 Роспотребнадзор предлагает штрафовать за ввоз в РФ санкционной продукции

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в законопроекте, который подготовило ведомство.
В Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается ввести статью следующего содержания: "Реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой".
Напомним, страны Евросоюза и США ввели санкции в отношении ряда физических лиц и организаций РФ из-за оккупации Крыма Россией и агрессии на Донбассе. Позже они неоднократно расширялись и продлевались. Россия ввела ответные меры, запретив ввоз в Россию некоторых продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Позже его действие распространили на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.
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Патруль Роспотребнадзора задержал в Шереметьево курьера,
который пытался провезти 200 грамм хамона в желудке! :p
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Нет предела ватному долпоёйепизму...
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