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 Политика Украины
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 "Торнадовцы" отказываются покидать камеры для доставки их в суд, - журналист

Заседание по их делу перенесли.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук журналистки Алены Луньковой, экс-военнослужащие батальона спецназначения МВД "Торнадо" отказались выходить из камер.

"11 "торнадовцев" отказываются выходить из камер для доставки в суд. Заседание перенесли на следующий вторник", - пишет журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского журналиста Сизова задержали в Минске по инициативе России: "В лучших традициях КГБ указали "срочно покинуть" Беларусь"

О требованиях экс-бойцов спецбатальона пока не сообщается.

Напомним, рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД.

В 2015 году были задержаны 12 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений.

18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".
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Я знаю,де вони зараз повинні бути,на промзоні в Авдіївці.
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не стоит думаю, они там при первой возможности перестреляют украинских военных и свалят на дамбабву или в расиюшку где убийц,насильников и других моральных уродов полетают
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клеймить у вас получається добре .як і у нашої влади.
тобто усі пі....раси а ахмєтка і продажні судді як і сбу дартань"яни !
ну-ну...
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даже если они виновати, их лучше направить в штрафбат, а не на зону
жаль что у нас нет таких подразделений
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какой штрафбат? сейчас не 42 год, кто их там контролировать будет с оружием в руках? сейчас не то время когда за шаг влево, шаг вправо расстрел.
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в дамбасянской армии да,мы же вроде хочем по стандартам НАТО строить,а вы тут какие то штрафбаты предлагаете которые пол века назад были
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- Иванов!
- Я!
- Расстрелять. Петров!
- Я!
- Расстрелять. Сидоров!

- Я!
- Расстрелять!

- А может, не надо?
- С чего бы?
- Что-то не хочется...
- Отставить расстрелять Сидорова! Ему не хочется.
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Охренеть новость!!! Такое только у нас возможно. Где этот гарант конституции, кто-то будет порядок наводить??
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гарант должен при малейшем пуке каждого за задницу держать что ли?
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Неа....обязан был приехать и сам их этапировать. Ну а если серьёзно, то чем дольше они в СИЗО, тем меньше им сидеть по приговору. Закон Савченко однако.....
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Нахрен оставить их в этих камерах на 15 лет - нехай сидят!
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А что они сделали? Я как-то не совсем следил за процессом.
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Пытки, убийства и изнасилования мирного населения в зоне АТО.
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...Сегодня внимание всей страны приковано к Авдеевке.К глубочайшему сожалению Члены НКРЭКУ совершили сегодня «под шумок» очередную подлость по отношению к потребителям.Они своим решением подняли в 6(!!!) раз плату за потключение к электрическим сетям.Последствия этого безумного шага для бизнеса, предпринимателей и альтернативной энергетики будут крайне негативными.Мнения всех реальных экспертов сошлись на крайне негативной оценке последствий этого шага.Но проходимец Вовк, поддерживаемый несамостоятельными Членами комиссии с парализованной волей, в очередной раз наплевал на здравый смысл и элементарную экономическую целесообразность.Не сомневаюсь, что налицо факт сговора комиссиантов с собственниками офшорных энергоснабжающих компаний, желающих под шумок дополнительно ограбить потребителя при подключении к сетям.Глубоко символично, что этот бред был поддержан Минэкономразвития в лице Первого зама Нефедова, мастера пиара и манипуляций.Напоминаю, что в Конституционном Суде находится Подання 46 депутатов о признании неконституционным Закона про НКРЭКУ, инициированное Тимошенко.Этот «орган» показал свою полную несостоятельность и некомпетентность с момента его нелегитимного создания Указом Президента в августе 2014 года.Каждый Украинец сегодня на своём кармане ощущает всю «прелесть» тарифного регулирования зарвавшимися бизнесменами- монополистами под прикрытием их покровителей.Искренне надеюсь на понимание этих очевидных и бесспорных фактов!NB. Если это голосование прошло в единогласном режиме, то все без исключения «члены» комиссии рано или поздно должны будут за него ответить!Читайте также: Моральные уроды, продавайте нам наш газ по нашей цене - Кучеренкоhttp://antikor.com.ua/articles/149576-prohodimets_vovk_sovershil_ocherednuju_podlostj_po_otnosheniju_k_potrebiteljam
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Одні з перших кого заїбала контрабанда і котрі першими почали зупиняти ешелони з контрабасом.
Зараз з них зробили "насільнікав" "мародераф" і "убійц" і судять
А на місці Бутусика .якщо він позиціонує себе таким незаангажованим і чесним патріотом я би провів журналістське розслідування "Торнадо. Злочинці чи борці за справедливість?"
Але, на жаль .Банкова каже "ніззя.мачіть па полной мешать с дірьмом"
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А минстеци уже без суда и следствия всех в бандиты записывают.Попадете под прес наших "правохронителей"вам еще не такие подвиги мусора нарисуют с прокурорами.
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...Сейчас идут "умные дискуссии" о блокаде/не блокаде ОРДЛО.И об обосновании цены на уголь оттуда по формуле "Роттердама".А у меня один вопрос: Как вы думаете, могли бы сегодня "республики" продать свой уголь в Россию по цене "Роттердама"?!Да их бы просто послали - там своего угля хватает.И засунули бы они себе его в одно место!Читайте также: Проходимец Вовк совершил очередную подлость по отношению к потребителямНо тут появились "спасители" в лице проходимца Вовка и его отравленного куратора и объявили, что Украинская энергетика должна покупать уголь по цене "Роттердама" , якобы, для диверсификации поставок.Диверсификации, естественно, не произошло.Фирмы-прокладки из офшорных зон успешно гонят уголь по завышенной цене на ТЭС и ТЭЦ и украинский потребитель платит лишние 15 млрд грн в год по завышенным ценам на электроэнергию.У меня нет "корочек" двухнедельного Оксфорда.Но я готов доказать кому угодно, что в таких случаях используется не цена "импортного паритета", а цена "возможного экспорта" из ОРДЛО.Пусть попробуют кому -то продать свой уголь!И то, что винницкий торгаш Гройсман вчера с пеной у рта доказывал, что наши станции завтра остановятся без угля от "оккупантов", ничего кроме рвотного рефлекса не вызывает.То же самое, кстати, касается и украинского газа сегодня.Нам с умным видом Гройсман и Ко рассказывают про цену "немецкого хаба".А вы попробуйте продать сегодня наш газ там на "немецком хабе"!Читайте также: Украинцам готовят очередное тарифное "улучшение"Вас там пошлют быстро и уверенно в такой ситуации.Поэтому и торгуют по "серым схемам", коррумпируя европейцев.И последнее. Нас когда-то молодое дарование из "Рошена" учило с умным видом, что клубнику в Украине нудно продавать по цене, как в Турции.Так вот, демагог.Чтобы влезть на рынок Турции и продавать по "их" цене, клубнику нужно правильно вырастить, сохранить, получить все сертификаты, упаковать по их стандартам, довезти туда, найти место на рынке и тогда продавать по "их" цене!Я двумя руками за то, чтобы со временем мы продавали ИЗЛИШКИ нашего газа в Европе по ИХ цене. Но для этого нужно много и долго работать здесь, проводя реальные реформы и реальное энергосбережение!А пока, моральные уроды, продавайте НАМ НАШ газ по НАШЕЙ цене!Иначе, это будет делать кто-то другой....http://antikor.com.ua/articles/149416-moraljnye_urody_prodavajte_nam_nash_gaz_po_nashej_tsene_-_kucherenko...
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Жалко пацанов и я не верю нашей судебной системе,после высказываний на Шустере про контрабанду их начали почему то прессовать и сделали из них преступников! Хотелось бы услышать мнение Бутусова по этому поводу, может многие и ошибаются защищая их!
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Продажные судьи и прокуроры, во главе с карманных алкашом устроили судилище, на вас мрази самих клеймо ставить негде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Торнадовцы" отказываются покидать камеры для доставки их в суд, - журналист
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