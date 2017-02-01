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 В ПАСЕ призвали пророссийских сепаратистов немедленно прекратить наступление на Авдеевку

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине Хорди Ксукла (Испания) и Аксель Фишер (Германия) выразили глубокую озабоченность по поводу эскалации насилия и нарушений режима перемирия в районе Авдеевки, призвав пророссийских сепаратистов немедленно прекратить наступление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ПАСЕ.

"Мы призываем пророссийских сепаратистов немедленно прекратить свое наступление в направлении Авдеевки, а также обстрелы жилых районов, которые могут привести к гуманитарной катастрофе и необходимости эвакуации гражданского населения. Все стороны должны безоговорочно придерживаться соглашения о прекращении огня и отвести тяжелое вооружение из согласованной запретной зоны в соответствии с Минскими договоренностями," подчеркнули докладчики.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

Вчера, 31 января ремонтные бригады не смогли приступить к работам, поскольку российская сторона СЦКК так и не предоставила подтверждение прекращения огня в Авдеевке.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки.

По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января. Позже стало известно о гибели мирной жительницы.

Сегодня, 1 февраля глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке до 17:00.
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Чому ніхто не задається питанням - як сепаратисти можуть бути "проросійськими" ?! Якщо вони проросійські , то це колаборанти , а не сепаратисти і відповідає за них РФія !!!
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А то, что этих сепаратистов уже меньше 30%, остальные - рашисткая наволочь, та то не в счёт.
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а сепаратисти взяли і припинили бо так сказали якість глибокоозабочені євроімпотенти.
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а ПАСЕ з Донецька звернутися не хоче?
Бо з европи якось не чути.
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там воды нет - все воняют
никакого парфюма не напасешся
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Горький опыт Сирии учит нас не слушать пидерастов из Европы. Надеяться нужно только на собственные силы, только на себя. Это уже аксиома.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ПАСЕ призвали пророссийских сепаратистов немедленно прекратить наступление на Авдеевку
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