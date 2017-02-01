 С начала суток боевики дважды переходили в прямую атаку позиций украинской армии в районе Авдеевки, - спикер АТО

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.
"С начала суток зафиксирована попытка штурма позиций, размещенных в районе авдеевской промзоны. Враг не прекращает попыток отбить занятый наблюдательный пост. Сегодня утром штурмовая группа численностью до 30 боевиков совершила попытку отбить эти позиции. Однако, нападение врага было остановлено и отбито. По состоянию на эту минуту (13.00), обстановка там (в Авдеевке. - Ред.) не улучшилась. Зафиксированы на данный момент 15 вражеских обстрелов: 6 - артиллерийский, 4 - танковых, 3 - с использованием "Градов", а также 3 минометных обстрела. Уже, по состоянию на данную минуту, по нашим позициям враг выпустил 120 боеприпасов, кроме того дважды переходил в прямую атаку, однако враг был остановлен. Красногоровка и Авдеевка, по состоянию на данную минуту, являются наиболее горячими точками в зоне АТО. По состоянию на данную минуту, с начала текущих суток, пока что потери в рядах Вооруженных Сил Украины не зафиксированы", - рассказал Мотузяник об обстановке в районе Авдеевки.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.
После обеда 1 февраля Донецкая ВГА сообщила об установлении в Авдеевке режима тишины до 17.00.
3179 9
Материалы по теме: Бои под Авдеевкой
Оккупанты не соблюдают режим тишины: двое украинских военнослужащих погибли, - штаб(42)
В Авдеевке режим тишины, ремонтники выехали на поврежденные объекты, - Жебривский(14)
С погибшими под Авдеевкой воинами простились на Майдане Незалежности в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(57)
Омелян об эвакуации жителей Авдеевки: "Готово порядка 80 единиц автобусов, 2 пассажирских поезда". ВИДЕО(17)
"Москва проиграла бой", – Тымчук(0)
Российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке, - Жебривский(51)
У нас есть все сценарии, по которым мы будем действовать в зависимости от развития ситуации в Авдеевке, - Гройсман(22)
Ответить
его любимая канистра на вибрации...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
@goshakot779
ОБСТРЕЛЫ ДОНЕЦКА: ВЕРСИЯ РОССИЙСКИХ СМИ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить