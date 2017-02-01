 Суд обязал НАБУ признать меня потерпевшим, - первый зампредседателя правления ОПЗ Щуриков. ДОКУМЕНТ

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
"Соломенский районный суд отменил отказ и обязал НАБУ признать меня потерпевшим в рамках производства, открытого после обращения группы депутатов, заявивших о совершении Саакашвили и его приспешниками преступлений против ОПЗ", - заявил Щуриков.
"Поскольку соучастниками Саакашвили выступали представители НАБУ, нардепы подали соответствующее обращение не в бюро (где ему очевидно не дали бы ход), а в Генпрокуратуру", - добавил он.
"Интересно, что моё обращение, по которому возбуждено дело, чудесным образом попало к тому-же детективу НАБУ А.В. Русаеву, который одновременно является одним из участников группы детективов фабриковавшим дело ОПЗ и детективом, проводившим досудебное расследование по делу против меня", - отметил Щуриков.
"Привлечение меня по указанному делу в качестве потерпевшего возлагается снова-таки на нерадивого старшего детектива Русаева и НАБУ, которого нельзя назвать не заинтересованной стороной и который больше всех заинтересован в том, чтобы выгородить Саакашвили и его приспешников", - подчеркнул он.
"Хотя суд и способен обязать представителей НАБУ выполнять свои обязанности согласно требованиям уголовно-процессуального кодекса, заставить детективов впредь быть объективными он вряд ли может", - резюмировал Щуриков.
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