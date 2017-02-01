 Обострение на Донбассе - повод для скорейшего возобновления диалога между РФ и США, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается нынешнего обострения на линии соприкосновения, то, наверное, это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой, в том числе в интересах развязки украинского кризиса", - заявил он журналистам.
Одновременно Д.Песков отметил, что ситуация в Украине в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа предметно не обсуждалась.
"Акцентировалась необходимость скорейшего урегулирования украинского кризиса", - добавил он.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
Вчера, 31 января ремонтные бригады не смогли приступить к работам, поскольку российская сторона СЦКК так и не предоставила подтверждение прекращения огня в Авдеевке.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки.
4429 62
Материалы по теме: Агрессия России против Украины Бои под Авдеевкой
Работа полиции в Авдеевке: город патрулируют 100 правоохранителей, уровень преступности минимальный, мародерства нет. ФОТОрепортаж(8)
"Не сдавайте Авдеевку. Только не уходите, пожалуйста", - жительница Авдеевки расплакалась, призывая украинских военных защитить город от российских боевиков. ВИДЕО(87)
Пока минские соглашения не будут выполнены в полном объеме, санкции с РФ не могут быть сняты, - Шульц(5)
В результате обстрелов в Авдеевке частично нет света и связи, проблемы с теплоснабжением, - штаб АТО. ФОТОрепортаж(7)
Жахи Давосу(0)
Прощание с бойцами, погибшими в боях под Авдеевкой. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ(62)
Российская сторона в СЦКК так и не предоставила гарантии прекращения огня в Авдеевке. Ремонтники не могут приступить к работам, - Жебривский(26)
https://www.youtube.com/watch?v=eVm0ylWqheo
Ответить
Ответить
Ответить
)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пентагон взорвать, атомную бомбу на Антарктиду скинуть...
тоже как бы повод поговорить будет
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
почин в истории США: прокурор подал на Президента в суд... этот буйный рыжий пока мир не взорвёт - не успокоится...
Ответить
Но, если бы были у русни мозги, то подождали бы подольше...
А то, слишком паливно вышло...
Ответить
01.02.2017, 11:52 • 1667 • 4
Российские политики всегда были циничными подонками. Не исключение и сейчас, когда события под Авдеевкой могут перерасти в широкомасштабные боевые действия. Похоже что именно этого и хотят в Кремле и российской Госдуме.
В последние несколько дней российские депутаты стали неприкрыто говорить о необходимости "эффективного разведения конфликтующих сторон на Донбассе". Что они подразумевают под этой формулировкой?
Читайте также: Четыре задачи Кремля в Авдеевке
Все очень просто - они подразумевают введение миротворцев, которые должны будут встать между конфликтующими сторонами в специально созданном "коридоре безопасности". Это фактически тот же сценарий что в середине 90-ых Москва разыграла в Абхазии.
Только в данном случае есть некоторые изменения. Если в Абхазии миротворцы были российские ВДВ, под эгидой СНГ и с мандатом ООН, то в случае на Донбассе Кремль решил немного изменить конфигурацию.
Они хотят предложить под эгидой СНГ и с мандатом ОБСЕ ввести военных из Белоруссии и Казахстана, но внеся одну хитрость, что бы командование контингентом СНГ осуществляли российские военные. То есть фактически использовать ОБСЕ как прикрытие, для ввода войск которые фактически заморозят конфликт на Донбассе на многие годы.
И в то же время подключить к урегулированию конфликта СНГ, в которой Москва безоговорочный гегемон. Это позволит снять санкции с Москвы, переложив всю ответственность на фактически мифическую организацию СНГ, и в то же время даст Кремлю возможность сохранить болезненный рычаг давления на Украину.
Читайте также: Гибридная война против Украины ведется методами НКВД - политтехнолог
Понятно, что это планы Москвы, но мы должны быть готовы к ним и понимать зачем Москве нужны перманентные обострения на Донбассе.
Бачо КОРЧИЛАВА
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
бельгийских импрессионистов второй половины 19-го века...
Ответить
Ответить
Ответить
В России фотографа Сергея Лойко обвинили в пропаганде "Правого сектора" | InfoResist https://inforesist.org/v-rossii-fotografa-sergeya-loyko-obvinili-v-propagande-pravogo-sektora/ …
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
3 ч ·
Важный документ от американской стороны, где Соединенные Штаты от лица Миссии при ОБСЕ открыто возлагают на Российскую Федерацию полную вину за гуманитарную катастрофу в Авдеевке и гибель 8 украинских солдат, а также поддерживают успешную контратаку украинской армии и занятие ею новых позиций. Заявление США опровергает ложь Кремля о вине Киева в эскалации и захвате боевиками Авдеевки, а также объясняет истерику "ДНР" и "ЛНР", которые, согласно "Интерфаксу", призвали (вы будете смеяться) Путина и Трампа остановить Порошенко. Таким образом, вчерашние многочисленные сообщения от независимых и официальных украинских источников подтверждаются: ВСУ удалось продвинуться вглубь контролируемой Россией зоны на Донбассе и разочаровать противника крайне серьезной военной подготовкой. Успех украинской армии - даже в таком локальном варианте - позволяет сделать стратегический вывод о том, что впоследствии именно Киев возглавит военное противостояние западной цивилизации с путинской Россией. Американские военнослужащие уже сейчас признают профессионализм ВСУ, а в будущем - не исключено - украинский солдат станет инструктором для американских в том, что касается тактики борьбы с российской машиной.
Теперь главное - срочно спасать жителей Авдеевки: не представляю, как люди держатся в такой мороз без света, воды и тепла.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
видимо в РФ совсем дела плохо пошли!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://begemot.media/news/shufrich-v-efire-rossijskogo-tv-obvinil-poroshenko-v-eskalatsii-v-avdeevke/
сколько еще эта мразь будет нас позорить, пусть остается в Параше "Дерьмо назад не принимаем"
Ответить