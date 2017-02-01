 Черныш о жителях оккупированного Донбасса: "Мне не нравится, когда всех хотят записать в предатели"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в интервью "Укринформу", комментируя представленный недавно Министерством План мер.
"Мы должны поддерживать связи с гражданскими людьми. И когда мы получим контроль над этими территориями, будем иметь серьезный уровень интегрированности людей в украинское общество. Поэтому каждый пункт плана выписан таким образом, чтобы обеспечить связь между различными группами людей, проживающими на подконтрольной и неподконтрольной территории", - сказал он.
"Мне не нравится, когда говорят, что на неподконтрольной территории проживают только террористы. Да, там они проживают, но держат в заложниках остальное население. Мне не нравится, когда всех хотят записать в предатели. В сталинские времена выселяли целые народы. Мы что, мыслим такими категориями сейчас?" - подчеркнул министр.
Напомним, на днях Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц представило план мер, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.
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Ну а то что % коллаборационистов в лугандонии большой, так это таки так.
Но эти иждевенцы, предатели, ватные подстилки что хотели то и получили, - РУССОМИР ВО ВСЕХ ПРЕЛЕСТЯХ,
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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А гонит похлещще парубия
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кто предатель...кто колобрант...кто сепар)))
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27 декабря 2014 г. ·
А сейчас самое время поднять видеозаписи, снятые на Донбассе этой весной....
Во время митинга за отделение от Украины женщина спрашивает о том, о чем на Донбассе начали спрашивать только сейчас. Пророческие слова: "Кто вам будет пенсии платит, зарплаты?" и посмотрите, как пророссийские коллоборанты оскорбляют бедную женщину...
Эта женщина весной пыталась вразумить сепаратистов Донбасса
Горловка, Донецкая область, Украина. 14 апреля 2017
"Кто вам будет пенсии платить, зарплаты?"
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Черныш...
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По состоянию на утро 1 февраля подача воды на Донецк и часть Макеевки полностью остановлена.
Об этом сообщает компания «Вода Донбасса».
"Сегодня в 9.30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью", - говорится в сообщении.
При этом в КП «Донецкгорводоканал» уточнили, что в связи с остановкой работы Верхнекальмиусской фильтровальной станции они переходят на ночной режим подачи воды в городах Донецк и Моспино.
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