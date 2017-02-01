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 Политика Украины, Общество
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 Кабмин урегулировал вопрос выплаты в 2017 году одноразовой денежной помощи пострадавшим и членам семей погибших участников Революции Достоинства

Сегодня, 1 февраля, Кабинет Министров Украины принял постановление "О выплате в 2017 году одноразовой денежной помощи членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 г. по 21 февраля 2014 г., лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства, и лицам, которые получили тяжкие, средней тяжести и легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в указанных акциях".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минсоцполитики Украины.

Как отметил министр социальной политики Адрей Рева, представляя проект акта на заседании правительства, принципиальная позиция, которой придерживалось Минсоцполитики при разработке документа, - это увеличение сумм выплат и сокращение срока их выплаты.

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Следовательно, единовременная денежная помощь указанным лицам в этом году будут выплачиваться в следующих размерах:

- членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, и лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины, - в 200-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2017 г.;

- лицам, которые получили тяжкие телесные повреждения во время участия в массовых акциях общественного протеста, - в 100-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2017 г.;

- лицам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях общественного протеста, - в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2017 г.;

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- лицам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в массовых акциях общественного протеста, - в 30-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2017 г.



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