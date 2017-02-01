EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Политика Украины
  6308  47
Материалы по теме:
Все про:обстрел (5291) Антитеррористическая операция (15800) потери (795)

 Оккупанты не соблюдают режим тишины: двое украинских военнослужащих погибли, - штаб

Еще двое бойцов ВСУ получили ранения.

Боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения антитеррористической операции (АТО). По состоянию на 14:00 в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями относительно установления режима прекращения огня. Противник продолжает обстрелы украинских позиций в Авдеевке, Шахте Бутовке, Песках, Водяном, Марьинке, Красногоровке и Новогригорьевке, применяя реактивные системы залпового огня, танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие. По предварительной информации по состоянию на 14.00 среди украинских защитников есть потери. Двое военнослужащих погибли и двое ранены", - сказано в сообщении.

Читайте также: С начала суток боевики дважды переходили в прямую атаку позиций украинской армии в районе Авдеевки, - спикер АТО

Напомним, по сообщениям Донецкой ВГА, "режим тишины" должен соблюдаться до 17.00.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
я понимяю - один раз можно на грабли так сказать наступить, ну ладно два или даже три - но это уже даже не смешно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-все пацаны, режим тишины все вылазте из блиндажей снимайте броники и каски!
все сразу так вылезли поснимали и тут приход 2 200 2 300.
ты себе это так представляешь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да нет, я вообщето представляю себе это так:

1) если заранее известно, что противник НЕ будет выполнять взятые на себя обязательства
2) должны быть силы (я не спец и не буду здесь строить из себя супер тактика) которые в тот же момент как что то улетает в неправильном направлении - ликвидировать данную угрозу самыми радикальными методами
3) для этого существуют военные (штабы, генералы и прочее) - они к стати за ЭТО зарплату получают и платите ИМ ее ВЫ, но если они не в состоянии предложить варианты - ну тогда пусть уволняются или идут доучиваться.

Както так, или я не прав?
К стати евреи (МОССАД) - как то научились решать проблемы похожего порядка, может стоит взять у них платные уроки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и сколько лет евреи учились? сколько лет нашему ССО?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так я же не говорю что они плохие - просто, если самому до всего доходить и жизни не хватит - именно по этому и плятят - что бы научиться БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО
 показать весь комментарий
Ответить
 
та ты крут! щас все уволим кто немедленно не ликвидирует угрозу а их всех убьем. после 16-00. засекай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да не крут, но, всеже - конечно же, так как я наблюдаю за этим всем уже с конца 15-ого года -- сравнить войско 2014 и 2016 это две большие разницы, и я только за то что бы на вашей территории ЭТИХ вот небыло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Причем?, вот представьте - както придумал Захарченко или какой заблудившийся рассейский хенерал в Киев сездить куринных окарочков прикупить - вот его в Киеве СБУ и повязало.

Что не помните где Гадю ФСБшники изловили? - кажись в Ростове.
Так что надо учиться.
И скажите если это будет не раз и не два - много будет хотельшиков ЗАБЛУДИТЬСЯ в терриконах Донецкой области.

Мочить не обязятельно - эти клоуны нужны живцом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гинуть прості українці, дітей верхівки там нема, тому будуть наступати постійно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А типо штаб не знал, что кацапня это кровожадные пиздаболы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жена Болотова заявила, что её мужа отравили. Ну, а шо делать, если он не хотел заходить в лифт?

https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ладно грады не достать. Но против танков разве нельзя танки, или противотанковое оружие применить?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ніззззя ... Мінські угоди не дозволяють .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот же бл@дина - ну вот почему почему ЕС настаивает на отмене смертной казни - но полагаю с этим ситуация все же должна измениться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Идейный, да. Хлопнуть его, за идею, под этим флагом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
по сути наводил на свой собственный дом, на людей с которыми рос, дружил, жил...писец. Это за гранью моего понимания
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я рассчитывал что не начнут обстрелы ещё 15 минут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да еб@ните по ним чем то тяжелым - хотя они сразу начнут вопить что хохлы напали и всех мирных жителей сожрали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они будут вопить постоянно. Так что, не воевать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не кипятись, козломордый свою суточную норму в 50 или там 100 высеров отрабатывает, а так как его задача выставлять в негативном свете украинские власти но мозгов, словарного запаса и интеллекта у него кот наплакал то оно вот так лаконично выражает свои мысли как может
 показать весь комментарий
Ответить
 
даже на пару часов суки кацапьё не могут успокоиться, до пяти вечера, нет.. будут долбиться постоянно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Задайтесь вопросом, кто отдал самый первый приказ на наступление и отчего погибло столько людей с обоих сторон и вы будете поражены ответом, а что касается Авдеевки, то ее мы можем скоро потерять с таким крутым командованием. На этом фоне выглядит нелепым приказ не брать на службу офицеров старше 40 лет. При СССР и в 90-е годы учили гораздо лучше нынешнего, все сдавали трудом и мозгами, а не салом и деньгами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
насчет 40 ка лет он прав. Лучше пускай идут воевать люди с мотивацией после 40ка, чем будут загонять на офицерские должности не служивших вообще в армии мужиков до 43 лет - выпускникников военных кафедр. Большое кооичество кадровых офицеров запаса тупо разревнули только по тому, что им больше 40. Ты считаешь это правильным. ? Я нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто начинает манипулировать и танцевать на костях погибших воинов сразу в спам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так эти же бляди гибридные!Как стадо орков может чего-нибудь придерживаться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Будапештский меморандум.
Минские договоренности.
Письменные гарантии.
Может хватит писать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
он теперь на беззвучном режиме уже более 3х месяцев, апконченец а что ты готов забацать ради сруцкого мира?))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
лайкать не буду - ибо как то по уродски получится -- но 100% согласен, банальности писать тоже не буду.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты не соблюдают режим тишины: двое украинских военнослужащих погибли, - штаб
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГСЧС гуманитарная катастрофа ГФС Донбасс Донецкая область Евросоюз Жебривский Киев Крым МИД минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел ОГА оккупация перемирие ранение Россия СБУ смерть США эвакуация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти