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Все про:обстрел (5291) боевые действия (1000) Антитеррористическая операция (15800) Авдеевка (873) Мотузяник (360)

 С начала суток боевики дважды переходили в прямую атаку позиций украинской армии в районе Авдеевки, - спикер АТО

С начала суток, по состоянию на 13:00, потерь в рядах Вооруженных Сил Украины нет.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"С начала суток зафиксирована попытка штурма позиций, размещенных в районе авдеевской промзоны. Враг не прекращает попыток отбить занятый наблюдательный пост. Сегодня утром штурмовая группа численностью до 30 боевиков совершила попытку отбить эти позиции. Однако, нападение врага было остановлено и отбито. По состоянию на эту минуту (13.00), обстановка там (в Авдеевке. - Ред.) не улучшилась. Зафиксированы на данный момент 15 вражеских обстрелов: 6 - артиллерийский, 4 - танковых, 3 - с использованием "Градов", а также 3 минометных обстрела. Уже, по состоянию на данную минуту, по нашим позициям враг выпустил 120 боеприпасов, кроме того дважды переходил в прямую атаку, однако враг был остановлен. Красногоровка и Авдеевка, по состоянию на данную минуту, являются наиболее горячими точками в зоне АТО. По состоянию на данную минуту, с начала текущих суток, пока что потери в рядах Вооруженных Сил Украины не зафиксированы", - рассказал Мотузяник об обстановке в районе Авдеевки.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.

После обеда 1 февраля Донецкая ВГА сообщила об установлении в Авдеевке режима тишины до 17.00.
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включил беззвучный режим.
его любимая канистра на вибрации...
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Дивно - чому ж тоді , весь світ , так боїться РФії і не накладе на неї справжніх санкцій ?
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Как там у бахини на обеспечении ? Лабутены не жмут ? С Джамалом регулярно друг-дружку удовлетворяете ? Мы тут волнуемся ...
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Вот такая версия и была, когда обстреляли окраину Мариуполя.
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хоть бы фото горелого российского танка показали
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток боевики дважды переходили в прямую атаку позиций украинской армии в районе Авдеевки, - спикер АТО
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