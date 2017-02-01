 В Авдеевке установлен режим тишины до 17:00, - ВГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель председателя обладминистрации Евгений Вилинский.
"Авдеевка. Режим тишины до 17:00. Бригады приступили к работе", - написал он.
Замгубернатора отметил, что ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению энергоснабжения Авдеевки.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
Вчера, 31 января ремонтные бригады не смогли приступить к работам, поскольку российская сторона СЦКК так и не предоставила подтверждение прекращения огня в Авдеевке.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки.
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В Авдеевке режим тишины, ремонтники выехали на поврежденные объекты, - Жебривский(13)
У нас есть все сценарии, по которым мы будем действовать в зависимости от развития ситуации в Авдеевке, - Гройсман(22)
"Необходимо немедленное перемирие для помощи мирным жителям", - посол Великобритании Гоф об обстреле боевиками Авдеевки(81)
Жебривский доложил Порошенко о "первых признаках прекращения огня" в районе Авдеевки, - Цеголко(74)
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А,вдруг если все такие БЛАГОРОДНЫЕ-то нужно где то за городом сойтись в кулачном поединке путин vs порошенко!!!!
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Всё просто как грабли.
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Пока печи работают....кокосхиму вообще не нужна внешняя электроэнергия..... он полностью работает на своей...да еще и населению продает....
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И нигде в этой книге...не сказано...что отдельно взятый генератор... не может выработать стабильную электроэнергию...если он не подключен в общую сеть.....
Тут все зависит от мощности генератора....и от мощности потребителей....и всЁ.....
Будет соблюден баланс...будет стабильная электроэнергия....напряжение...частота.....
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Если пропадет внешнее электроснабжения...то я запустив свой дизельный генератор....полностью обеспечу себя СТАБИЛЬНОЙ электроэнергией.....
При этом ни к какой внешней сети он (генератор) подключен не будет.......
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установка - "чмырить, но не сильно...."
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В процессе работы...электроэнегия из вне кокосхиму не нужна.....
Вот если печи потушить...то тогда да...тогда тапки...
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Дальше объяснять или будешь тупить?
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Что в принципе я и хотел вам доказать.... и выходит таки доказал......
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Смотри мой пост 14:04. Или понятие "трудовые резервы" тебе не понятно?
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И форум - это не ликбез. Школу не пропускай.
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И запрошен не рыжим ахметкой...для себя....
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или тупишь, или действительно с приветом...
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Сидя в подвале....или другом укрытии.... и .иметь свет и связь....а следовательно возможность согреть себе еды и воды.....это много значит....
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Чому , за 2,5 роки , так і не був організований вивіз людей з прифронтової смуги ?!
Можливо тому , що на шахтах і підприємствах Ахмєтки , Фірташа і Григоришина повинен хтось " в три зміни" працювати ?
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А бред о шахтах и предприятиях....это зачетный бред.....
У ахметки...фирташа..григоришина и прочих...сотни предприятий по всей Украине..... и ты предлагаешь всем с них уволится...и остановить их..?? Или исключительно в Авдевке надо остановить коксохим..?? А почему так избирательно..??
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Брось все.....и уедь.....
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. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.
2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):
- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
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Вот потому так и перевозбудился ватный обосцан.
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В ситуації , коли половина української енергосистеми належить країні - ворогу москалям, інша частка колаборантам - хтось взагалі розуміє , що справжня війна почнеться з повної темряви ?
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только формат
"режим тишины до 17-00"
как то выглядит..... война по расписанию....
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Графік .
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вальцманам война выгодна, они на крови украинцев, кладут в себе в карманы миллионы...
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