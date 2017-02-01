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 Политика Украины, Общество
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Все про:интеграция (43) программа (116) Донбасс (12557) Черныш (51) Министерство по вопросам оккупированных територий (80)

 Черныш о жителях оккупированного Донбасса: "Мне не нравится, когда всех хотят записать в предатели"

Власти Украины не должны относиться ко всем жителям оккупированного Донбасса как к предателям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в интервью "Укринформу", комментируя представленный недавно Министерством План мер.

"Мы должны поддерживать связи с гражданскими людьми. И когда мы получим контроль над этими территориями, будем иметь серьезный уровень интегрированности людей в украинское общество. Поэтому каждый пункт плана выписан таким образом, чтобы обеспечить связь между различными группами людей, проживающими на подконтрольной и неподконтрольной территории", - сказал он.

"Мне не нравится, когда говорят, что на неподконтрольной территории проживают только террористы. Да, там они проживают, но держат в заложниках остальное население. Мне не нравится, когда всех хотят записать в предатели. В сталинские времена выселяли целые народы. Мы что, мыслим такими категориями сейчас?" - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Среди тех, кто сейчас на той стороне держит в руках оружие, не так много реальных фанатиков, которые ненавидят Украину", - Тука

Напомним, на днях Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц представило план мер, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.
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І мені багато чого не подобається, наприклад - ти... Ну нічого якось живем...
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И кроме того, много и патриотов с Донбаса, но они по большинству именно в Армии Украины.
Ну а то что % коллаборационистов в лугандонии большой, так это таки так.
Но эти иждевенцы, предатели, ватные подстилки что хотели то и получили, - РУССОМИР ВО ВСЕХ ПРЕЛЕСТЯХ,
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Половина зрадники, а половина вже повноцінні міжнародні терористи!
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в ходе опроса на сайте украинского телеканала ICTV большинство проголосовавших выразило мнение, что эскалация конфликта закончится «вторым Дебальцево».
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Зрадодрочеры беснуются, завывают кремлевские кликуши, работа у них такая...
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этот канал просто коммерческий проект... не знаю, что их удерживает, чтобы не принимать ставки на свои предположения...
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Мені теж Черниш не подобається. І я готовий люб'язно виконати вирок народу України таким чернишам, був би вирок...
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Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как строится Керченский мост.

https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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озабоченный? в германии задниц нет? к чему это тут?
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министр чего??? фейка??? чем он там руководит?? кем командует? что решает?
А гонит похлещще парубия
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После освобождение Правый сектор разберется сам)))
кто предатель...кто колобрант...кто сепар)))
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Да они никогда не интегрируются в Украину.Не надо иллюзий.
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А мы к ним ТАК и не относимся. А вот к тем кто гребёт уголь у оккупанта и продаёт им лес.цемент,метал продукты--надо к стенке ставить_-С НАСАЛИКА можно начать.
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Казакская Орда
27 декабря 2014 г. ·

А сейчас самое время поднять видеозаписи, снятые на Донбассе этой весной....
Во время митинга за отделение от Украины женщина спрашивает о том, о чем на Донбассе начали спрашивать только сейчас. Пророческие слова: "Кто вам будет пенсии платит, зарплаты?" и посмотрите, как пророссийские коллоборанты оскорбляют бедную женщину...




Эта женщина весной пыталась вразумить сепаратистов Донбасса

Горловка, Донецкая область, Украина. 14 апреля 2017
"Кто вам будет пенсии платить, зарплаты?"
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Черныш- министр по решению ахметовских проблем. На украину и на народ ему воощето плевать. враждебное отношение украинцев к террористам мешает работе черныша, и он это сказал прямо.
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А мне не нравится, что Черныш предателей не видит вообще как ,например Савченко.
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Это такая неуклюжая попытка заигрывания с той быдло-массой, которая Украину на дух не переносит. От этой риторики у них в головах ничего не изменится и любить они ее (Украину) больше не станут. Поэтому толку от таких инфо-выхлопов - ноль...
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Биздюк колорадський той Черниш...Як і все його міністервство....😕😕😕
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Конечно нельзя. Вот например родня жонки раз в год приезжает за пенсией. Хватает их на 2-3 дня, потом начинаются сказки про хунту и т.п. На четвертый день получают пинка под зад. И до следующего года...
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А так, конечно не предатели. Не, ну что вы... Ну, пока пенсию не получат точно не предатели. А так не...
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Я, например, пока записал в очевидные предатели только самого Черныша. С остальными нужно разбираться.
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Прежде, чем этот упырь начнет выть о том, что дамбас не слышат, ему стоит напомнить об этом. А то как-то все быстро забывается, особенно наверху....

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після війни цих людей, примотаних до стовпів ,треба обовязково відшукати і нагородити найвищими нагородами України бо це дійсно Герої України.які в стані ворога не побоялися висловити свою позицію і не зреклися України!
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Присвойте наконец уже чернышу и туке Героев Украины как гаде, бойку, звягильскому...и пусть они угомонят наконец свои сепарсколюбивые высказывания...
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З мовчазної згоди байдужіх скоюються найстрашніші злочини )))) Це про " нашилюди")))
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АП,ВР, КМ і далі по ранжиру,цієї гидоти, в вселяких абревіатурних конторках, неміряно)))))
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Походу черныша тоже нужно проверить на ватность! Кто его назначил на эту должность?
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Черныша с тукой в авдеевку.Выдать мегафон и пусть под градами призывают не стрелять.Ох и ж и чмыри.Как к кормушке притянули,так и запели.
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Оккупированные Донецк и Макеевка остались без воды February 1st, 14:19


По состоянию на утро 1 февраля подача воды на Донецк и часть Макеевки полностью остановлена.
Об этом сообщает компания «Вода Донбасса».


"Сегодня в 9.30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью", - говорится в сообщении.
При этом в КП «Донецкгорводоканал» уточнили, что в связи с остановкой работы Верхнекальмиусской фильтровальной станции они переходят на ночной режим подачи воды в городах Донецк и Моспино.
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Тепер Дамбац не тільки почують, але і унюхають, бо нічим буде змити унітаз.
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А кто до войны контролировал там СМИ и бизнес(ахметовы фирташи медведчуки и тд....), вдалбывая населению антиукраинские идейки по сути не любить свою Батьківщину и землю на которой родился по принципу перекати поле, под нагрузкой политики, смешав одно с другим, политики приходят и уходят, плохие и хорошие, остается земля наших родных уже ушедших, вот и все --- Руssiше зольдатен -Марш оккупантов https://www.youtube.com/watch?v=eaxgPbejS0U
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Туди Гундяй мотався як на роботу, ось і результат.
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Згідно їхніх же офіційних даних за ДЫРУ проголосувало 89% на рехверендумі і я чомусь вірю цьому.
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Я думаю фильтрационные лагеря решат кто и в чем виноват.
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посмотри мудак на то население во время когда гнали наших пленных. спорить с автором не о чем,он сам сепар как и Ахметов и тысячи ватников сидящих в Киеве но не поменявших свое мировозрение
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерныш о жителях оккупированного Донбасса: "Мне не нравится, когда всех хотят записать в предатели"
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