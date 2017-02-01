EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Политика Украины, Происшествия
  10441  108
Материалы по теме:
Все про:Жебривский (402) обстрел (5302) Авдеевка (891)

 Боевики обстреляли ремонтную бригаду в районе Авдеевки, - Жебривский (обновлено)

Боевики нарушили режим тишины в районе Авдеевки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Донецкой ВГА Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.

"Российские боевики только что (пост опубликован в 15.35. - Ред.) нарушили режим тишины в Авдеевке. Рашисты начали беспорядочную стрельбу по бригаде электромонтажников. Работники вынуждены были залечь, спасаясь от выстрелов. Ремонтники не дошли ориентировочно 300 метров до места возможного порыва ЛЭП", - рассказал Жебривский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В районе Марьинки и Красногоровки наступила тишина, - Матюхин

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.

После обеда 1 февраля Донецкая ВГА сообщила об установлении в Авдеевке режима тишины до 17.00.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Карту купи, лапоть. Там коксохим дает тепло и электричество поступает с контролируемой территории.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Коксохим уже встал
Газ на него шел с Донецка, нету газа нету и тепла
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо нам це не дуже й треба, то хай ремонтують самі дурашисти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опять оккупант не выполнил обязательства по безопасности? Может Ахметов забыл печать на договоренностях поставить?, а может авторитет у боевиков утратил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
15 дохлых срусских ватников одним снарядом - это просто песня
 показать весь комментарий
Ответить
 
я би на місці працівників дав інструменти Жебрівському і нехай сам іде Ахметці струм подавати
тоже треба бути таким йобнутим-пішов зранку на роботу в електросітку.ввечір привезли з діркою в голові калібром 7 .62
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
УКРАИНЦЫ , а сколько вас надо еще ДУРИТЬ ???? вы чё поверили , что прекратят огонь и подчините эл. линию , что б ЗАВТРА все РОЗРУШИТЬ ???? идет ВОЙНА , а вы все не верите ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики обстреляли ремонтную бригаду в районе Авдеевки, - Жебривский (обновлено)
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия Гройсман ГСЧС ГФС Донбасс Донецкая область Евросоюз Жебривский Киев Луганщина минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел Омелян перемирие Порошенко пропаганда Россия СБУ смерть США Укрзализныця Хуг Александр эвакуация электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти