 Указ Трампа усложнил выдачу виз для украинцев, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщил Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины."Вниманию граждан Украины, которые планируют оформлять визы в США. В связи с обнародованием указа президента США "Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты" (PROTECTING the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States) от 27.01.2017 г.. сообщаем, что статьей 8 Указа вводится обязанность личного интервью в консульском учреждении США для заявителей, срок действия предыдущей американской визы у которых истек более года назад перед датой подачи документов на следующую визу", - сказано в сообщении.В то же время отмечается, что оформление американских виз гражданам Украины в течение года после окончания срока действия предыдущей визы происходит без проведения личного интервью."Оформление виз для въезда в США гражданам Украины, которые впервые подают документы на американскую визу, или срок действия предыдущей визы закончился более года назад, происходит при личном присутствии в консульстве США и проведения собеседования с уполномоченным работником американского консульства", - добавили в ведомстве.Сообщается, что в воскресенье, 29 января, десятки тысяч людей в США вышли на акции протеста против решения Трампа запретить въезд в страну жителям семи мусульманских стран. Акции протеста прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне.Отметим, Трамп на 120 дней приостановил программу приема беженцев. Указом президента США на 90 дней также запрещается въезд жителям семи стран.После этого в аэрпортах были задержаны от 100 до 200 человек, по оценкам Американского союза защиты гражданских свобод. В том числе транзитные пассажиры. В нескольких американских городах прошли манифестации, с требованием отменить подписанный президентом Дональдом Трампом указ.