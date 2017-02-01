 "Даже глубоко предвзятая германская пресса признала, что за всем этим стоит Порошенко", - Лавров об обострении ситуации на Донбассе

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам российско-арабского форума сотрудничества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Все знают, кто на Украине заводит ситуацию в тупик, и последние провокации киевского режима, которые на днях произошли, лишнее тому подтверждение. Даже глубоко предвзятая германская пресса признала, что за всем этим стоит (президент Украины Петр) Порошенко, которому очень важно обострять ситуацию, чтобы Украину не забыли. Но это на его совести, он подписался под минскими договоренностями и обязан их выполнять", - заявил Лавров.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
Вчера, 31 января ремонтные бригады не смогли приступить к работам, поскольку российская сторона СЦКК так и не предоставила подтверждение прекращения огня в Авдеевке.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки.
По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.
Сегодня, 1 февраля глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке до 17:00.
10214 131
Материалы по теме: Бои под Авдеевкой
С погибшими под Авдеевкой воинами простились на Майдане Незалежности в Киеве. ФОТОрепортаж(47)
Омелян об эвакуации жителей Авдеевки: "Готово порядка 80 единиц автобусов, 2 пассажирских поезда". ВИДЕО(17)
Два пиротехнических расчета ГСЧС начали разминирование территории в Авдеевке. Следом идут аварийные бригады для проведения ремонтных работ, - Гройсман(2)
Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет. ФОТОрепортаж(10)
Перемовини щодо Донбасу: чому участь Меркель – дуже важлива(0)
У нас есть все сценарии, по которым мы будем действовать в зависимости от развития ситуации в Авдеевке, - Гройсман(22)
Российская сторона в СЦКК так и не предоставила гарантии прекращения огня в Авдеевке. Ремонтники не могут приступить к работам, - Жебривский(26)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
в вашем городе функционирует сайт Elise.com, который эту же новость подаёт чисто с кремлёвскими заголовками и текстом
у меня вопрос: вы в состоянии найти в сети адрес этой сепарской конторы и спалить её нахер?
если нет, то и цена вам хер
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В российских СМИ начался треш и угар подобный 2014 году и началу 2015. Снова призыв добровольцев, обвинение в геноциде, угрозы трибуналом. Вновь мечты про захват Харькова, воссоздание хуесосии в границах давно минувших времен. Молебны о силовом решении. Поживем под санкциями ради соотечествеников.
Похоже, что стадо снова готовят к войне.
Ответить
На третий год.
На третий год войны не мирные жители помогают ЗСУ не замерзнуть, а пехота кормит и пытается помочь с обогревом жителям города на линии соприкосновения.
На третий год войны залпы Града не приносят за собой тех потерь, которые были два года назад. А танки противника опасаются выезжать на позиции для выстрела прямой наводкой.
На третий год войны волонтерское движение не разбредается по всей передовой линии, а понимая что и где происходит, несется закрывать потребности там где нужнее всего. Тепловизоры, оптика, системы связи, кабель, генераторы - все появляется очень быстро.
На третий год войны добровольцы не сбиваются в добробаты. Они звонят своим боевым побратимам, командирам рот/взводов/батальонов с фразой: - Ну что там? Я вещи собрал, место в блиндаже будет?
На третий год войны общество не боится уже вторжения войск северного соседа. Они знают что оно будет, так как дохлые силишки недореспублик в случае активных боевых действий будут перемолоты ЗСУ. И готовится к нему.
На третий год войны нам начхать на озабоченность всяких там мировых лидеров. Просто начхать. Мы верим ЗСУ и в их стойкость. А так же в их умение забирать назад свои земли. Не быстро. Но тихо. Потихоньку. Километр за километром.
На третий год войны есть часть людей которые неотрывно слились с армией, стали частью этого организма, добровольцы, волонтеры, активисты, небезразличные.
Украине больше двух лет понадобилось чтоб создать армию и часть милитарного сообщества. Было бы конечно лучше чтоб это всё у нас было на начало 2014 года...Но эти два года не прошли для Украины зря.
ЗСУ. В вас верит страна.
Е@$ште!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=145166465990720&id=100014921022954
Ответить
Ответить
Ответить
Ультрас іспанського Райо Вальєкано попередили президента клубу Рауля Мартіна Пресу, що виступають проти трансферу українського півзахисника Романа Зозулі з Бетіса, оскільки не розділяють його політичні погляди.
"Мартін Преса! Ми не хочемо бачити в команді таких гравців, як Зозуля. Із-за його нацистських поглядів йому не можна дозволяти надівати червоно-білу форму.
Не можна дозволити йому бруднити її. Ми не будемо ради його приходу", - ідеться в заяві уболівальників на їх офіційній сторінці в "Твіттері".
Нагадаємо, що вівторок, 31 січня, Зозуля перейшов в Райо на правах оренди.
Що стосується ультрас Райо Вальєкано, то вони відомі своїм комуністичними поглядами.
Зазначимо, що Зозуля багато допомагає українській армії та сім`ям воїнів АТО і має чітко виражену патріотичну позицію, виступаючи проти Росії та її військової агресії в Україні.
Ответить
Ответить
Ответить
И врет, и глазом не моргает.
Да слышим песню петушинную,
Которую она всегда рыгает...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но что делает на территории Украины армия России?
На каком основании Россия возбуждает дела по законодательству РФ, против украинских командующих, который находятся на территории Украины и защищающих территорию Украины? или в Хуйлятнике оккупированную территорию Украины лошадь из МИДА РФ считает уже под юрисдикцией России?
Короче российские оккупанты, убийцы и мародеры - вон на хуй из Украины.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Українці ненавидять Порошенка, кацапи ненавидять Порошенка.
Може нам, українцям, треба вибирати Президентом того хто подобається кацапам?- Дивися і нам сподобається.
Ответить
Это он еще "глубоко предвзятое" германское видео не смотрел ))
Ответить