 Каждую социально незащищенную семью в Авдеевке должен посетить работник соцслужбы, - Гройсман

Об этом он заявил в ходе заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.
"Очень важно, чтобы качественно выполнили поручение, которое я вчера дал. Я бы хотел, чтобы в каждую социально незащищенную семью - к людям преклонного возраста, в многодетные семьи - пришли социальные работники, поинтересовались, чем можно помочь, чем необходимо обеспечить, - отметил глава правительства. - Мы должны четко знать, где есть люди, которые нуждаются в нашей заботе, поддержке".
Во время заседания оперативного штаба по урегулированию чрезвычайных ситуаций в Авдеевке премьер-министр поручил социальным службам посетить всех людей преклонного возраста и многодетные семьи и при необходимости обеспечить их необходимым, в том числе горячим питанием.
Также в связи с тем, что во вторник в Авдеевке было прекращено обучение в школах города, Гройсман поручил возобновить работу одной школы, где бы дети могли находиться и проводить занятия в течение светового дня.
Отдел образования районной военно-гражданской администрации занимается этим вопросом, отметил премьер-министр.
Гройсман отметил чрезвычайно сложные условия жизни жителей Авдеевки сегодня из-за постоянной опасности обстрелов.
"Мы побывали в Авдеевке вчера, чтобы выразить солидарность с людьми, которые больше всего страдают от этого (российской агрессии), - отметил Гройсман. - Очень жаль, что из-за врага на нашей же земле эти люди страдают. Нам в первую очередь необходимо поддерживать их. Очень важно, что и волонтерское движение, и много других организаций - все откликнулись на ту беду, которая сегодня есть, для того чтобы помочь и поддержать", - подчеркнул премьер-министр.
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Аж слеза покатилась.
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Сами судите. Три дня в Авдеевке не было света, воды, газа, тепла - ОБСЕ там и в телескоп не видно было.
Стоило вчера пропасть воде в Донецке и половине Макеевки - мгновенно кацапы в СЦКК выписали письменную клятву не стрелять (и таки не стреляют) и пидарок Хуг примчался на ДФС - контролировать, как её чинят.
Ну как же! У русских оккупантов сушняк! РусскеВани хотят пить!
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