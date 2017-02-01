 "Торнадовцы" отказываются покидать камеры для доставки их в суд, - журналист

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук журналистки Алены Луньковой, экс-военнослужащие батальона спецназначения МВД "Торнадо" отказались выходить из камер.
"11 "торнадовцев" отказываются выходить из камер для доставки в суд. Заседание перенесли на следующий вторник", - пишет журналист.
О требованиях экс-бойцов спецбатальона пока не сообщается.
Напомним, рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД.
В 2015 году были задержаны 12 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений.
18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".
1010 24
Материалы по теме: Расформирование "Торнадо"
Оболонский райсуд Киева перенес рассмотрение дела экс-бойцов "Торнадо" на 13 сентября(3)
Суд продолжил рассмотрение дела "Торнадо": на заседании намерены начать допрос свидетелей(7)
Суд в ходе заседания сделал подсудимым по делу "Торнадо" два предупреждения: допрос потерпевших продолжится завтра, - прокурор(5)
"Торнадовцы" просто сходят с ума в тюремных камерах", - Соболев о неадекватном поведении на суде(143)
"Доска позора украинских СМИ постоянно пополняется", – Муждабаев(0)
Бывший "торнадовец" Шевченко признал свою вину, - прокурор (Обновлено)(292)
Активист, поддерживающий "Торнадо", плюнул в пресс-секретаря суда: заседание состоится или завтра, или 23 августа(216)
Ответить
Ответить
тобто усі пі....раси а ахмєтка і продажні судді як і сбу дартань"яни !
ну-ну...
Ответить
жаль что у нас нет таких подразделений
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Я!
- Расстрелять. Петров!
- Я!
- Расстрелять. Сидоров!
- Я!
- Расстрелять!
- А может, не надо?
- С чего бы?
- Что-то не хочется...
- Отставить расстрелять Сидорова! Ему не хочется.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...
Ответить
Зараз з них зробили "насільнікав" "мародераф" і "убійц" і судять
А на місці Бутусика .якщо він позиціонує себе таким незаангажованим і чесним патріотом я би провів журналістське розслідування "Торнадо. Злочинці чи борці за справедливість?"
Але, на жаль .Банкова каже "ніззя.мачіть па полной мешать с дірьмом"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить