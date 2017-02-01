 Распространение африканской чумы свиней зафиксировано уже в 20 областях Украины, - глава Госпродпотребслужбы Лапа

Об этом глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа сообщил в интервью Цензор.НЕТ.
"По африканской чуме свиней ситуация намного сложнее. Если взять динамику последних трех лет, то она увеличивается: 16 случаев, потом - 40, теперь - 91. Идет распространение заболевания, которое имеют уже 20 областей Украины. Здесь мы видим системные проблемы. Начиная от того, что ранее одну из основных ролей по ликвидации таких болезней играла ветеринарная милиция. У людей, которые там работали, был не очень однозначный имидж", - отметил Лапа.
Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС пока нет.
Полный текст интервью с Владимиром Лапой читайте ЗДЕСЬ.
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