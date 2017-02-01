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 В Киеве на стройплощадке рабочий сорвался с высоты и погиб

Столяр, по предварительной информации, выполнял работы без ремня безопасности

В Киеве 31 января погиб мужчина, сорвавшийся на стройке с высоты 4 этажа, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

ЧП произошло в Дарницком районе, на улице Заречной. На территории недостроенной многоэтажки с четвертого этажа балкона упал столяр. Правоохранители установили личность погибшего - это 43-летний житель Ровенской области. По предварительной информации, мужчина выполнял работы без ремня безопасности.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.


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Столяр перила балкона крепил,
Пояс страховочный не закрепил.
Гулко об землю ударились кости,
Жаль, не придет уже к теще он в гости.
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Техніка безпеки написана кровю і ціною людського життя
Вічна память цому заробітчанину і Царство Небесне
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве на стройплощадке рабочий сорвался с высоты и погиб
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