 Налоговики разоблачили руководителей компании, уклонившихся от уплаты более 2,37 млрд грн налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании, которая осуществляет свою деятельность в области связи, безосновательно сформировали налоговый кредит при оказании телекоммуникационных услуг фиктивным предприятиям.
Кроме того, в результате заполнения налоговых деклараций с нарушениями Налогового кодекса злоумышленники уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 2,37 миллиарда гривен.
В настоящее время в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в бюджет возмещено более 20 миллионов гривен и процесс возмещения будет продолжен.
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Свої зв'язки із новим власником «Української національної лотереї» має і Олександр Турчинов.
Директор «УНЛ» Сергій Піндич був керівником двох компаній - «Едем і Ко» і «Будінвест-Капітал», засновником якого є ВАТ СП «Європа-Ікс», 99% якого належало ВАТ «Центр фінансових технологій», засновники якого дружина і мати Олександра Турчинова.
https://bihus.info/ukrayinska-nacionalna-loterejna-monopoliya/
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і що держава недоотримує в бюджет від 5 до 7 млрд грн на рік?
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