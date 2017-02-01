 В декабре 2017 года начнется строительство метро на Виноградарь, - Белоцерковец

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал советник киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец.
"Сегодня мэр Киева представил концепцию развития метрополитена, с позиции расширения покрытия. В декабре 2017 года начнется строительство метро на Виноградарь. В планах запуск и введение в эксплуатацию двух новых станций "Проспект Правды" и "Мостицкая". Станции планируется ввести в эксплуатацию за три года. Таким образом, будет продлена "Зеленая" ветка метрополитена, в сторону "Ветряных гор". По расчетам, новыми станциями ежедневно будет пользоваться около 60 тысяч человек.
Также Белоцерковец добавил, что сегодня город находится на этапе проектирования.
Как сообщалось ранее, Киевская городская государственная администрация намерена открыть станцию метрополитена "Львівська брама" в 2018 году.
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еще на Троещину забыли))
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