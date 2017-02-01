 Из-за обстрелов боевиков в Луганской области повреждены линии электропередач: обесточены Золотое, Трехизбенка и Врубовка

Более тысячи жителей Золотого, Трехизбенки и Врубовки Луганской области остались без электроснабжения из-за повреждения линий электропередач в результате сегодняшних обстрелов боевиками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". Об этом сообщает пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".
"Масштабные повреждения из-за обстрелов получили линии электропередач в Луганской области утром 1 февраля. Пострадали электросети и оборудование в Новоайдарском и Попаснянском районах, которые соответственно обслуживаются Счастьинским и Попаснянским РЭСами Луганского энергетического объединения. Результатом стало обесточивание города Золотое-1, сел Трехизбенка и Врубовка с суммарным количеством абонентов более 1250", - говорится в сообщении.
Как сообщили энергетикам местные жители, в г. Золотое-1 в результате обстрела перебит провод на воздушной линии электропередачи, в селе Врубовка также в одном месте перебиты провода, а в другом - повреждена опора - прямо под нее попал снаряд, в результате чего сейчас опора висит на проводах.
На данный момент РЭСами и райгосадминистрациями соответствующих районов осуществляется поиск решения вопроса восстановления подачи электроэнергии, так как, согласно сообщению компании, из-за отсутствия топлива и денег на счетах, "Луганское энергетическое объединение" не может осуществить выезд ремонтных бригад к электросетям.
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Эскалация конфликта на линии соприкосновения в Донбассе может послужить поводом для незамедлительного возобновления сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами. Такую точку зрения в среду, 1 февраля, высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».
Он напомнил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре предметно не обсуждали Украину, в беседе лишь акцентировалась необходимость урегулирования кризиса.
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Що ж є дуже гарне українське пріслів'я в якому відображається глибина мудрість народу, яке формувалось тісячоліттямі. ... Нiколи не копай iншому яму, бо сам у неї впадеш
Хотели российские фашисты оккупанты преступно лишить украинских жителей освобождённой Авдеевки без воды, света , газа ....а оставили без них весь огромный регион оккупированных ними Донецка и Макеевки.
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