 Самолет ВМС Украины обстрелян с корабля ЧФ РФ над украинской территорией

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Думской" сообщили в штабе ВМСУ.
По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской федерации. Кроме того, Ан-26 сопровождала станция обнаружения зенитно-ракетного комплекса. С борта МПК применялись также сигнальные ракеты.
Украинский самолет получил повреждение корпуса, экипаж не пострадал.
Территория, над которой проходили полеты, принадлежит Украине. Оружия Ан-26 не имел.
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Опять Украина была бы виновата?
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Вже над власною територією боятись літати - це малодухість і повне блядство!!!
турчинов губу знову викотив на пів-харі, чи вже завтра "грізну" заяву виголосить...?
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Та шарахните уже по ним в ответ... сил нет это терпеть ((
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Веселая новость.
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Даже не в этот кораблик а туда, где лежат затопленные еще сралиным бочки с ипритом и люизитом (кажется недалеко от Ялты, совсем рядом и их там очень много). Если эти бочечки вскроются, а они совсем ржавые, то весь ЮБК станет безлюдным.
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Вставляю ще раз, я зберіг посилання на ютуб, тільки тексту немає у мене, то ж не я поміщав:
https://www.youtube.com/watch?v=JLJVfHsVetU
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там по ссылке есть текст в описании видео, называется АРТА - гімн української артилерії 18+
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Украинский самолет получил повреждение корпуса, экипаж не пострадал.
Территория, над которой проходили полеты, принадлежит Украине. Оружия Ан-26 не имел. Источник: http://censor.net.ua/n425942
а что там блеет Наше СнБооо?! по этомуповоду..
Главноокомандующий...мм?!!
СБУ..ГПУ..ССО.............
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Люди повинні бути готові дати відсіч!
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Ирина Геращенко о заявлении Пескова по Авдеевке: - "Уже и не скрывают, подонки, что заварили эту кашу... Военные преступники, убийцы"
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Кто сможет мне конкретно и аргументовано возразить буду очень рад услышать.
P.S.Дебилам и больным русофобией пишите в личку хуйлу.
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Как там муЖенки и Ко, генераллисимусы? Хде реакция? Или бухают очередную мидальку, подарённую к 1-му фублярю?
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