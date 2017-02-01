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Все про:допрос (1059) женщины (519) избиение (11061) прокуратура (2616) Ривне (239) Ривненщина (532) прокурор (891)

 Житель Ривненщины во время допроса избил прокурора: женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами была доставлена в больницу

Прокуратура Ривненской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного причинения прокурору телесных повреждений при исполнении им служебных обязанностей (по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в Ривненской области.

Так, по данным ведомства, 47-летний житель Ривненского района, который является участником уголовного судопроизводства, находясь 31.01.2017 в помещении прокуратуры Ривненской области, во время разговора с 28-летней сотрудницей - прокурором одного из отделов прокуратуры области начал вести себя нагло и, применяя ненормативную лексику, причинил ей телесные повреждения.

"Мужчина умышленно и цинично нанес один удар женщине в область грудной клетки, от чего последняя упала, ударившись головой, и потеряла сознание", - сказано в сообщении.

Отмечается, что женщина сразу же была доставлена в медицинское учреждение, где была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей.

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"По прибытии полицейских на место происшествия мужчина сразу отказался давать объяснения, сославшись на резкое ухудшение своего здоровья, отрицая свою причастность к избиению женщины, испугавшись ответственности за содеянное", - говорится в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве продолжается досудебное расследование, ход которого взят на контроль прокуратурой Ровенской области.

Следственным полиции гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, в настоящее время готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство об избрании задержанному меры пресечения. За указанное уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.



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А когда они все сядут! а не народ будет садится за скотов воровских.
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Это ты этого урода так называешь "народом" или кого?
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Зная наших быдло прокуроров, судей, работников налоговой я бы не стал делать поспешных выводов о мужике.
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О мужике, ударившего в живот женщину - хоть прокурора, хоть кого, у меня только один вывод.
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Не мешайте сраной пэдроботяре зарабатывать копеечку
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пусть его Югиг или Матиос допросит одноособно.....
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У чувака не выдержали нервы - прижали видать хорошо.
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У всего народа не выдерживают нервы, глядя, как эти организмы жируют во время войны. То, что их начнут стрелять и резать - это вопрос времени.
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Ты за каждого уголовника так мажешься? Так, а как тогда коррупционеров садить если ты так за них защищаешься? Завтра будешь опять орать никага не пасадили?
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прокурор, судья, мент, налоговик, таможенник, министр и прочие представители госбыла те же уголовники, только что не сидели за свои злодеяния.
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С нашей прокурорско-судебной системой коррупционеров никак не сажают - за 3 года аж ни одного не посадили, кроме уж совсем мелкой рыбешки.
Так что пока всех судей и прокуроров не выгоним - систему не очистить.
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С такими нужно через решетку разговаривать.
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Да у нас 80% прокуроров и судей должны уже давно быть за этой решеткой.
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чета пиздит прокуратура, вообще в прокуратуре нормальных людей нету, сплошный вымагатели и бандиты, так что я бы на месте Пети выдал бы чуваку медаль, а Аваков может выписать наградной танк
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Всю жизнь считал что люди с Западной Украины более порядочные, ведь все поголовно верующие в Бога, а теперь даже страшно читать новости - пьяницы, убийцы, аварийщики. Что случилось?
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А чего мне обсираться - я о СОВЕСТИ нации, а ты сразу пугать! А еще пытаешься утверждать что мы едины. Так доведите делом - перестаньте оголять Карпаты и делать лунный пейзаж с Полесья. Да, кто больше бандеровец еще надо доказать, лозунги одно, а дело совсем другое.
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Прокуратура у нас храстальная. (который является участником уголовного судопроизводства), может быть и свидетель.
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зная не по наслышке, какая это ГНИЛЬ КОНЧЕНАЯ - прокуроры... Может еще и мало въе@ал...
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На Рівненщині вже одного молодого прокурора тягав за галстука Сашко Білий. І що тепер: Білого менти вбили, а цей молодий прокурор пізніше погорів на хабарі.
Так що відразу ставати на сторону прокурора (навіть жінки) немає ніякого бажання.
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Cмерть прокурорам и прокуроршам и сосалке Авакяна до кучи пожеланий!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖитель Ривненщины во время допроса избил прокурора: женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами была доставлена в больницу
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