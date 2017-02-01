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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (810) Кремль (427) обстрел (5291) Песков (586) Авдеевка (873)

 Ирина Геращенко о заявлении Пескова по Авдеевке: "Уже и не скрывают, подонки, что заварили эту кашу... Военные преступники, убийцы"

В Кремле даже не скрывают, что обострение на Донбассе, в частности в районе Авдеевки, создано специально, чтобы побудить США и мир к "диалогу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, так первая вице-спикер ВР, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко прокомментировала заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что обострение под Авдеевкой - "это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой".

"Уже и не скрывают, подонки, что заварили эту кашу, убили десятки военных и гражданского населения в Авдеевке, чтобы побудить США и мир к "диалогу". Военные преступники, убийцы", - написала Геращенко в Facebook.

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...Депутат від Блоку Порошенка порівняв себе з професором Преображенським, а бійця АТО - з Шаріковим
http://antikor.com.ua/articles/149583-deputat_vid_bloku_poroshenka_porivnjav_sebe_z_profesorom_preobrahensjkim_a_bijtsja_ato__z_sharikovim

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Так и вы в этом тоже виноваты,пани геращенко.
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Консерва, ты совсем дурная или притворяешься ?
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Это женщина наверное одна из немногих, кто реально что-то делает, скорее многое делает, не вижу ее вины.
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Сама лично заряжала кацапские установки -" Град " , что ле . !! .
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Так нужно ОРДИЛО В УКРАИНЕ? Или лучше лишить Путина основы основ гибридной войны? При этом даже жопа Пескова знает что Путин больше всего опасается шагов Украины по отделению ОРДИЛы от Украины официально и политически. Тогда придётся снова Путину выскивать регион Украины где замутить новое ЛДНР. Иначе вести гибридную войну против Украины невозможно только открытую. Но Путин не хочет вести открытую войну потому что ссыкотно.
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Іди жінку свою діли чи мати, чи дітей своїх поріж на шматочки і люби тільки ті що краще вийшли.
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Геращенко до сих пор верила в ..ихтамнетов.. ? Или сомневалась в подлости и низости хуйловцев??
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ИРА ЕСЛИ НЕ БЫЛО БЫ ВНУТРЕННИЙ ГИДРЫ ШОКОЛАДНОЙ ТО МЫ БЫ УЖЕ ПОБЕДИЛИ БЫ ВНЕШНЮЮ ХУЙЛА ВСЕ ПРОСТО КАК ПЯТЬ КОПЕЕК!
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Нуда,бурятское терпение лопнуло. Или чьи там "ребятки" ?
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Говоря о десятках убитых украинских военных в Авдеевке Геращенко или проболталась, или работает на Кремль.
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о давненько не было задумчивого тутай тебе на боярку дать - на
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Война в Украине обострилась, как только Трамп и Путин положили трубку - WP

Издание сомневается, что наступление террористов в Авдеевке по случайности началось именно сейчас.

Может ли быть стечением обстоятельств то, что пророссийские силы в Украине начали свое крупнейшее за несколько месяцев наступление через день после того, как Владимир Путин поговорил по телефону с Дональдом Трампом? "С определенной точки зрения, мы сомневаемся в этом. Залпы из систем "Град" и тяжелой артиллерии, которые засыпают позиции украинской армии с воскресенья, больше похожи на проверку, поддастся ли новый президент США давлению Москвы", - пишет Washington Post в редакционной статье. Трамп и Путин не говорили об Украине во время телефонного разговора. Чиновники сообщили прессе, что американский президент назвал конфликт в Донбассе "слишком сложной проблемой". Также Белый дом так и не выпустил указ об отмене санкций против России, о котором ходили слухи. Вероятно, это произошло из-за того, что Трамп почувствовал сопротивление в этом вопросе со стороны британского премьер-министра Терезы Мэй в пятницу, а также лидеров республиканцев в Конгрессе. Возможно, разочарованный Путин почувствовал необходимость создать определенное давление со своей стороны. Или, возможно, он хотел сорвать встречу президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая осталась сильнейшим союзником Украины на Западе. В любом случае, российские пушки, которые неделями сохраняли относительное спокойствие, вдруг прогремели в воскресенье в Авдеевке. Обстрелы вскоре распространились и в направлении Мариуполя, который остается ключевым подконтрольным Киеву городом в регионе на побережье Азовского моря. Издание указывает и на то, что украинские солдаты и мирные жители начали получать SMS с угрозами. Это уже традиционная электронная составляющая образа России вести войну. Москва, предсказуемо, обвинила во всем Украину. А украинские военные командиры признали, что на протяжении последних недель немного продвинулись вперед в нейтральной зоне. Но Порошенко, который был вынужден прервать визит в Германию, вряд ли искал нового раунда боев, учитывая, какими кровавыми и разрушительными для украинских сил были предыдущие. Тем временем, украинская экономика начала подавать признаки восстановления. В 2016 году был зафиксирован ее рост, в то время как Россия до сих пор переживает рецессию. Небольшой прогресс был достигнут в реформировании экономики и институтов. Новые бои на Востоке Украины ставят все это под угрозу. Вероятно, что это одна из целей Путина. Другая его цель - склонить Трампа пойти на уступки, которых хочет Москва: не только отменить санкции, но и признать российскую сферу влияния, к которой принадлежала бы и Украина. Но что он предлагает взамен? Путин предлагает "сотрудничество" в войне против "Исламского государства" на Ближнем Востоке. Но такое американо-российское военное сотрудничество - это еще одна цель Путина. Другими словами, он пытается выторговать "одно свое желание в обмен на нечто другое, что он тоже хочет". Если Трамп согласится на это, Путин достигнет своей третьей цели - сократить глобальное влияние США до уровня России. Именно об этом лидеры республиканцев в Конгрессе, такие как Джон Маккей, пытались предупредить Трампа. И именно на это указывает опыт попыток наладить отношения с Путиным двух предыдущих президентов США. "Если Белый дом решит все это проигнорировать, Украина будет не единственной, кто проиграет", - говорится в статье.
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Посмотрим, как объяснит свои действия путин на Совбесе ООН. Цифры - вещь упрямая.
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Так преступники,убийцы или "эффективный контроль",вы бляди уже определитесь как то
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Ну наконец то, хоть Ирина Геращенко отреагировала на бред кокошников, а где же реакция нашего МИД?? Или пресс секретаря Порошенко? Хто хоть пресс-секретарь у него? Это ,что вообще такое и почему они молчат все на такую пропаганду?
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Гнобить этих сук песковых и лавровых по всему интернету! Не дать им ни взлохнуть, ни слова сказать! На их помойную ложь - факты, фото и видео. Все это 24 часа в сутки 7 дней в неделю! Залить их глотки расплавленным свинцом Правды!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИрина Геращенко о заявлении Пескова по Авдеевке: "Уже и не скрывают, подонки, что заварили эту кашу... Военные преступники, убийцы"
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