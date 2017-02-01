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 Омелян об эвакуации жителей Авдеевки: "Готово порядка 80 единиц автобусов, 2 пассажирских поезда"

80 автобусов и 2 пассажирских поезда подготовлены для эвакуации жителей Авдеевки в случае необходимости.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"На данный момент готово порядка 80 единиц автобусов, 2 пассажирских поезда в постоянной готовности. Если нужно, мы передислоцируем большее количество", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня из Авдеевки эвакуированы 77 человек, - Жебривский

Напомним, в целом спасатели эвакуировали 200 жителей Авдеевки в связи с обстрелами города боевиками.


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Цензор.НЕТНовостиОбществоОмелян об эвакуации жителей Авдеевки: "Готово порядка 80 единиц автобусов, 2 пассажирских поезда"
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