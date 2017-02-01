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 В Авдеевке режим тишины, ремонтники выехали на поврежденные объекты, - Жебривский

В Авдеевке (Донецкая область), где последние три дня шли интенсивные боевые действия, установился режим тишины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский на Facebook.

"Добрый час общались с людьми у пунктов обогрева и на улицах Авдеевки. Подробно рассказал им о том, что происходит в городе. Люди спокойные, никто не паникует, потому что видят, сколько внимания уделяется вопросам обеспечения жизнедеятельности", - пишет он.

"В городе сейчас режим тишины. Бригада электриков ДТЭКа выехала на место порыва ЛЭП", - информирует чиновник.

"В районе старой Авдеевки работает рабочая группа для фиксирования повреждений вследствие ракового обстрела микрорайона "Градами". Коммунальщики ремонтируют крыши и окна. Газовые бригады ликвидируют поврежденные взрывами и осколками газопроводы между домами", - сообщил Жебривский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня из Авдеевки эвакуированы 77 человек, - Жебривский

Напомним, в целом спасатели эвакуировали 200 жителей Авдеевки в связи с обстрелами города боевиками.

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У влади шизофренія - тримати населення під обстрілами, щоб ремонтувати інфраструктуру, щоб її знову і знову знищували терористи! Коли цей маразм закінчиться? Коли прифронтові села та міста евакуюють і почнеться справжня, а не фейкова, оборона України? Де воєнний стан? Де перекриття кордонів? Де арешти майна російських олігархів порошенка, Ахметова, Бойко, Новінського, Фірташа, Пінчука та інших?
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Схоже , єдине що хвилює владу - безперебійна робота коксохіма , а всі інше - не важливо ...
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Ученые установили породу птицы, изображенной на российском гербе:
это еблан двухголовый - символ шизофрении...

https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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война идёт за этот комбинат между ахметом и педро с каоненкой, которые отжали у татарина 30% бизнеса. сырье с этого коксохима идёт на меткомбинаты крысы.
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режим до 22-00? Потом опять гатить начнут? Или Трамп на переговоры согласился?
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Вы не правы! Стрелять более интересно по востановленным мишеням!
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Прям вот волнуюсь я... До 17.00 успеют ли!? Уложаться? Доколе!? Доколе!?!?
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Чем это перемирие обернется для Украины? Сдачей отвоеванных территорий и гибелью еще большего количества людей? Да сегодня не будет войны продолжится "АТО", но вместо того чтобы наращивать военный потенциал государства за 2016 год было продано на експорт "устаревшего вооружения" на 1 млрд. долларов.
И каков же был ответ "Укроборонпрома" в Украине не никому не нужно это вооружение и нет на него средств. Как так? Украина не хочет вернуть себе свою территорию? Похоже руководство действительно не хочет.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Авдеевке режим тишины, ремонтники выехали на поврежденные объекты, - Жебривский
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