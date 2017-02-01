 Омелян об эвакуации жителей Авдеевки: "Готово порядка 80 единиц автобусов, 2 пассажирских поезда"

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"На данный момент готово порядка 80 единиц автобусов, 2 пассажирских поезда в постоянной готовности. Если нужно, мы передислоцируем большее количество", - сказал он.
Напомним, в целом спасатели эвакуировали 200 жителей Авдеевки в связи с обстрелами города боевиками.
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