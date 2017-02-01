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 Последствия утреннего обстрела боевиками Авдеевки: найден труп женщины с многочисленными осколочными ранениями, - Аброськин. ФОТОрепортаж

В результате утреннего обстрела боевиками Авдеевки погибла женщина, 1955 года рождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Авдеевка. Результат утреннего обстрела боевиками города. Буквально 20 минут назад на ул. Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями", - написал он.

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Последствия утреннего обстрела боевиками Авдеевки: найден труп женщины с многочисленными осколочными ранениями, - Аброськин 01

Последствия утреннего обстрела боевиками Авдеевки: найден труп женщины с многочисленными осколочными ранениями, - Аброськин 02

Последствия утреннего обстрела боевиками Авдеевки: найден труп женщины с многочисленными осколочными ранениями, - Аброськин 03

Последствия утреннего обстрела боевиками Авдеевки: найден труп женщины с многочисленными осколочными ранениями, - Аброськин 04

Последствия утреннего обстрела боевиками Авдеевки: найден труп женщины с многочисленными осколочными ранениями, - Аброськин 05
Фото: Facebook /Аброськин

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки. По состоянию на сейчас бои продолжаются.


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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПоследствия утреннего обстрела боевиками Авдеевки: найден труп женщины с многочисленными осколочными ранениями, - Аброськин. ФОТОрепортаж
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