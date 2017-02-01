EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 За рубежом
  1563  58
Все про:армия РФ (6042) учения (1567) Шойгу (287) Минобороны РФ (393)

 Минобороны РФ запланировало более 2,8 тысяч военных учений в 2017 году, - Шойгу

Вооруженные силы РФ проведут в 2017 году более 2800 учений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Всего на текущий год запланировано свыше 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. В сентябре проведём российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2017", - сказал Шойгу на совещании в среду.

Он отметил, что ВС РФ будет учтен боевой опыт, полученный в Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия будет усиливать войска возле украинской границы из-за ситуации на Донбассе, - министр обороны РФ Шойгу

Шойгу рассказал о текущих учениях.

"Налёт с начала зимнего периода обучения доведён до 14% от запланированного на год. Корабли и подводные лодки Военно-морского флота продолжают отработку курсовых задач. Наплаванность экипажей надводных и подводных кораблей с начала учебного года превысила 16%", - сообщил министр обороны РФ.

Напомним, в ходе инспекции пограничной территории Ростовской области РФ в 50 км от границы с Украиной, в районе формирования мотострелковой дивизии численностью в 10,5 тыс. военнослужащих, было выявлено много артиллерии.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Денег нет!!1 Но ви держитесь!!! )))) Такими темпами іх не буде ніколи )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Один из классических распилов бабла ---> 2,8 тысяч учений, хе хе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Решили сами себя затрахать строевыми смотрами....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А БЕЗМОЗГЛОЕ МЯСО КАК ТО СПИСЫВАТЬ НУЖНО ?!?
ТО ТО ЖЕ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПРИДЁТ ВРЕМЯ И ЭТА ЧУКЧА СЯДЕТ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ НА НЮРНБЕРГСКОМ ПРОЦЕССЕ РЯДОМ ХУ"ЛОМ !
ПОЧЕМУ НА НЮНРБЕРГСКОМ , ПОТОМУ ЧТО НА ГААГСКОМ НЕТ СМЕРТНОЙ КАЗНИ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Шойгу походу бабло кончилось. Нужно новое пилить.
Да и "ихтамнетов" нужно же куда-то списывать? А так чего проще: "Доблестно сдох на учениях"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не удивлюсь, если ее выберут президентом. После нынешних порошенковских ворюг она святая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
СВЯТАЯ ???
СВЕЖЕВЫСРАННЫЙ - ТЫ ДЕБИЛ ИЛИ ДИБИЛ ??!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чего так возбудился, тролль парашенковский? Витренко падла, но не хуже нынешних ворюг у власти. Они в одну сауну ходят и ржут с нас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты и тебе подобные - шлюхи, потому и ржут все с вас в сауне
 показать весь комментарий
Ответить
 
ее сын один из руководителей Нафтогаза. миллионную зарплату получает+ откаты. ........на пиар мамаши- перечницы ему хватит+ рф подкинет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу - а наша пропаганда розповідає , що він сам по собі і свою мамашку ненавидить ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сколько трупов своих военных запланировали в рф?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це державна таємниця))))) Тому, "лес рубите на гроби", Шойгу проводить навчання ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
РАШИЗМ СТРАШНЕЕ ФАШИЗМА. У НЕГО НЕТ ИДЕОЛОГИИ ВООБЩЕ. ЭТО ХАОС ДЕРЬМА И
СМЕРТИ!



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Военные корабли Испании и Канады вошли в Черное море

Румыния готовится к военным учениям "Морской щит 2017", в которых примут участие 16 кораблей НАТО.

Испанский фрегат "Альмиранте Хуан де Борбон" вошел в Черное море Испанский фрегат "Альмиранте Хуан де Борбон", оснащенный системой противоракетной обороны (ПРО) "Иджис", и канадский фрегат "Сент-Джонс" вошли в акваторию Черного моря. По информации Военно-морских сил (ВМС) Румынии, корабли примут участие в натовских учениях "Морской щит 2017" (Sea Shield 2017), которые будут проходить с 1 по 10 февраля в восточной части Черного моря. В ближайшее время в Черное море должен также зайти эсминец ВМС США "Портер", оснащенный системой ПРО "Иджис", который примет участие в этих учениях. Также в Черное море направлен и новейший ракетный эсминец Королевского Военно-морского флота Великобритании "Даймонд", который возглавит натовскую корабельную группу. Во время похода в Черное море этот корабль посетит Украину. По данным румынских СМИ, в учениях Sea Shield 2017 примут участие 2800 военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США, Турции и Украины, 16 надводных кораблей, подводные лодки и самолеты. Читайте также: Британская военная авиация будет патрулировать Черное море После нападения России на Украину в 2014 году в Черном море практически постоянно находятся корабли ВМС США и других стран НАТО. Конвенция Монтре ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских государств в Черном море 21 сутками.



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю они замышляют аннексию Беларуси. Так как относительно незатратно( весь генералитет Беларуси давным давно завербован кацапами, да и среди населения ваты немеряно)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это +500 000 ихтамнетов к рабсийским войскам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сябры!
Там кацапы в сентябре у вас учения проводить хотят...
Потом не говорите, что вас не предупреждали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кожны год проводим, то мы у них, то они у нас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А авианесущий ледокол "Кузя" будет задействован?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
2800 учений в год.
В году 365 дней.
2800/365=7,67 учений в день.
Прэлестно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я бы даже сказал - одно учение в один рабочий час!
Каждый час новое учение!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Минобороны РФ запланировало более 2,8 тысяч военных учений в 2017 году, - Шойгу а ведь каждое учение стоит как минимум годового бюджета небольшого городка.в россии.
пушки вместо масла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я так и не понял то у них денег нет, то у них есть, кто пиздит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
На армію і дешеві понти, в Раші завжди гроші є, а населення нехай КисельТВ харчується ))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Песнь о Кожугетовиче

Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы
Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По еблу.
Водку пил с закуской, хмурил низкий лоб.
«Кожугет» по-русски значит «мудоёб»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - мудак.
Это он зимою на хуй дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
Наебнулся с туи, подорвал паром,
Сам себе по хую ёбнул топором,
Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня,
Знает даже русский: там с тех пор хуйня
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит!
Сам - рябой, как дрофа, с виду - просто шкет.
В общем, катастрофа, а не Кожугет
Если чё-то где-то, сразу знал народ:
Дело - Кожугета, это он, урод!
А потом ведь, сука - тут как тут с багром,
К небу тянет руки: братцы, где паром?
Первый на пожаре, раззудись плечо!
С виноватой харей, типа - не при чём.
На войну не стали парня посылать
Потому, что знали: можно проебать.
Просто так, случайно, лютому врагу…
Был черезвычайным Кожугет Шойгу.
Но не уследили: нарожал детей!
Двое умных были, третий был Сергей.
Где-то в генах, значит, тайный взрывпакет
Вырос неудачник, будто Кожугет.
Для начала с кедра наебнулся сын,
Провалился в недра (ну, в пещеру, блин)
В озере купался - затопил Туву
А потом - съебался. Говорят, в Москву.
Провожали строго, чтоб в пути не слез
«Мудень. Чёрт. Серёга» или Эм Че Эс
Благодарны Богу смотрят по Тэ Вэ
Земляки Серёгу, к счастью, не в Туве
Он теперь летает грозно над тайгой,
Где детей пугают до сих пор Шойгой
Солнышко заходит, тихо спит тайга
И Тыву обходят беды и Шойга.
Всё спокойно, мило, наводнений нет
Спит давно в могиле старый Кожугет
Не пылит дорога, не шуршат листы
Подожди, Серёга, отдохнёшь и ты.
Мы же зла не носим, ты там богатей,

Только просим, просим: не рожай детей!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На рашке только одни учения надо проводить. Истопников мобильных крематориев. Работы будет-непочатый край.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хотят ли руцькие войны. Они думают опять до Берлина дойдут, только минус 30 миллионов - поставит окончательный крест на их народе. Будет Масквабад и Чеченская федерация.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сам то понял, что "озвучил"? Или с каждой ротой, батареей и кораблем будете ежемесячно проводить учения? Ну то и тогда не выйдет названное количество "учений". Хотя, если сюда приплюсовать ежедневное проведение КШУ в штабах всех уровней с привлечением "Боярышника", то тогда точно выйдет названная цифра! И что вы за люди такие, кацапы?! Все у вас должно быть "больше" и "могущественнее"... Вот только "на выходе" без Украины все у вас "ноль" и "пшик" получается! А Украину вам, "орки" кацапские, уже не видать в составе своей "мАгучей родины" НИ-КО-ГДА!!! Так что, "сдуйтесь", "спрячьте" и перестаньте... всему Миру "лапшу" ну уши "вешать"! "Дебилы, бля..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Господи... опять это промежуточное звено появилось... гиббон дефективный. Это ж надо - такую рожу в лидеры.. помойное рыло
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да нехай тренируются. Денег много... пусть играются. Мир посмеётся снова от запусков ракет и заглохших армат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как раз денег у их и нету -это деньги взятые из бюджета социальных выплат -за новостями надо следить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот спрашивается на хрена этим рашовским уродам эти военные учения -учится агрессии устраивать против бывших советских республик бо выступить против Китая то этим уродам не какие учения не помогут -капец гарантированный а точто может кто то на рашу напасть то это полный бред -вот спрашивается кому этот рашовский свинарник нужен -я думаю что это всего делается для распила бюджета и не более чтобы можно было с чего мзду заплатить Чечне бо что касается денег которые якобы пойдут на военное учение против которого насселение нечего против не имеет фактически частично пойдут на мзду Чечне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почти по 10 учений в день? Какие кацапы все-таки идиоты, раз даже чурка кожугедович их так обувает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
более 2,8 тысяч военных учений в 2017

8 учений в день ?
Научатся, будут вумными, как вутки.
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
парашенцы, УДАРИМ УЧЕНИЯМИ по Цивилизации, а заодно и по Китаю !!!
===
2,800 учений - это всего лишь 7,67 учений в день. Если в учении учавствует 10.000 вояк, то в день это 76.700 вояк, а в году 1.022.000. Но это намного меньше ОДНОГО МАЛОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА Китая (10.000.000 чел.) !!!
Чтобы бороться с Цивилизацией, параша должна проводить 1,000 учений ЕЖЕДНЕВНО !!!
Хотя только Китай легко превзойдёт и это число.
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
крута пісня морпіхів РФ - каються за свої злочини і називають кремлівську владу хунтою

https://www.youtube.com/watch?v=r50FqtjjHX8 Пробуждение. "Спутник" Морская пехота РФ.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинобороны РФ запланировало более 2,8 тысяч военных учений в 2017 году, - Шойгу
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГСЧС гуманитарная катастрофа ГФС Донбасс Донецкая область Евросоюз Жебривский Киев Крым МИД минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел ОГА оккупация перемирие ранение Россия СБУ смерть США эвакуация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти