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Все про:болезнь (326) животные (761) инфекции (81) свинина (50) Госпродпотребслужба (39)

 Распространение африканской чумы свиней зафиксировано уже в 20 областях Украины, - глава Госпродпотребслужбы Лапа

На сегодняшний день в Украине сложилась сложная ситуация с заболеваемостью африканской чумой свиней: случаи инфицирования животных фиксируются уже в 20 областях.

Об этом глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

"По африканской чуме свиней ситуация намного сложнее. Если взять динамику последних трех лет, то она увеличивается: 16 случаев, потом - 40, теперь - 91. Идет распространение заболевания, которое имеют уже 20 областей Украины. Здесь мы видим системные проблемы. Начиная от того, что ранее одну из основных ролей по ликвидации таких болезней играла ветеринарная милиция. У людей, которые там работали, был не очень однозначный имидж", - отметил Лапа.

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Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС пока нет.

Полный текст интервью с Владимиром Лапой читайте ЗДЕСЬ.
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Бакт. оружие? Ватных придурков подосрать Украине что то не убавляется.
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Обычный передел рынка свинины. Давят конкурентов.
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было уже такое цуки способны на очень многие, а их прихлебатели на всё
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А распространение русских свиней зафиксировано в двух областях Востока Украины.
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Свині файні і потрібні тварини, нетреба їх ображати чимось руським...
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НЕ согласна--свиньи безобидны !!! В двух областях и в КРЫМУ--расийские фашисты !!!
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Изголяются как могут . НУШОБЕШОТАКОЕПРИДУМАТЬ...
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А я давно говорил, что с Россией нужен визовый режим. Понаехало русских свиней, теперь вот чума...
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Это диверсия Х#йло ведет биологическую войну против Украины и не будет странным если начнут регистрировать другие инфекционные заболевания.Больных свиней не сжигать нужно а гоном гнать к границе Казлостана и пусть идут к кацапам.
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во многих областных центрах отсутствуют крематории, это на сегодняшний день самое эффективное средство для утилизации органических отходов и для больниц в том числе. Если захоронить, зараза может жить тысячелетиями и выходит заражая окружающих после наводнения или иными способами
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРаспространение африканской чумы свиней зафиксировано уже в 20 областях Украины, - глава Госпродпотребслужбы Лапа
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