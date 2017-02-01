 ДТЭК рассчитывает возобновить энергоснабжение Авдеевского КХЗ до 2 февраля

Энергохолдинг "ДТЭК" рассчитывает восстановить энергоснабжение в Авдеевке в течение последующих двух дней. Об этом во время пресс-конференции заявил директор по дистрибуции электроэнергии "ДТЭК-Энерго" Игорь Маслов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В 12:04 мы получили разрешение на работу. Две бригады приступили к осмотру линий (электропередачи, - ред.). ОБСЕ сопровождает и это дает надежду, что "зеленый коридор" не будет нарушен… Если повреждения окажутся несложными, а именно - будут оборваны провода, мы восстановим сегодня до конца светового дня", - отметил он.
При этом Маслов добавил, что в случае повреждения опоры ЛЭП времени понадобится больше. "Мы укомплектованы. Есть опоры для замены, но это займет больше времени. В таком случае мы завершим работы завтра", - сказал он.
Главное, по мнению Маслова, чтобы не возобновились обстрелы, а на маршруте обследования не оказались минные поля.
В тоже время гендиректор Авдеевского коксо-химического завода Мусса Магомедов отметил, что если будет возобновлена работа линий электропередач, подходящих к городу, то завод сможет восстановить объемы производства продукции в течение трех-четырех суток.
Магомедов подчеркнул, что в настоящее время две батареи Авдеевского КХЗ находятся в работе и еще две - консервируются. Предприятие производит 2-2,5 тыс. тонн кокса при нормальном объеме - около 6,5 тыс. тонн.
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Україна потребує лише 30% вугілля антрацитної групи, яке видобувають на тимчасово окупованих територіях. 70% вугілля, яке потрібне, належить до газової групи. Таке вугілля видобувають на шахтах Львівсько-Волинського вугільного басейну."Але ДТЕК приватизував три електростанції на західній Україні і не купує там вугілля газової групи. А навпаки - завозить це вугілля з окупованих територій. Тобто, не купують вугілля по 1100 гривень, а завозять за ціною 1700 гривень. Відповідно, різниця осідає в кишенях. З цієї різниці ще й утримуються незаконні збройні формування на Донбасі, які разом з росіянами воюють проти України,", ДТЕК не просто відмовляється купувати вугілля, а й вбиває весь регіон - адже там проживає близько 15 тисяч шахтарів та їхніх родин. Окрім того, додатково створюється і напруга в регіоні."Але чому нічого не зробили за ці три роки? Замість того, щоб наростити видобуток вугілля на заході країни і модернізувати шахти, де добувають вугілля антрацитної групи, його навпаки добивають",. Ціна за електроенергію та водудля жителів окупованих територіях в 7 разів менша, але навіть таку ціну вони не сплачують.
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«Острів» утворює Бурштинська електростанція ВАТ «Західенерго» (Івано-Франківська обл.) разом з прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської і частково Івано-Франківської та Львівської областей і охоплює територію площею 27 тис. км² з населенням близько 3 млн чоловік.
Покриття навантаження споживачів «острова» здійснюється, крім Бурштинської ТЕС, Калуською теплоелектроцентраллю (Івано-Франківська обл.) і Теребле-Ріцькою гідроелектростанцією (Закарпатська обл.), загальна наявна генерація яких оцінюється в 1950 МВт.
В «острові» сформовані електричні зв'язки з країнами UCTE, а також з Румунією на напрузі 220, 400 і 750 кВ, а саме:з угорською енергосистемою: одна ЛЕП 750 кВ, одна ЛЕП 400 кВ, дві ЛЕП 220 кВ;
зі словацькою енергосистемою: одна ЛЕП 400 кВ;
з румунською енергосистемою: одна ЛЕП 400 кВ.
У складі мережі «острова» задіяні сім ПС напругою 220 і 400 кВ сумарною трансформаторною потужністю 1800 МВА та автотрансформатор 750/330 кВ потужністю 1000 МВА на ПС 750 кВ Західноукраїнська. Протяжність ЛЕП «острова» складає: 750 кВ - 209 км, 400 кВ - 340 км, 330 кВ - 42 км, 220 кВ - 600 км.
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