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Все про:НАБУ (1396) ОПЗ (245)

 Суд обязал НАБУ признать меня потерпевшим, - первый зампредседателя правления ОПЗ Щуриков. ДОКУМЕНТ

Первый заместитель председателя правления ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) Николай Щуриков заявил, что Соломенский районный суд г. Киева своим постановлением отменил отказ и обязал НАБУ признать его потерпевшим в рамках производства по ОПЗ.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Соломенский районный суд отменил отказ и обязал НАБУ признать меня потерпевшим в рамках производства, открытого после обращения группы депутатов, заявивших о совершении Саакашвили и его приспешниками преступлений против ОПЗ", - заявил Щуриков.

"Поскольку соучастниками Саакашвили выступали представители НАБУ, нардепы подали соответствующее обращение не в бюро (где ему очевидно не дали бы ход), а в Генпрокуратуру", - добавил он.

"Интересно, что моё обращение, по которому возбуждено дело, чудесным образом попало к тому-же детективу НАБУ А.В. Русаеву, который одновременно является одним из участников группы детективов фабриковавшим дело ОПЗ и детективом, проводившим досудебное расследование по делу против меня", - отметил Щуриков.

"Привлечение меня по указанному делу в качестве потерпевшего возлагается снова-таки на нерадивого старшего детектива Русаева и НАБУ, которого нельзя назвать не заинтересованной стороной и который больше всех заинтересован в том, чтобы выгородить Саакашвили и его приспешников", - подчеркнул он.

"Хотя суд и способен обязать представителей НАБУ выполнять свои обязанности согласно требованиям уголовно-процессуального кодекса, заставить детективов впредь быть объективными он вряд ли может", - резюмировал Щуриков.

Суд обязал НАБУ признать меня потерпевшим, - первый зампредседателя правления ОПЗ Щуриков 01



Суд обязал НАБУ признать меня потерпевшим, - первый зампредседателя правления ОПЗ Щуриков 02Суд обязал НАБУ признать меня потерпевшим, - первый зампредседателя правления ОПЗ Щуриков 03Суд обязал НАБУ признать меня потерпевшим, - первый зампредседателя правления ОПЗ Щуриков 04

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