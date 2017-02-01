 Минобороны РФ запланировало более 2,8 тысяч военных учений в 2017 году, - Шойгу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Всего на текущий год запланировано свыше 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. В сентябре проведём российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2017", - сказал Шойгу на совещании в среду.
Он отметил, что ВС РФ будет учтен боевой опыт, полученный в Сирии.
Шойгу рассказал о текущих учениях.
"Налёт с начала зимнего периода обучения доведён до 14% от запланированного на год. Корабли и подводные лодки Военно-морского флота продолжают отработку курсовых задач. Наплаванность экипажей надводных и подводных кораблей с начала учебного года превысила 16%", - сообщил министр обороны РФ.
Напомним, в ходе инспекции пограничной территории Ростовской области РФ в 50 км от границы с Украиной, в районе формирования мотострелковой дивизии численностью в 10,5 тыс. военнослужащих, было выявлено много артиллерии.
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ТО ТО ЖЕ !!!
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ПОЧЕМУ НА НЮНРБЕРГСКОМ , ПОТОМУ ЧТО НА ГААГСКОМ НЕТ СМЕРТНОЙ КАЗНИ !!!
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Да и "ихтамнетов" нужно же куда-то списывать? А так чего проще: "Доблестно сдох на учениях"
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СВЕЖЕВЫСРАННЫЙ - ТЫ ДЕБИЛ ИЛИ ДИБИЛ ??!
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СМЕРТИ!
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Румыния готовится к военным учениям "Морской щит 2017", в которых примут участие 16 кораблей НАТО.
Испанский фрегат "Альмиранте Хуан де Борбон" вошел в Черное море Испанский фрегат "Альмиранте Хуан де Борбон", оснащенный системой противоракетной обороны (ПРО) "Иджис", и канадский фрегат "Сент-Джонс" вошли в акваторию Черного моря. По информации Военно-морских сил (ВМС) Румынии, корабли примут участие в натовских учениях "Морской щит 2017" (Sea Shield 2017), которые будут проходить с 1 по 10 февраля в восточной части Черного моря. В ближайшее время в Черное море должен также зайти эсминец ВМС США "Портер", оснащенный системой ПРО "Иджис", который примет участие в этих учениях. Также в Черное море направлен и новейший ракетный эсминец Королевского Военно-морского флота Великобритании "Даймонд", который возглавит натовскую корабельную группу. Во время похода в Черное море этот корабль посетит Украину. По данным румынских СМИ, в учениях Sea Shield 2017 примут участие 2800 военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США, Турции и Украины, 16 надводных кораблей, подводные лодки и самолеты. Читайте также: Британская военная авиация будет патрулировать Черное море После нападения России на Украину в 2014 году в Черном море практически постоянно находятся корабли ВМС США и других стран НАТО. Конвенция Монтре ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских государств в Черном море 21 сутками.
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Там кацапы в сентябре у вас учения проводить хотят...
Потом не говорите, что вас не предупреждали...
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В году 365 дней.
2800/365=7,67 учений в день.
Прэлестно!
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Каждый час новое учение!
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пушки вместо масла.
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Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы
Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По еблу.
Водку пил с закуской, хмурил низкий лоб.
«Кожугет» по-русски значит «мудоёб»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - мудак.
Это он зимою на хуй дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
Наебнулся с туи, подорвал паром,
Сам себе по хую ёбнул топором,
Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня,
Знает даже русский: там с тех пор хуйня
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит!
Сам - рябой, как дрофа, с виду - просто шкет.
В общем, катастрофа, а не Кожугет
Если чё-то где-то, сразу знал народ:
Дело - Кожугета, это он, урод!
А потом ведь, сука - тут как тут с багром,
К небу тянет руки: братцы, где паром?
Первый на пожаре, раззудись плечо!
С виноватой харей, типа - не при чём.
На войну не стали парня посылать
Потому, что знали: можно проебать.
Просто так, случайно, лютому врагу…
Был черезвычайным Кожугет Шойгу.
Но не уследили: нарожал детей!
Двое умных были, третий был Сергей.
Где-то в генах, значит, тайный взрывпакет
Вырос неудачник, будто Кожугет.
Для начала с кедра наебнулся сын,
Провалился в недра (ну, в пещеру, блин)
В озере купался - затопил Туву
А потом - съебался. Говорят, в Москву.
Провожали строго, чтоб в пути не слез
«Мудень. Чёрт. Серёга» или Эм Че Эс
Благодарны Богу смотрят по Тэ Вэ
Земляки Серёгу, к счастью, не в Туве
Он теперь летает грозно над тайгой,
Где детей пугают до сих пор Шойгой
Солнышко заходит, тихо спит тайга
И Тыву обходят беды и Шойга.
Всё спокойно, мило, наводнений нет
Спит давно в могиле старый Кожугет
Не пылит дорога, не шуршат листы
Подожди, Серёга, отдохнёшь и ты.
Мы же зла не носим, ты там богатей,
Только просим, просим: не рожай детей!
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8 учений в день ?
Научатся, будут вумными, как вутки.
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2,800 учений - это всего лишь 7,67 учений в день. Если в учении учавствует 10.000 вояк, то в день это 76.700 вояк, а в году 1.022.000. Но это намного меньше ОДНОГО МАЛОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА Китая (10.000.000 чел.) !!!
Чтобы бороться с Цивилизацией, параша должна проводить 1,000 учений ЕЖЕДНЕВНО !!!
Хотя только Китай легко превзойдёт и это число.
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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https://www.youtube.com/watch?v=r50FqtjjHX8 Пробуждение. "Спутник" Морская пехота РФ.
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