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 ДТЭК рассчитывает возобновить энергоснабжение Авдеевского КХЗ до 2 февраля

После подачи электроэнергии Авдеевский КХЗ сможет восстановить объемы производства продукции в течение трех-четырех суток.

Энергохолдинг "ДТЭК" рассчитывает восстановить энергоснабжение в Авдеевке в течение последующих двух дней. Об этом во время пресс-конференции заявил директор по дистрибуции электроэнергии "ДТЭК-Энерго" Игорь Маслов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В 12:04 мы получили разрешение на работу. Две бригады приступили к осмотру линий (электропередачи, - ред.). ОБСЕ сопровождает и это дает надежду, что "зеленый коридор" не будет нарушен… Если повреждения окажутся несложными, а именно - будут оборваны провода, мы восстановим сегодня до конца светового дня", - отметил он.

При этом Маслов добавил, что в случае повреждения опоры ЛЭП времени понадобится больше. "Мы укомплектованы. Есть опоры для замены, но это займет больше времени. В таком случае мы завершим работы завтра", - сказал он.

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Главное, по мнению Маслова, чтобы не возобновились обстрелы, а на маршруте обследования не оказались минные поля.

В тоже время гендиректор Авдеевского коксо-химического завода Мусса Магомедов отметил, что если будет возобновлена работа линий электропередач, подходящих к городу, то завод сможет восстановить объемы производства продукции в течение трех-четырех суток.

Магомедов подчеркнул, что в настоящее время две батареи Авдеевского КХЗ находятся в работе и еще две - консервируются. Предприятие производит 2-2,5 тыс. тонн кокса при нормальном объеме - около 6,5 тыс. тонн.
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Да. Ахметка. русским Ваням в Донецке и Макеевке не стало воды - так русня сразу и прекратила стрелять. И вводы на твой АКХЗ сейчас тоже за компанию чинят.
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Це не війна а суцільний договорняк. Мешканців не евакуюють з Авдіївки щоб не закривали ахметівський коксохім, бо він жеж дає тепло дітям та жінкам! А якщо вивезти все населення то й Авдіївський коксахім можна зупинити! А на це мафія піти не може! Це ж збитки! Хай гинуть місцеві мешканці під снарядами терористів, ахметка пєте занесе за це зайвий мішок грошей!
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Так шо Петя плохой?О_О не может быть, а как же майдан? Влада с народом? Где митинги? Может не всё так плохо, раз все довольны
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Народ чекає поки пєтя нарешті облажається по-справжньому і у випадку з Авдіївкою це буде вже скоро!
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Українців змушують купувати вугілля на тимчасово окупованих територіях і переконують, що без нього вони не обійдуться.
Україна потребує лише 30% вугілля антрацитної групи, яке видобувають на тимчасово окупованих територіях. 70% вугілля, яке потрібне, належить до газової групи. Таке вугілля видобувають на шахтах Львівсько-Волинського вугільного басейну."Але ДТЕК приватизував три електростанції на західній Україні і не купує там вугілля газової групи. А навпаки - завозить це вугілля з окупованих територій. Тобто, не купують вугілля по 1100 гривень, а завозять за ціною 1700 гривень. Відповідно, різниця осідає в кишенях. З цієї різниці ще й утримуються незаконні збройні формування на Донбасі, які разом з росіянами воюють проти України,", ДТЕК не просто відмовляється купувати вугілля, а й вбиває весь регіон - адже там проживає близько 15 тисяч шахтарів та їхніх родин. Окрім того, додатково створюється і напруга в регіоні."Але чому нічого не зробили за ці три роки? Замість того, щоб наростити видобуток вугілля на заході країни і модернізувати шахти, де добувають вугілля антрацитної групи, його навпаки добивають",. Ціна за електроенергію та водудля жителів окупованих територіях в 7 разів менша, але навіть таку ціну вони не сплачують.
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Додайте до цього ще Бурштинський енергоострів (три електростанції) які відокремлені від енергосистеми України і працюють на Польщу, Чехію, Угорщину, Румунію!!!!! Це при дефіциті електрики в Україні!!!!!!!

«Острів» утворює Бурштинська електростанція ВАТ «Західенерго» (Івано-Франківська обл.) разом з прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської і частково Івано-Франківської та Львівської областей і охоплює територію площею 27 тис. км² з населенням близько 3 млн чоловік.
Покриття навантаження споживачів «острова» здійснюється, крім Бурштинської ТЕС, Калуською теплоелектроцентраллю (Івано-Франківська обл.) і Теребле-Ріцькою гідроелектростанцією (Закарпатська обл.), загальна наявна генерація яких оцінюється в 1950 МВт.
В «острові» сформовані електричні зв'язки з країнами UCTE, а також з Румунією на напрузі 220, 400 і 750 кВ, а саме:з угорською енергосистемою: одна ЛЕП 750 кВ, одна ЛЕП 400 кВ, дві ЛЕП 220 кВ;
зі словацькою енергосистемою: одна ЛЕП 400 кВ;
з румунською енергосистемою: одна ЛЕП 400 кВ.

У складі мережі «острова» задіяні сім ПС напругою 220 і 400 кВ сумарною трансформаторною потужністю 1800 МВА та автотрансформатор 750/330 кВ потужністю 1000 МВА на ПС 750 кВ Західноукраїнська. Протяжність ЛЕП «острова» складає: 750 кВ - 209 км, 400 кВ - 340 км, 330 кВ - 42 км, 220 кВ - 600 км.
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Самое главное, что бы ремонт сопровождался непрерывными гудками. Загудим сепаров на корню, угробим им психику.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДТЭК рассчитывает возобновить энергоснабжение Авдеевского КХЗ до 2 февраля
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