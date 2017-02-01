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Все про:Луганщина (3646) обстрел (5291) Донбасс (12557) электроэнергия (971) Авдеевка (873)

 Из-за обстрелов боевиков в Луганской области повреждены линии электропередач: обесточены Золотое, Трехизбенка и Врубовка

Без электроснабжения остались более тысячи жителей.

Более тысячи жителей Золотого, Трехизбенки и Врубовки Луганской области остались без электроснабжения из-за повреждения линий электропередач в результате сегодняшних обстрелов боевиками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". Об этом сообщает пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".

"Масштабные повреждения из-за обстрелов получили линии электропередач в Луганской области утром 1 февраля. Пострадали электросети и оборудование в Новоайдарском и Попаснянском районах, которые соответственно обслуживаются Счастьинским и Попаснянским РЭСами Луганского энергетического объединения. Результатом стало обесточивание города Золотое-1, сел Трехизбенка и Врубовка с суммарным количеством абонентов более 1250", - говорится в сообщении.

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Как сообщили энергетикам местные жители, в г. Золотое-1 в результате обстрела перебит провод на воздушной линии электропередачи, в селе Врубовка также в одном месте перебиты провода, а в другом - повреждена опора - прямо под нее попал снаряд, в результате чего сейчас опора висит на проводах.

На данный момент РЭСами и райгосадминистрациями соответствующих районов осуществляется поиск решения вопроса восстановления подачи электроэнергии, так как, согласно сообщению компании, из-за отсутствия топлива и денег на счетах, "Луганское энергетическое объединение" не может осуществить выезд ремонтных бригад к электросетям.
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Песков счел конфликт в Донбассе лишним поводом для улучшения отношений с США.

Эскалация конфликта на линии соприкосновения в Донбассе может послужить поводом для незамедлительного возобновления сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами. Такую точку зрения в среду, 1 февраля, высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».
Он напомнил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре предметно не обсуждали Украину, в беседе лишь акцентировалась необходимость урегулирования кризиса.

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Российские фашисты оккупанты которые себя зовут "Асвабадители от руцького ордынского мира" оставили сто- тысяч жителей оккупированных ими Донецка и Макеевки в лютые морозы без воды 1 февраля 2017. в результате полномаcштабных боевых действий затеянных российскими захватчиками была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Подача воды на оккупированный кремлёвскими фашистами г. Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью и надолго. Преступники террористической администрации оккупантов из бандитской резервации "днр" рекомендует горожанам сделать большие запасы воды, пишет "Диалог.UA". Тем временем жители оккупированных Донецка и части Макеевки пишут, что в домах напор воды очень слабый, а в основном водоснабжение уже прекращено.
Що ж є дуже гарне українське пріслів'я в якому відображається глибина мудрість народу, яке формувалось тісячоліттямі. ... Нiколи не копай iншому яму, бо сам у неї впадеш
Хотели российские фашисты оккупанты преступно лишить украинских жителей освобождённой Авдеевки без воды, света , газа ....а оставили без них весь огромный регион оккупированных ними Донецка и Макеевки.
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Розфігачуть той Дамбас на ухналь. Чого їм не вистачало до війни? Ах, да, згадав: руцкава язика в Конституції.
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Москаль уже посоветовал гройсману отправить туда 200 вагонов леса, которые застряли на приграничных складах в зап украине на дрова, знает проблемы трехизбенки и золотого из собственного опыта.
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Половина української енергосистеми належить країні - ворогу москалям, інша частка колаборантам ... Хтось взагалі розуміє , що справжня війна почнеться з повної темряви ?
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а Гройсман уже в Золотом ситуацию разруливает?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за обстрелов боевиков в Луганской области повреждены линии электропередач: обесточены Золотое, Трехизбенка и Врубовка
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