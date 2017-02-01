 Боевики обстреляли ремонтную бригаду в районе Авдеевки, - Жебривский (обновлено)

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Донецкой ВГА Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.
"Российские боевики только что (пост опубликован в 15.35. - Ред.) нарушили режим тишины в Авдеевке. Рашисты начали беспорядочную стрельбу по бригаде электромонтажников. Работники вынуждены были залечь, спасаясь от выстрелов. Ремонтники не дошли ориентировочно 300 метров до места возможного порыва ЛЭП", - рассказал Жебривский.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.
После обеда 1 февраля Донецкая ВГА сообщила об установлении в Авдеевке режима тишины до 17.00.
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Газ на него шел с Донецка, нету газа нету и тепла
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тоже треба бути таким йобнутим-пішов зранку на роботу в електросітку.ввечір привезли з діркою в голові калібром 7 .62
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