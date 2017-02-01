 Указ Трампа усложнил выдачу виз для украинцев, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
"Вниманию граждан Украины, которые планируют оформлять визы в США. В связи с обнародованием указа президента США "Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты" (PROTECTING the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States) от 27.01.2017 г.. сообщаем, что статьей 8 Указа вводится обязанность личного интервью в консульском учреждении США для заявителей, срок действия предыдущей американской визы у которых истек более года назад перед датой подачи документов на следующую визу", - сказано в сообщении.
В то же время отмечается, что оформление американских виз гражданам Украины в течение года после окончания срока действия предыдущей визы происходит без проведения личного интервью.
"Оформление виз для въезда в США гражданам Украины, которые впервые подают документы на американскую визу, или срок действия предыдущей визы закончился более года назад, происходит при личном присутствии в консульстве США и проведения собеседования с уполномоченным работником американского консульства", - добавили в ведомстве.
Сообщается, что в воскресенье, 29 января, десятки тысяч людей в США вышли на акции протеста против решения Трампа запретить въезд в страну жителям семи мусульманских стран. Акции протеста прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне.
Отметим, Трамп на 120 дней приостановил программу приема беженцев. Указом президента США на 90 дней также запрещается въезд жителям семи стран.
После этого в аэрпортах были задержаны от 100 до 200 человек, по оценкам Американского союза защиты гражданских свобод. В том числе транзитные пассажиры. В нескольких американских городах прошли манифестации, с требованием отменить подписанный президентом Дональдом Трампом указ.
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Ukraine's Problem is Ukraine.
Избранный президент США Дональд Трамп собирается устроить аудит украинской власти, проверив, куда официальный Киев направлял средства, полученные от США при президентстве Барака Обамы.
Об этом сообщает американское издание RealClearDefense в статье под названием "Проблема Украины - сама Украина", в котором проведен анализ главных проблем в Украине.
ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УКРАИНЫ
Издание отмечает, что Украина имеет проблемы в четырех категориях:
проблема организации власти, вызванная большим количеством чиновников, которые принимают участие в военной стратегии и закупках;
отсутствие единого стратегического видения и расходов госбюджета;
пророссийские должностные лица;
ошеломляющая коррупция, где корысть выше поставленных особ превышает национальные интересы.
В статье говорится, что в Украине нет четкой структуры и распределения полномочий, все должностные лица будто конкурируют между собой и, словно "подрезают" друг друга. Также отмечается, что заводы оборонки, которыми косвенно владеет президент Украины Петр Порошенко, регулярно получают заказы. Он не оставил свой бизнес, как обещал, вступая на должность в 2014 году. А печально известный Укроборонпром стал поставщиком оружия на черный рынок.
Стоит отметить, что расходы на сектор обороны и безопасности Украины составляют 5,2% от ВВП. Подписывая закон о бюджете, Порошенко отметил, что в первую очередь "эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных сил Украины и направлены не только на фиксацию денежного, медицинского, вещевого и пищевого обеспечения, но и на финансирование государственного оборонного заказа".
Одной из основных проблем в Украине является коррупция и разворовывание бюджета. Так, автор отмечает, что политические лидеры Украины не сильно переживают, пока их страна в огне, они заняты воровством военного бюджета. Они рассуждают: если остальная часть Украины будет поглощена Россией, они уже будут иметь хорошо профинансированный "План Б", отмечат автор.
ЛИДЕРЫ УКРАИНЫ НЕ ПЕРЕЖИВАЮТ ИЗ-ЗА СОСТОЯНИЯ СТРАНЫ
Украинское правительство наняло лоббистов из Вашингтона для улаживания проблем с Администрацией Трампа, а лучше бы пыталось решать проблемы внешней политики. Это было бы гораздо эффективнее, чем последние странные попытки правительства Порошенко лезть в ход американских выборов, говорится в статье.
Напоследок автор пишет, что Украина должна быть в состоянии сохранить свою территориальную целостность и свободно выбирать союзников и торговых партнеров. Политические лидеры должны показать, что они серьезно относятся к западным стандартам управления - для этого они обязаны показать, куда уходит помощь от Запада.
На самом деле Трамп и его советники будут настаивать на расследовании судьбы всей американской помощи Украине и могут добиваться возвращения ее американскому или украинскому народу, подытоживает автор.
Ранее The Washington Post писал новый президент США Дональд Трамп подписал новые указы о выходе страны из ТТП, тем самым позволив Китаю одержать новые политические и экономические победы в Азии. Это торговое соглашение между дюжиной стран Азиатско-Тихоокеанского региона было заключено его предшественником Обамой семь лет назад и предусматривало свободную торговлю с США. Трамп считает проект убыточным для Америки, а его отмена стала одним из ключевых пунктов его предвыборной кампании.
http://www.realcleardefense.com/articles/2017/01/24/ukraines_problem_is_ukraine_110686.html
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Где не был никогда
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Вот не поперло.
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