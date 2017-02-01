EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Происшествия
  1768  12
Все про:налоги (2324) налоговая милиция (1075) махинации (357) ГФС (2348)

 Налоговики разоблачили руководителей компании, уклонившихся от уплаты более 2,37 млрд грн налогов

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили должностных лиц киевской компании, которые уклонились от уплаты налогов на сумму более 2,37 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании, которая осуществляет свою деятельность в области связи, безосновательно сформировали налоговый кредит при оказании телекоммуникационных услуг фиктивным предприятиям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Налоговиками на Киевщине разоблачены руководители предприятия, не заплатившие налоги в особо крупном размере: в бюджет возмещено более 11 млн грн

Кроме того, в результате заполнения налоговых деклараций с нарушениями Налогового кодекса злоумышленники уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 2,37 миллиарда гривен.

В настоящее время в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в бюджет возмещено более 20 миллионов гривен и процесс возмещения будет продолжен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики в Запорожье изъяли незаконно ввезенной в страну техники Apple на 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А як що до нових одноруких бандитів - прихованого грального бізнесу під виглядом Національної Лотереї по всій країні, який не сплачує податки і пов`язаний з Турчиновим? Слабо?
Свої зв'язки із новим власником «Української національної лотереї» має і Олександр Турчинов.
Директор «УНЛ» Сергій Піндич був керівником двох компаній - «Едем і Ко» і «Будінвест-Капітал», засновником якого є ВАТ СП «Європа-Ікс», 99% якого належало ВАТ «Центр фінансових технологій», засновники якого дружина і мати Олександра Турчинова.
https://bihus.info/ukrayinska-nacionalna-loterejna-monopoliya/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а тобі пАнятнА що це мародерство?
і що держава недоотримує в бюджет від 5 до 7 млрд грн на рік?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только от игрального бизнеса и больше не от какого другого? Ты любишь Ляшка? Понятно, спасибо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Полный бред!!! "...было установлено, что должностные лица компании, которая осуществляет свою деятельность в области связи, безосновательно сформировали налоговый кредит при оказании телекоммуникационных услуг фиктивным предприятиям. " При оказании кслуг формируются "налоговые обязательства", а не кредит!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну почему же, у одних обязательства у других кредит, так что все возможно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот и дефицит пенсионного фонда. А сколько таких компаний по Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперь около 100 рабочих этого предприятия будут орать Зрада и какой плахой Парашенко - Так же и на Саакашвили в свое время обиженные законами грузины орали.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики разоблачили руководителей компании, уклонившихся от уплаты более 2,37 млрд грн налогов
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГСЧС гуманитарная катастрофа ГФС Донбасс Донецкая область Евросоюз Жебривский Киев Крым МИД минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел ОГА оккупация перемирие ранение Россия СБУ смерть США эвакуация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти