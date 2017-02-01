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 Роспотребнадзор предлагает штрафовать за ввоз в РФ санкционной продукции

Федеральная служба РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предлагает ввести штрафы за ввоз в Россию запрещенной продукции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в законопроекте, который подготовило ведомство.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается ввести статью следующего содержания: "Реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой".

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Напомним, страны Евросоюза и США ввели санкции в отношении ряда физических лиц и организаций РФ из-за оккупации Крыма Россией и агрессии на Донбассе. Позже они неоднократно расширялись и продлевались. Россия ввела ответные меры, запретив ввоз в Россию некоторых продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Позже его действие распространили на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

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Давно пора. А то как то не скрепно получается, до сих пор народ пармезан в карманах провозит!!
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Пральна. Давіть все трахтором, так надійніше.

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Штраф? Что за полумеры, сразу тюремный срок. Завез фуру яблочек - отсиди годика 3 подумай... вот это по нашему, а то какой-то вонючий штраф.
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Leonid VolkovПодлинная@leonidvolkov

Патруль Роспотребнадзора задержал в Шереметьево курьера,
который пытался провезти 200 грамм хамона в желудке! :p


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Шо бля, будуть перевіряти сумки на вміст заборонених продуктів, а ходити по хатам і перевіряти холодильники та комори рабів не будуть?
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нам надо тоже это делать для барыг, что в Лугандон туда и обратно тащат ...
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7,5 килограмм киви, давили целым трактором : http://old.amic.ru/news/380410/

Нет предела ватному долпоёйепизму...
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Контрабандистов нужно давить бульдозерами вместе с санкционкой.
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А я пропоную штрафувати за ввезення в Україну будь-якої кацапської продукції, яку в свою чергу пропоную вилучати і знищувати як небезпечну для життя та здоров'я...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоспотребнадзор предлагает штрафовать за ввоз в РФ санкционной продукции
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