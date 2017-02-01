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 Киевские новости
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Все про:Киев (16134) Кличко (2612) Метрополитен (356) строительство (1660) Белоцерковец (30)

 В декабре 2017 года начнется строительство метро на Виноградарь, - Белоцерковец

Мэр Киева Виталий Кличко представил концепцию развития метрополитена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал советник киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец.

"Сегодня мэр Киева представил концепцию развития метрополитена, с позиции расширения покрытия. В декабре 2017 года начнется строительство метро на Виноградарь. В планах запуск и введение в эксплуатацию двух новых станций "Проспект Правды" и "Мостицкая". Станции планируется ввести в эксплуатацию за три года. Таким образом, будет продлена "Зеленая" ветка метрополитена, в сторону "Ветряных гор". По расчетам, новыми станциями ежедневно будет пользоваться около 60 тысяч человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Станция метро "Львівська брама" будет открыта в 2018 году, - Кличко

Также Белоцерковец добавил, что сегодня город находится на этапе проектирования.

Как сообщалось ранее, Киевская городская государственная администрация намерена открыть станцию метрополитена "Львівська брама" в 2018 году.


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наконец-то, а то Сырецкая линия как-то неожиданно обрывается...
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типо голосуйте за педалика))
еще на Троещину забыли))
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ декабре 2017 года начнется строительство метро на Виноградарь, - Белоцерковец
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