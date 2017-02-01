 В Авдеевке режим тишины, ремонтники выехали на поврежденные объекты, - Жебривский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский на Facebook.
"Добрый час общались с людьми у пунктов обогрева и на улицах Авдеевки. Подробно рассказал им о том, что происходит в городе. Люди спокойные, никто не паникует, потому что видят, сколько внимания уделяется вопросам обеспечения жизнедеятельности", - пишет он.
"В городе сейчас режим тишины. Бригада электриков ДТЭКа выехала на место порыва ЛЭП", - информирует чиновник.
"В районе старой Авдеевки работает рабочая группа для фиксирования повреждений вследствие ракового обстрела микрорайона "Градами". Коммунальщики ремонтируют крыши и окна. Газовые бригады ликвидируют поврежденные взрывами и осколками газопроводы между домами", - сообщил Жебривский.
Напомним, в целом спасатели эвакуировали 200 жителей Авдеевки в связи с обстрелами города боевиками.
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это еблан двухголовый - символ шизофрении...
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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И каков же был ответ "Укроборонпрома" в Украине не никому не нужно это вооружение и нет на него средств. Как так? Украина не хочет вернуть себе свою территорию? Похоже руководство действительно не хочет.
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