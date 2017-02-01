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Все про:тарифы (1411) Укрзализныця (995) Укрметаллургпром (1)

 Потери от неэффективности "Укрзализныци" сравнимы с суммами помощи от МВФ, - глава "Укрметаллургпрома" Каленков

По мнению эксперта, повышение тарифов не решит проблемы монополиста, а только создаст их бизнесу.

Неэффективность государственного монополиста ПАО "Укрзализныця" (УЗ) слишком дорого обходится украинцам, и, в частности, приводит к снижению курса гривни. Об этом заявил глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "112 Украина", комментируя желание (УЗ) поднять тарифы на грузовые перевозки.

"Действия "Укрзализници" уже привели к тому, что недопроизводство в прошлом году составило порядка пятнадцати процентов (в горно-металлургической отрасли - Ред. ). Что такое пятнадцать процентов? Это несколько миллиардов долларов недопоступлений валютной выручки, а это миллиарды гривен недопоступления в бюджет, это давление на курс. Это цифры, которые сопоставимы с той помощью, которую мы получаем от международных финансовых институтов, поэтому крайне важна ритмичная и эффективная работа украинской железной дороги", - заявил Каленков.

По словам эксперта, за последние годы тарифы на грузовые перевозки повышались в два с половиной раза, при этом грузооборот упал на тридцать процентов. Поэтому повышение тарифов не решит проблемы монополиста, а только создаст их бизнесу, вынуждая его сокращать сотрудников, терять конкурентные позиции на мировых рынках, останавливать производства.

"Дальнейшее повышение приведет к такому же результату: грузооборот будет падать. Что такое падение грузооборота? Это означает, что предприятия не смогут вовремя доставлять сырье, производить продукцию и отправлять ее своим потребителям. Поэтому предприятия будут вынуждены сокращать производство, а сокращение производства - это сокращения работников", - заявил эксперт.

Как известно, "Укрзализныця" инициировала повышение тарифов на грузовые перевозки в 2017 году сразу на 25%. Против такого решения выступили представители крупнейших отраслей украинской экономики, обеспечивающие около 2/3 валютной выручки Украины.
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страна дебилов. логистика в Украине - это ещё один бюджет.
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"Неефективність" Укрзалізниці полягає в мізерних тарифах на вантажні перевезення які призводять до збитків! Вантажні тарифи Укрзалізниці нижче тарифів в ЄС в кілька разів! Треба ввести європейські трифи в Україні і Укрзалізниця почне заробляти по 1,5-2 млрд доларів на рік!
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Грузооборот падає бо зникають кримінальні схеми нелегального перевезення вантажів, які раніше ганяла Укрзалізниця за хабарі! Ускладнюється облік, виганяють мафію з УЗ і це призводить до зниження дармового обсягу перевезень! Завдання УЗ не возити даром вантажі олігархів, а заробляти гроші!
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причём здесь европейские тарифы? Укрзализныця итак зарабатывает неслабо. вернее воры, в кабинетах которых находят по 140 миллионов наличкой.
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МОЖЕТ ГНОЙСМАН ЗА ЭТО В ТЮРЬМУ СЯДЕТ ИЛИ КОМУ ТО ШТРАФ В 320 000 ГР ВЫПИШУТ КАК ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЯМ ИЛИ ПО НОЧАМ ПРОВЕРЯТЬ НАЧНУТ СВОЛОЧИ
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Аж верещат гниды Калинковы . Схемы забирает поляк ))))))))) ах ты ж ванючка
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А чем это лучше, когда поляк схемы не разрушил, а забирает под патронатом Гройсмана?
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Ахметовські шавки розтявкались. 400 млн долл щорічно не хоче сука платити за перевезення "ефективний менеджер" і мокрушник по сумісництву Ахмер Ринатович.
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как это упали перевозки?... а что Ахметка нам уголь из Роттердама в багажнике мерса возит?
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А ЧТО ЭТО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ УКРМЕТАЛУРГПРОМ НАВЕРНОЕ ГОС СТРУКТУРА ИЛИ ВСЕ ТАКИ С РУКИ РЫЖЕГО КОРМИТСЯ?
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"Потери от неэффективности "Укрзализныци" сравнимы с суммами помощи от МВФ, - глава "Укрметаллургпрома" Каленков" - надо было гитариста из Ливерпуля приглашать.
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а этот откуда вылез?......так вот какая падлюка этот Бальчун, за полгода всё поламал ..............а раньше так хорошо было....
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПотери от неэффективности "Укрзализныци" сравнимы с суммами помощи от МВФ, - глава "Укрметаллургпрома" Каленков
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