 Потери от неэффективности "Укрзализныци" сравнимы с суммами помощи от МВФ, - глава "Укрметаллургпрома" Каленков

Неэффективность государственного монополиста ПАО "Укрзализныця" (УЗ) слишком дорого обходится украинцам, и, в частности, приводит к снижению курса гривни. Об этом заявил глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "112 Украина", комментируя желание (УЗ) поднять тарифы на грузовые перевозки.
"Действия "Укрзализници" уже привели к тому, что недопроизводство в прошлом году составило порядка пятнадцати процентов (в горно-металлургической отрасли - Ред. ). Что такое пятнадцать процентов? Это несколько миллиардов долларов недопоступлений валютной выручки, а это миллиарды гривен недопоступления в бюджет, это давление на курс. Это цифры, которые сопоставимы с той помощью, которую мы получаем от международных финансовых институтов, поэтому крайне важна ритмичная и эффективная работа украинской железной дороги", - заявил Каленков.
По словам эксперта, за последние годы тарифы на грузовые перевозки повышались в два с половиной раза, при этом грузооборот упал на тридцать процентов. Поэтому повышение тарифов не решит проблемы монополиста, а только создаст их бизнесу, вынуждая его сокращать сотрудников, терять конкурентные позиции на мировых рынках, останавливать производства.
"Дальнейшее повышение приведет к такому же результату: грузооборот будет падать. Что такое падение грузооборота? Это означает, что предприятия не смогут вовремя доставлять сырье, производить продукцию и отправлять ее своим потребителям. Поэтому предприятия будут вынуждены сокращать производство, а сокращение производства - это сокращения работников", - заявил эксперт.
Как известно, "Укрзализныця" инициировала повышение тарифов на грузовые перевозки в 2017 году сразу на 25%. Против такого решения выступили представители крупнейших отраслей украинской экономики, обеспечивающие около 2/3 валютной выручки Украины.
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