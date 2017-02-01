 Житель Ривненщины во время допроса избил прокурора: женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами была доставлена в больницу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в Ривненской области.
Так, по данным ведомства, 47-летний житель Ривненского района, который является участником уголовного судопроизводства, находясь 31.01.2017 в помещении прокуратуры Ривненской области, во время разговора с 28-летней сотрудницей - прокурором одного из отделов прокуратуры области начал вести себя нагло и, применяя ненормативную лексику, причинил ей телесные повреждения.
"Мужчина умышленно и цинично нанес один удар женщине в область грудной клетки, от чего последняя упала, ударившись головой, и потеряла сознание", - сказано в сообщении.
Отмечается, что женщина сразу же была доставлена в медицинское учреждение, где была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей.
"По прибытии полицейских на место происшествия мужчина сразу отказался давать объяснения, сославшись на резкое ухудшение своего здоровья, отрицая свою причастность к избиению женщины, испугавшись ответственности за содеянное", - говорится в сообщении.
В настоящее время в уголовном производстве продолжается досудебное расследование, ход которого взят на контроль прокуратурой Ровенской области.
Следственным полиции гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, в настоящее время готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство об избрании задержанному меры пресечения. За указанное уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.
3497 30
Неизвестные напали и избили главу фракции "Самопомичи" в горсовете Днепра Хмельникова: "Ждали у подъезда моего дома. Ценные вещи их не интересовали"(15)
Сотрудника крымского сафари-парка избили российские силовики: "Били по голове, в грудь, в пах. Били дверью. Казалось, что я в застенках гестапо"(84)
Прокуратура АРК начала расследование по факту задержания Курбединова(11)
Боевик "ДНР" приговорен к 10 годам лишения свободы, - прокуратура(26)
Половые странности российских женщин(0)
Сбитый Ил-76: прокуратура направила в суд дело против главаря "ЛНР" Плотницкого и еще двух командиров боевиков(36)
Чиновника Печерской РГА будут судить за служебную халатность, которая обошлась госбюджету в 580 тыс. грн, - прокуратура(17)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так что пока всех судей и прокуроров не выгоним - систему не очистить.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так що відразу ставати на сторону прокурора (навіть жінки) немає ніякого бажання.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить