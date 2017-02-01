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 Политика Украины
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 В Авдеевке установлен режим тишины до 17:00, - ВГА

Донецкая областная военно-гражданская администрация заявляет об установлении режима тишины в Авдеевке до 17:00 среды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель председателя обладминистрации Евгений Вилинский.

"Авдеевка. Режим тишины до 17:00. Бригады приступили к работе", - написал он.

Замгубернатора отметил, что ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению энергоснабжения Авдеевки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за обстрелов боевиков в Луганской области повреждены линии электропередач: обесточены Золотое, Трехизбенка и Врубовка

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

Вчера, 31 января ремонтные бригады не смогли приступить к работам, поскольку российская сторона СЦКК так и не предоставила подтверждение прекращения огня в Авдеевке.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки.

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раз они по Авдеевке,то нужно расхерачить донецк!!!!
А,вдруг если все такие БЛАГОРОДНЫЕ-то нужно где то за городом сойтись в кулачном поединке путин vs порошенко!!!!
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а,амнистия,выборы на долбассе,,а потом отдать границу русско фашистам-это ДИБИЛИЗМ!!!!
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пусть порох гадю савченко возьмет, а путлер-захера с плотницким-для моральной поддержки
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Ну правильно.Ремонтные бригады начали работы по восстановлению ЛЭП.Водокачка не работает - Красногвардейский район Макеевки и Донецк остались без воды.Вот подадут воду и снова можно начать обстреливать.
Всё просто как грабли.
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рыжий договорился с гибридами, шоб провод к своему коксохиму подключить. От миротворец...
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Рыжему более важно уголь подвозить и кокс вывозить...а электроэнергию для собственных нужд коксохим сам себе вырабатывает....
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Вырабатывать и обеспечивать бесперебойное снабжение электроэнергией совершенно разные вещи.
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Это взаимосвязные вещи..... выработка собственной электроэжнергии это один из факторов бесперебойного электроснабжения.....
Пока печи работают....кокосхиму вообще не нужна внешняя электроэнергия..... он полностью работает на своей...да еще и населению продает....
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Нет это не так. Если система их поддерживается из Украины, то это одно. А так сами по себе они стабильно энергоснабжение не обеспечат.
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Почему не обеспечат...??? Там турбогенароторы вырабатывают кучу электроэнергии....они ее даже населению города продают.....
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Спасибо.....Но у меня эта книга есть в бумажном варианте......
И нигде в этой книге...не сказано...что отдельно взятый генератор... не может выработать стабильную электроэнергию...если он не подключен в общую сеть.....

Тут все зависит от мощности генератора....и от мощности потребителей....и всЁ.....
Будет соблюден баланс...будет стабильная электроэнергия....напряжение...частота.....
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И вот как раз в данном контексте..пример с моим домом будет очень к стати...
Если пропадет внешнее электроснабжения...то я запустив свой дизельный генератор....полностью обеспечу себя СТАБИЛЬНОЙ электроэнергией.....
При этом ни к какой внешней сети он (генератор) подключен не будет.......
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не забывайте - если не подать "трудовым резервам" электроэнергию, газ и воду, то коксохим сам себе нихера не выработает....
установка - "чмырить, но не сильно...."
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Газ...воду...да...а вот электроэнергию нет......
В процессе работы...электроэнегия из вне кокосхиму не нужна.....

Вот если печи потушить...то тогда да...тогда тапки...
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А что сподвиго тебя сравнить мой дом с коксохимом..???
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на комбинате не бродячие авдеевские коты работают в три смены, а люди. А еще у них бывают дети, которые на время смены пребывают в детских садах и даже школах... ну, типа, люди так думают, что детей надо учить, а для этого работники этого градообразующего предприятия должны быть уверены, что после смены они не придут к развалинам детского сада или школы...
Дальше объяснять или будешь тупить?
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Совершенно верно....а это значит что режим тишины запрошен не для того что бы рыжий провода к своему коксохиму подсоединил...как ты написал выше....а для того что бы обеспечить людей электроэнергией.....

Что в принципе я и хотел вам доказать.... и выходит таки доказал......
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лавров, ты? С больной головы на здоровую....
Смотри мой пост 14:04. Или понятие "трудовые резервы" тебе не понятно?
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еще раз : коксохим - это и люди которые там работают. Они называются трудовые резервы. Коксохим - это градообразующее предприятие. Кто не работает непосредственно на комбинате, тот работает в детских садах, школах, больницах, магазинах.... Это называется - инфраструктура комбината. Образовние, медицинское обслуживание и т.д. - это называется базовые потребности. И это все есть авдеевский коксохим.
И форум - это не ликбез. Школу не пропускай.
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Еще раз... люди это люди.....а не кокосохим..или шахта.....и режим тишины запрошен для них...
И запрошен не рыжим ахметкой...для себя....
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ему сейчас все равно, кто там чего запрашивал. Ему надо, что бы комбинат работал, что невозможно при тотальной эвакуации Авдеевки. Поэтому договариваться рыжему сейчас приходится с двумя сторонами....
или тупишь, или действительно с приветом...
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Да уж..... а ты с какой стороны принимаешь участие в переговорах с ахметкой..??Или это все плод твоего больного воображения..??
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И что бы комбинат работал нужно не только ахметке...это так же нужно Украине.....
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Коли , на голови людей , падають снаряди - їх так прямо , аж цікавить безперебійна подача електрики ...
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Представь себе....что это не маловажно для них..
Сидя в подвале....или другом укрытии.... и .иметь свет и связь....а следовательно возможность согреть себе еды и воды.....это много значит....
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А чому і головне - скільки ще вони повинні сидіти в підвалі ?!
Чому , за 2,5 роки , так і не був організований вивіз людей з прифронтової смуги ?!
Можливо тому , що на шахтах і підприємствах Ахмєтки , Фірташа і Григоришина повинен хтось " в три зміни" працювати ?
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А зачем вывозить людей..?? Люди не хотят покидать свои дома квартиры.....это их собственность...они всю жизнь это создавали сами себе....

А бред о шахтах и предприятиях....это зачетный бред.....
У ахметки...фирташа..григоришина и прочих...сотни предприятий по всей Украине..... и ты предлагаешь всем с них уволится...и остановить их..?? Или исключительно в Авдевке надо остановить коксохим..?? А почему так избирательно..??
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Попробуй сам на себе...взять только документы...и куда нить уехать...на год..на два.....в том во что был одет.....без вещей....без ничего....

Брось все.....и уедь.....
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Полный текст документа нормандской четверк

. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.
2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):
- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
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Гройсман также сообщил, что на коксохимическом комбинате в Авдеевке люди работают в три смены.Источник: http://censor.net.ua/n425879 -
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И что..?? Что тебя в данной новости так возбудило..???
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Ему было бы лучше, если б в Авдеевке все шло по сценарию Алеппо, - тысячи беженцев, голод, холод, гуманитарная катастрофа.
Вот потому так и перевозбудился ватный обосцан.
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А от Офшоренко і кацапи кажуть , що можна - він договори , з ними , підписує - виконувати їх змушує !
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ну хочет чувак чтоб не работали люди в Украине, ни коксохим, ни металурги, ни шахтеры. Только троли будут сидеть и валюту приносить в страну.
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ху%ло взял передышку, чтобы боеприпасы подтянуть и перегруппироваться.
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по слухам орки новую шоблу в Дауннецке собрали, так что эти провода не надолго,... и в военное время зря заниматься восстановлением,... еженедельно будут все уничтожать, и что каждый раз делать?.....
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Вже набігла провладна ботва , аби влити чергову порцію кацапської брехні ?!
В ситуації , коли половина української енергосистеми належить країні - ворогу москалям, інша частка колаборантам - хтось взагалі розуміє , що справжня війна почнеться з повної темряви ?
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Пуйло как в хоккее взял тайм-аут 30 сек? ибо не справились войны боярышника с поставленными задачами.
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оно конечно приятно прочесть что есть режим тишины.
только формат
"режим тишины до 17-00"
как то выглядит..... война по расписанию....
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А там , весь час , війна за розкладом - ніколи не буває обстрілів , коли ешелони з України , йдуть в ОРДЛО , або навпаки - звідти до нас ...
Графік .
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Ну понятное дело: война - войной, а для сепара: обед - по расписанию! Как приспичило портки поменять - так пишут режим тишины. А то как жа!? Вона, скока дел-то у них: надо Грады заправить (и гарючкой и кассетами, соответсвенно), пожрать, по...рать, чего у кого надыбал - отжать, ну там... излишества разные нехорошие...ну, бояра, там...внутривенное... Тоже время надА! И ... сладкий сон, часик-другой, пока "укры" свои "учебно-тренировочные" цели восстанавливают. А там - подъем и - за дело сепар! Сытый, довольный, знаешь, я рад за тебя! Да, трохи не забув: "Сашку - превит!"
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ужели не помните!? Последняя фраза Гади на записи разговора с сепаром: "Сашку - превит!"... нет, ну я конечно могу ошибаться... да... но тут есть мнение что этот Сашко - Захер.
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это время что бы сепары боеприпасы и горючку подвезли. маладцы.
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ниче когда нибудь мы так будем обстреливать москву
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Война в Украине не прекратится, пока липецкий подхуйловник вальцман - будет бредить, что оно- президент Украины..

вальцманам война выгодна, они на крови украинцев, кладут в себе в карманы миллионы...
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Вчера Жидовский сказал что будет тишина.И о чудо,путин услышал Жидовского и перестал стрелять.Как такое может быть,сша не могут а наши жиды могут.С этого вывод один - путин и наша пейсатая власть это одна банда и их действия направление против Украины.
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Что то не вериться что до 17 часов будет перемирие, все врут бляди. русским нельзя верить не одному слову .Как получат пиздюлей всегда просят перемирия.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Авдеевке установлен режим тишины до 17:00, - ВГА
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