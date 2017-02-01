 С начала суток в зоне АТО двое украинских военнослужащих погибли, двое ранены, - штаб

Боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения антитеррористической операции (АТО). По состоянию на 14:00 в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями относительно установления режима прекращения огня. Противник продолжает обстрелы украинских позиций в Авдеевке, Шахте Бутовка, Песках, Водяном, Марьинке, Красногоровке и Новогригорьевке, применяя реактивные системы залпового огня, танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие. По предварительной информации по состоянию на 14.00 среди украинских защитников есть потери. Двое военнослужащих погибли и двое ранены", - сказано в сообщении.
Напомним, по сообщениям Донецкой ВГА, "режим тишины" должен соблюдаться до 17.00.
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https://shipovnik.ua/novosti/nikolaevskiy-soldat-pogib-v-zone-ato-chetvero-detey-ostalis-sirotami/
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