писты, так решили с другой стороны зайти. Мышибратья адиннарот, бля.
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Дайверы желают лётчикам храбрости и повторить...
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дайверы, заняты. Они ишо из песни и пляски не всех собрали. У них дел по горло
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Ватоцефалы Боирг не пожалели и грохнули,а транспортник-и подавно.Знают,им нифига за это не будет,пока Липецкий Оффшорник командует ВСУ.Представляю,как бы поступил Израиль в такой ситуации.
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На них вообще слабо реагируют. Онигрохнули малазийские линии и весь мир это скушал
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Ты сравнил военные возможности Ирака с Египтом с педерацией?
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Напомни-сколько граждан в Израиле?И сколько в Египте и Ираке?
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Гена, я неважно ориентируюсь в Украинской политике... Вот, исключая липецкого оффшорника, за кого можно голосовать на следующих выборах? Задумался? А я б - за Леонид Макарыча. Нежадный же человек: сезон отбыл - и дасвиданья.
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В моём понятии так.. Нечем вальнуть в ответ так что бы рыбы кишки поели потом - нехер там летать бля и позориться! Теперь полезут ближе ещё.. Стрельнули..попали и никто не ответил..Это значит "укры обосрались". Можно ещё ближе передвинуться. Мне интересно - какой пидор их туда послал без сопровождения и вооружения зная что там кацапские корыта? А убили бы пилота? Свалили бы самолёт в море? Дальше что? Десантников с ИЛ-76 мало было? Быдлота сука в лампасах!
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А если бы пуля пробила механизм бомболюка и из него выпала бомба в 10 килотонн?
Опять Украина была бы виновата?
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Мали би жиди, що нами керують, окрім обрізаного пісюна ще яйця - підняли би СУшку і за 10 хв ніхто би і не знав, що малогабаритне москальське корито плавало територіальними водами України.
Вже над власною територією боятись літати - це малодухість і повне блядство!!!
турчинов губу знову викотив на пів-харі, чи вже завтра "грізну" заяву виголосить...?
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та он уже полторак поплакався журналістам у кофточку, от же ш блять імпотенти, коли вже той 2019?
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Самолет должен быть в сопровождении военного и реагировать на обстрел с корабля рашистов однозначно ответом. Потопить одним выстрелом и все.
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Третий год войны,а Военно транспортные самолеты без вооружения?!!!!чем думают в МО
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Военно-транспортному самолёту оружие нужно...как зайцу тормоза! Когда не соображаете.... то постарайтесь не выставлять себя в глупом ракурсе....
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.лять ... как это уже задолбало((( 2 года сидели тряслись , что будут бомбить... год дерьмо разгребали - потому как повылазило бандитское отребье...
Та шарахните уже по ним в ответ... сил нет это терпеть ((
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вот и шарахай- шо жо-у просиживаешь в сетях.....вы у себя на прощадке всем сруцким морду заткнули ????? то-то и оно.....
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А ти, мабуть, з окопа пишеш? Чи право висловити свою думку є тільки в тебе?
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С стрелкого оружия.. по самолету... Хммм

Веселая новость.
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таки ТРАМП отказал педофилу сруцкому....шота ця падла ешо задумала......даунбасс держись.....СЛАВА УКРАІНІ та іі славним ЗАХИСНИКАМ!!!! БОЖЕ пошли нашим патріотам життя довгого та здоров,я!!!! Хай згине навіки сруцький продажний народ !!!!!
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Надо было бросить в ответ только одну бомбу в море.
Даже не в этот кораблик а туда, где лежат затопленные еще сралиным бочки с ипритом и люизитом (кажется недалеко от Ялты, совсем рядом и их там очень много). Если эти бочечки вскроются, а они совсем ржавые, то весь ЮБК станет безлюдным.

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Здесь сидят в основном идиоты,воспитанные на компьютерных стрелялках,которые не понимают,что только один залп кораблей Черноморского флота снесёт на х_р всю нашу береговую инфраструктуру.А авиаудары ВКС РФ доконают все наши могучие ВСУ. Пойдёте тогда в окопы Родину защищать,компьютерные стратеги? Или будете дальше пи_деть перед мониторами?
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хай здохне навіки сруцький народ-урод.....ця пропита та продажна нація навіть на навоз не годиться.....БОЖЕ пошли на срассію голод та кинь метеорит на мацкваплятьбад.....хай усі кацапи зразу в ад попадуть......тай вже іх мотосролла зачекався-захекався................
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Ондрюша, не заговаривайся, ваших в Украине нет, ваши в Ольгино на боярышник коментами на Цензоре зарабатывают.
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Сцыкуха щекаладная,скоро куйлята в тебя стрелять начнут! Чего ты ждёшь сука липецкая?????
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Петя сидит в теплом кабинете, зачем это пети нужно!
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Для Зоя Романюк. Я вообще то девушка и живу не в данецкой области ...
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Ну что сказать,господа граждане,это полный песец.Пришло время не назойливого насилия над властью.
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прішло врємя кому-то в спамє посідєть
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Е, яке падло заспамило пісню? І якого чорта адмін видалив????
Вставляю ще раз, я зберіг посилання на ютуб, тільки тексту немає у мене, то ж не я поміщав:

https://www.youtube.com/watch?v=JLJVfHsVetU
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наверное, за то что текст з матюками, но как говорится, из песни слов не выкинешь
там по ссылке есть текст в описании видео, называется АРТА - гімн української артилерії 18+
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По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской федерации. Кроме того, Ан-26 сопровождала станция обнаружения зенитно-ракетного комплекса. С борта МПК применялись также сигнальные ракеты.

Украинский самолет получил повреждение корпуса, экипаж не пострадал.

Территория, над которой проходили полеты, принадлежит Украине. Оружия Ан-26 не имел. Источник: http://censor.net.ua/n425942

а что там блеет Наше СнБооо?! по этомуповоду..
Главноокомандующий...мм?!!
СБУ..ГПУ..ССО.............

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мля, надо было поднять истрибители и разъебать пидарасов, Петя соплежуй
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Надо было збивать и все
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а шо так сруцьких набежало...товарисчи на хрен с темы-или у вас на водяру на 23 денех нет и не будет...прямо так активненько включилмсь....ІТАК руцьке бидло- на хрен с теми- на кадыровцах зарабатывайте- им жопу лижите...уроды продажные и на вас БОГ найдет управу...............
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Зоинька ну не злись ты так .. Такой судьба у вас ну шож поделаешь.
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высокая культура селючки Романюк покоряет местных имбецилов)))
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Ну чего опять забждели? Да так будет продолжаться до бесконечности!
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Стесняюсь спросить - как там поживают наши противокарабельные ракетные комплексы наземного базирования? Не заржавели еще? Может нужно было испытать, по малой быстродвижущейся цели, которая себя агресивно вела по отношению к нашей авиации.
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Давно уже пора, только не испытать, а применять
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Может кто подскажет когда в Украине президентские выборы...
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а наши обрезанные даже ничего роисси не сказали,серливые твари,языки сразу в жопу.Зато как народу обещать-так тут спецы разговорного жанра
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есть еще аргументы существования посольства страны-убийцы в нашей столице
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це провокація!
Люди повинні бути готові дати відсіч!
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А российский корабль где был? Если в наших водах, то почему туда оперативно не вышло все, что может плавать, и не отогнали его оттуда?
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Подмена понятий. Исключительная (морская) экономическая зона это нейтральные воды за пределами 12-ти миль.
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«Отверстия в самолете сделаны сверху, т.е. будто из космоса, а не с буровой. Похоже, это очередная провокация с расчетом спровоцировать конфликт во время проведения учений НАТО в Черном море, которые продлятся еще около двух недель»
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А молодцы кацапы,если хотябы в чемто сомневаются то ебошат.Тотько украмнйы после того как убюк с десяток людей и принесут вред на сотни миллионов начинают с кемто консультироваться и договариваться а тот кто выстрелит в ответ то становится преступником в Украине.
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Если наш транспортник был обстрелян кацапсинскими ублюдками действительно над нашей территорией, значит это есть прямой повод для нашего МИДа давить всеми средствами на гнилой и трусливый Запад принять конкретные меры к стране-сволочи, плюющей на всех остальных. Такое прощать нельзя. И не замечать тоже
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За останні 3 роки , таких приводів було - ВАГОН і що , які результати ?
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Таких явных не было ни одного. Сбивали наши самолеты над лугандоном, кем - тяжело доказать. А тут все просто: судно кацапсинов вот оно, с любого спутника картинка понятна. Наш самолет над нашей территорией. Угрозы транспортник явно не представлял. Так что охеревший кураж кремлевских имбецилов есть повод пригасить на международном уровне.
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Як би на "міжнародному рівні" хотіли з Хуцйлом розібратись - вже давно б розібрались ...А так - вони просто налякані і Хуйло це чудово розуміє .
Ирина Геращенко о заявлении Пескова по Авдеевке: - "Уже и не скрывают, подонки, что заварили эту кашу... Военные преступники, убийцы"
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Жалітись на брак явного після Криму - це чудеса інтелектуальної еквілібристики.
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Глупому Навигатору,т.е. Мудрому- Вы в своей жизни были внутри Ил-76,в боевом варианте?
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А знаете я хоть и украинец но с каждым днем все больше и больше начиаю уважать хуйла как президента кацапии.Ведь он готов начать хоть и третью мировую ради своих и для интересов своего народа.А на что способен наш Президент Порошенко? Да нихуя,он ради ублажения америкосов и хуйла готов пожертвовать 20-тью тысячами жителями Авдеевки и коксохимом который после остановки больше никогда невостановить и который стоит гораздо больше чем очередной транш от МВФ, а это только очередное доказательство того что правительству во главе из Порошенко просто насрать на Украину и украинцев.
Кто сможет мне конкретно и аргументовано возразить буду очень рад услышать.
P.S.Дебилам и больным русофобией пишите в личку хуйлу.
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Что уже сотворил карликовый кремлевский идиот, видно всему миру. Разграбил огромную ресурсную страну, лишил свой рабский народец надежды на малейший рост демократии, уничтожил экономику, опустошил фонды, показал полнейшее неумение руководить хоть какой-либо сферой, кроме интриганской, вновь опустил железный занавес на страну, сделав ее по факту изгоем в мире. Навеки рассорил со своими соседями, показал во всей красе ублюдство руцкага мира. И на всякий случай, пригодится: для кремлевского воблоглазого имбецила не существует иной аудитории кроме американского президента. Именно этим обусловлены все его поступки и аферы, зачастую противоречивые. И это я не русофоб, просто реально смотрю на вещи
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"...и для интересов своего народа". Звучит для ентого народца просто издевательски.
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Как это проверить? Если есть видео трассеров, видео посторонних, следы от пуль, очевидцы, то сразу во все сми и ютюбы. И автоматом ответку - потопить нах агрессора мощно, но под камеры и комментарии, в онлайне на всех мировых сми. А так - это хфейк. Сегодня самбик над Одессой, завтра махинку под ЗРадой в Киеве. Либо мочим, либо дрочим.
Как там муЖенки и Ко, генераллисимусы? Хде реакция? Или бухают очередную мидальку, подарённую к 1-му фублярю?
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Вот те, кто изображает из себя терминаторов. Мозги у Вас работают? Ну потопит мы это судно, причем легко, а дальше как будет развиваться ситуация просчитать не можется? А если начать военными самолетами залетать на ту территорию, что они своей считают, что может быть не задумывались? А адекватно ответить - сбить самолет, сможем?
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Так это уже прямое обьявление войны, и зачем нам гидранты, которые будут посоветоваться у мамы.
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Читая недавно Стивена Кинга "Купол" немного помечтал, что бы такой же возник над паРашей.
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