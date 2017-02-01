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 Политика Украины
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Все про:Лавров (1323) МИД РФ (905) Порошенко (12142) Авдеевка (873)

 "Даже глубоко предвзятая германская пресса признала, что за всем этим стоит Порошенко", - Лавров об обострении ситуации на Донбассе

В МИД РФ назвали мощные обстрелы Авдеевки российско-террористическими войсками и обострение ситуации на Донбассе в целом "провокациями киевского режима", за которыми стоит украинский Президент Петр Порошенко.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам российско-арабского форума сотрудничества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Все знают, кто на Украине заводит ситуацию в тупик, и последние провокации киевского режима, которые на днях произошли, лишнее тому подтверждение. Даже глубоко предвзятая германская пресса признала, что за всем этим стоит (президент Украины Петр) Порошенко, которому очень важно обострять ситуацию, чтобы Украину не забыли. Но это на его совести, он подписался под минскими договоренностями и обязан их выполнять", - заявил Лавров.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Не сдавайте Авдеевку. Только не уходите, пожалуйста", - жительница Авдеевки расплакалась, призывая украинских военных защитить город от российских боевиков. ВИДЕО

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

Вчера, 31 января ремонтные бригады не смогли приступить к работам, поскольку российская сторона СЦКК так и не предоставила подтверждение прекращения огня в Авдеевке.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки.

По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.

Сегодня, 1 февраля глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке до 17:00.



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хули лошадь потребляет ту германскую прессу, если она предвзятая? своей фуражной мало?
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Своя настолько завралась, что ей уже в самой мокшании верить перестают
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Песков спалилься,заявив ,что США и РФ должны законтачить по поводу Украины,повод на те
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я обращаюсь к киевлянам
в вашем городе функционирует сайт Elise.com, который эту же новость подаёт чисто с кремлёвскими заголовками и текстом
у меня вопрос: вы в состоянии найти в сети адрес этой сепарской конторы и спалить её нахер?
если нет, то и цена вам хер
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Какой кошмар! Уже такого бреда,такой пропаганды,такого дна и не придумаешь!! Почему наш Климкин молчит? Почему наш МИД молчит,где реакция?
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Як дали ответку, так маскалота і заверещала.
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Конечно глубоко предвзятая. За кремлядские то денежки.
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Команда фас поступила
В российских СМИ начался треш и угар подобный 2014 году и началу 2015. Снова призыв добровольцев, обвинение в геноциде, угрозы трибуналом. Вновь мечты про захват Харькова, воссоздание хуесосии в границах давно минувших времен. Молебны о силовом решении. Поживем под санкциями ради соотечествеников.
Похоже, что стадо снова готовят к войне.
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Серж Марко

На третий год.

На третий год войны не мирные жители помогают ЗСУ не замерзнуть, а пехота кормит и пытается помочь с обогревом жителям города на линии соприкосновения.

На третий год войны залпы Града не приносят за собой тех потерь, которые были два года назад. А танки противника опасаются выезжать на позиции для выстрела прямой наводкой.

На третий год войны волонтерское движение не разбредается по всей передовой линии, а понимая что и где происходит, несется закрывать потребности там где нужнее всего. Тепловизоры, оптика, системы связи, кабель, генераторы - все появляется очень быстро.

На третий год войны добровольцы не сбиваются в добробаты. Они звонят своим боевым побратимам, командирам рот/взводов/батальонов с фразой: - Ну что там? Я вещи собрал, место в блиндаже будет?

На третий год войны общество не боится уже вторжения войск северного соседа. Они знают что оно будет, так как дохлые силишки недореспублик в случае активных боевых действий будут перемолоты ЗСУ. И готовится к нему.

На третий год войны нам начхать на озабоченность всяких там мировых лидеров. Просто начхать. Мы верим ЗСУ и в их стойкость. А так же в их умение забирать назад свои земли. Не быстро. Но тихо. Потихоньку. Километр за километром.

На третий год войны есть часть людей которые неотрывно слились с армией, стали частью этого организма, добровольцы, волонтеры, активисты, небезразличные.

Украине больше двух лет понадобилось чтоб создать армию и часть милитарного сообщества. Было бы конечно лучше чтоб это всё у нас было на начало 2014 года...Но эти два года не прошли для Украины зря.

ЗСУ. В вас верит страна.
Е@$ште!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=145166465990720&id=100014921022954
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Ну дык Сирия все, а санкции не сняли, надо ж как-то стадо отвлекать.
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Да достали все эти Путины и Лавровы..сцуки чтоб их черти поскорей в Ад утащили...нам молодым любви надо а не войны...
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Ультрас іспанського Райо Вальєкано записали Зозулю в нацисти

Ультрас іспанського Райо Вальєкано попередили президента клубу Рауля Мартіна Пресу, що виступають проти трансферу українського півзахисника Романа Зозулі з Бетіса, оскільки не розділяють його політичні погляди.
"Мартін Преса! Ми не хочемо бачити в команді таких гравців, як Зозуля. Із-за його нацистських поглядів йому не можна дозволяти надівати червоно-білу форму.
Не можна дозволити йому бруднити її. Ми не будемо ради його приходу", - ідеться в заяві уболівальників на їх офіційній сторінці в "Твіттері".
Нагадаємо, що вівторок, 31 січня, Зозуля перейшов в Райо на правах оренди.
Що стосується ультрас Райо Вальєкано, то вони відомі своїм комуністичними поглядами.
Зазначимо, що Зозуля багато допомагає українській армії та сім`ям воїнів АТО і має чітко виражену патріотичну позицію, виступаючи проти Росії та її військової агресії в Україні.
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Кацапам на заметку - Это орнамент найденный при раскопках скифской культуры и то что гитлер ее украл у украинского народа не должно нас украинцев интересовать, этот орнамент по праву принадлежит украинцам

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И ржет морда Лошадинная,
И врет, и глазом не моргает.
Да слышим песню петушинную,
Которую она всегда рыгает...
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А мне как то глубоко насрать на "мнение" предвзвятой германской прессы а вам???
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Матерится есть желание-да ведь мы и так смертные и жизнь дана для того чтобы любить а не убивать а эти импотенты кремлевские будут прокляты на веки вечные...
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ЛАВРОВ ЧТОБ ТЫ ЗДОХ СО СВОИМ КРЕМЛЕВСКИМ ХОЗЯИНОМ...ИДИ НАХУЙ СВОЛОЧЬ СТАРАЯ...
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За всем стоит Порошенко? Да. Стоит, как главнокомандующий ВС Украины.
Но что делает на территории Украины армия России?
На каком основании Россия возбуждает дела по законодательству РФ, против украинских командующих, который находятся на территории Украины и защищающих территорию Украины? или в Хуйлятнике оккупированную территорию Украины лошадь из МИДА РФ считает уже под юрисдикцией России?

Короче российские оккупанты, убийцы и мародеры - вон на хуй из Украины.
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Сара ВАГЕНКНЕХТ. Кто такой вальцман порошенко, на заседании немецкой рады дает пилюлей меркель
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Господииииииииии...да накажи этих ублюдков хуйловских...сколько можно крови...КРАВЧУК И КУЧМА ЗА ТО ЧТО ОТДАЛИ ЯДЕРНЫЕ РАКЕТЫ ВАС НАДО НА МАЙДАНЕ ПОВЕСИТЬ...ЭТО НА ВАШЕЙ СОВЕСТИ ЭТА КРОВЬ...
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Точно! А ще кров на руках однотурових дебілів, на руках бариг, бізнес яких процвітає в паРаші, за податки з якого вбивають українців, на руках мародерів, які наживаються на війні, навмисно не хочуть захищати країну, бо війна для них - нажива і можливість перебування при владі.
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Типично мордовская возня - убить, ограбить и убитого обвинить.
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не слушать а давить по всем фронтам и боевым и информационным вот задача Украины.
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Ну так только предвзятая, т.е. - контролируемая РФ, и признала.
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Та що ж це таке!
Українці ненавидять Порошенка, кацапи ненавидять Порошенка.
Може нам, українцям, треба вибирати Президентом того хто подобається кацапам?- Дивися і нам сподобається.
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"Даже глубоко предвзятая германская пресса признала, что за всем этим стоит (президент Украины Петр) Порошенко"
Это он еще "глубоко предвзятое" германское видео не смотрел ))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Даже глубоко предвзятая германская пресса признала, что за всем этим стоит Порошенко", - Лавров об обострении ситуации на Донбассе
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