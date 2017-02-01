 Оккупанты не соблюдают режим тишины: двое украинских военнослужащих погибли, - штаб

Боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения антитеррористической операции (АТО). По состоянию на 14:00 в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями относительно установления режима прекращения огня. Противник продолжает обстрелы украинских позиций в Авдеевке, Шахте Бутовке, Песках, Водяном, Марьинке, Красногоровке и Новогригорьевке, применяя реактивные системы залпового огня, танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие. По предварительной информации по состоянию на 14.00 среди украинских защитников есть потери. Двое военнослужащих погибли и двое ранены", - сказано в сообщении.
Напомним, по сообщениям Донецкой ВГА, "режим тишины" должен соблюдаться до 17.00.
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все сразу так вылезли поснимали и тут приход 2 200 2 300.
ты себе это так представляешь?
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1) если заранее известно, что противник НЕ будет выполнять взятые на себя обязательства
2) должны быть силы (я не спец и не буду здесь строить из себя супер тактика) которые в тот же момент как что то улетает в неправильном направлении - ликвидировать данную угрозу самыми радикальными методами
3) для этого существуют военные (штабы, генералы и прочее) - они к стати за ЭТО зарплату получают и платите ИМ ее ВЫ, но если они не в состоянии предложить варианты - ну тогда пусть уволняются или идут доучиваться.
Както так, или я не прав?
К стати евреи (МОССАД) - как то научились решать проблемы похожего порядка, может стоит взять у них платные уроки?
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Что не помните где Гадю ФСБшники изловили? - кажись в Ростове.
Так что надо учиться.
И скажите если это будет не раз и не два - много будет хотельшиков ЗАБЛУДИТЬСЯ в терриконах Донецкой области.
Мочить не обязятельно - эти клоуны нужны живцом.
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Вічна слава загиблим.
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Минские договоренности.
Письменные гарантии.
Может хватит писать.
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