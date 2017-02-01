 В Авдеевке сильные разрушения, от обстрелов пострадал газопровод, - Дейдей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил нардеп от "Народного фронта", координатор полка "Киев-1" Евгений Дейдей.
"Буквально 15 минут назад я расстался с Жебривским. Мы объезжали населенный сектор Старая Авдеевка, который сегодня утром попал в довольно жесткий обстрел из "Града". Разрушения довольно таки сильные, пострадали много домов, есть раненные среди мирных жителей", - рассказал Дейдей.
По его словам, огонь буквально час назад прекратился.
"Сейчас мы пытаемся, общими усилиями, помочь восстановить те потери, - разрушенные дома, газопровод очень сильно пострадал… Абсолютно все, кто имеет возможность помогать, начинает добровольно помогать, вместе с коммунальными службами мы пытаемся помочь как-то людям, которые пострадали от обстрелов", - отмечает депутат.
В населенном пункте, впрочем, жизнь идет своим чередом, паники нет, отмечает Дейдей.
"Я сейчас нахожусь в центре Авдеевки, тут жизнь идет в своем русле, люди ходят, дети ходят. Паники нет, никто не бегает, не кричит, здесь все спокойно. Просто если есть желание, то конечно, почему бы человеку не выехать и не пересидеть такое неспокойное время", - говорит он.
По его словам, идет работа по разминированию.
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