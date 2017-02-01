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 Обострение на Донбассе - повод для скорейшего возобновления диалога между РФ и США, - Песков

Нынешнее обострение ситуации на юго-востоке Украины является еще одним поводом для скорейшего возобновления диалога между РФ и США, в том числе и по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается нынешнего обострения на линии соприкосновения, то, наверное, это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой, в том числе в интересах развязки украинского кризиса", - заявил он журналистам.

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Одновременно Д.Песков отметил, что ситуация в Украине в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа предметно не обсуждалась.

"Акцентировалась необходимость скорейшего урегулирования украинского кризиса", - добавил он.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

Вчера, 31 января ремонтные бригады не смогли приступить к работам, поскольку российская сторона СЦКК так и не предоставила подтверждение прекращения огня в Авдеевке.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки.

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Россия ждет, что скажет ее хозяин и сама не знает, что же делать с Донбассом?
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Відносно півночі, то це швидше гасло для українців,верніше -на північний схід ))))))
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КОГДА ТРАМПУ КАЦАПСЫ НАСРУТ ПОД НОС КУЧУ ГОВНА ТОГДА ДО НЕГО И ДОЙДЕТ С КАКОЙ РУСКОЙ МЕРЗОСТЬЮ ОН СТОЛКНУЛСЯ
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это видимо причины этого обострения. Видимо правы были те, кто связывал буйство орков с разговором Трампа с Хуйлом.
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Ці москальскі вуха з самого початку загострення стирчали в всі боки ))))
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то что они там торчали и ежу понятно. Была интрига - в чем смысл. Сейчас смысл вполне прорисовался.
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Сенс -пропхати російський сценарій по вирешинню проблеми Даунбаса,тобто "втюхати" Україні Даунбас за російським розкладом))))
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сукам не терпиться трампу отсосать, так и топают от нетерпения
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В миротворці набиваються ,потвори московські))))
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Вот оказывается КАКОЕ продолжение после разговора с Трампом (((((((((
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Теперь ТРАМП становитсяя ответственнен за СМЕРТЬ и ранения Украинских воинов и мирных жителей
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Что касается нынешнего обострения на линии соприкосновения, то, наверное, это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой


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Можно ещё в ООН из автомата пострелять,
Пентагон взорвать, атомную бомбу на Антарктиду скинуть...

тоже как бы повод поговорить будет
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Кацапьё, как всегда, хочет за счет украинской крови повысить свой мировой авторитет. Логика шпаны из подворотни
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🇷🇴 Румынская сотня ‏@latiniano 2 ч.2 часа назад
почин в истории США: прокурор подал на Президента в суд... этот буйный рыжий пока мир не взорвёт - не успокоится...
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Вот и причина обстрелов Авдеевки нарисовалась...
Но, если бы были у русни мозги, то подождали бы подольше...
А то, слишком паливно вышло...
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Российские депутаты хотят использовать ОБСЕ как прикрытие для ввода войск - Корчилава
01.02.2017, 11:52 • 1667 • 4

Российские политики всегда были циничными подонками. Не исключение и сейчас, когда события под Авдеевкой могут перерасти в широкомасштабные боевые действия. Похоже что именно этого и хотят в Кремле и российской Госдуме.
В последние несколько дней российские депутаты стали неприкрыто говорить о необходимости "эффективного разведения конфликтующих сторон на Донбассе". Что они подразумевают под этой формулировкой?
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Все очень просто - они подразумевают введение миротворцев, которые должны будут встать между конфликтующими сторонами в специально созданном "коридоре безопасности". Это фактически тот же сценарий что в середине 90-ых Москва разыграла в Абхазии.
Только в данном случае есть некоторые изменения. Если в Абхазии миротворцы были российские ВДВ, под эгидой СНГ и с мандатом ООН, то в случае на Донбассе Кремль решил немного изменить конфигурацию.
Они хотят предложить под эгидой СНГ и с мандатом ОБСЕ ввести военных из Белоруссии и Казахстана, но внеся одну хитрость, что бы командование контингентом СНГ осуществляли российские военные. То есть фактически использовать ОБСЕ как прикрытие, для ввода войск которые фактически заморозят конфликт на Донбассе на многие годы.
И в то же время подключить к урегулированию конфликта СНГ, в которой Москва безоговорочный гегемон. Это позволит снять санкции с Москвы, переложив всю ответственность на фактически мифическую организацию СНГ, и в то же время даст Кремлю возможность сохранить болезненный рычаг давления на Украину.
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Понятно, что это планы Москвы, но мы должны быть готовы к ним и понимать зачем Москве нужны перманентные обострения на Донбассе.
Бачо КОРЧИЛАВА
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так вот для чего все это было затеяно...суки кацапы...
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ага,
бельгийских импрессионистов второй половины 19-го века...
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окорочка грузит - у нас дубак, не испортятся до самого Ростова.
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не, он до лифта или на кофе... Нафиг он никому в Ростове не нужен.
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Сближения Америки с бензоколонкой по телефону не получилось, хуйло применило старую тактику - террор
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наши врачи в Мечникова совершают немыслимые операции - целую Ваши Золотые Руки
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О,как! А мы и не догадывались...Какие эти ублюдки предсказуемые😀
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Ни разу не спалился... тварь кремлевская убивает людей, чтобы дозвониться трампу... такое способен делать только последний ублюдок
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Александр Кушнарь
3 ч ·

Важный документ от американской стороны, где Соединенные Штаты от лица Миссии при ОБСЕ открыто возлагают на Российскую Федерацию полную вину за гуманитарную катастрофу в Авдеевке и гибель 8 украинских солдат, а также поддерживают успешную контратаку украинской армии и занятие ею новых позиций. Заявление США опровергает ложь Кремля о вине Киева в эскалации и захвате боевиками Авдеевки, а также объясняет истерику "ДНР" и "ЛНР", которые, согласно "Интерфаксу", призвали (вы будете смеяться) Путина и Трампа остановить Порошенко. Таким образом, вчерашние многочисленные сообщения от независимых и официальных украинских источников подтверждаются: ВСУ удалось продвинуться вглубь контролируемой Россией зоны на Донбассе и разочаровать противника крайне серьезной военной подготовкой. Успех украинской армии - даже в таком локальном варианте - позволяет сделать стратегический вывод о том, что впоследствии именно Киев возглавит военное противостояние западной цивилизации с путинской Россией. Американские военнослужащие уже сейчас признают профессионализм ВСУ, а в будущем - не исключено - украинский солдат станет инструктором для американских в том, что касается тактики борьбы с российской машиной.
Теперь главное - срочно спасать жителей Авдеевки: не представляю, как люди держатся в такой мороз без света, воды и тепла.
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пісьеов-кончена мразь...ершик для унітаза,млять его і усю расію !!!!
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Точно,путлеру не терпится прощупать позицию Трампа.
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Коцапы ещё раз подтвердили , что они являются стороной конфликта ... Хотя Писькова не поймёшь . А чего это Хуйло должно с Трампом разговаривать ? Пусть уже тогда Захерченко и Плотва с Дональдом дела решают . Они же "рукавадители низависимых маладых риспублик " . Договорятся о совместной борьбе с ИГИЛ. А то мириканцы сами не справляюцца без подмоги .
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а не ляпнул ли Песков лишнего? Ему теперь нужно кофе пить осторожней, особенно в "Ветерке". И по лестнице все больше пешком ходить, а не на лифте.
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А кто такой этот ПЕСков? Говорят, что это муж Навки. Неужели она замужем за сукиным сыном?. Тьфу ты, нах...
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Аха... диалог разве что по поводу предоставления Украине летального оружия!
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Значит что предыдущий раз их просто на юх послали Решили показать свою "значимость" ню-ню
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" Ми в отместку всем буржуям, мировой пожар раздуем "-давне гасло комуняк російських )))))
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Раша встає з колін,в позу рака і розсуває булки)))))Трамп---введи !!!!!))))
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Теперь понятно,что в телефонном разговоре с Трампом не прошла "кремлёвская повестка дня по Донбассу",кацапские хари решили надавить на США смертями и разрушениями в Авдеевке.Немецкие фашисты просто дети в коротких штанишках по сравнению с русскими упырями - что в кремле,что с автоматом на Донбассе.Твари а не люди!
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ну типа - "держитесь там! Хорошего настроения и здоровья!", слышали уже!
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уже не прикрытый шантаж с помощь терроризма в Украине!
видимо в РФ совсем дела плохо пошли!
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чума 21 века и вакцины против неё нет, пока. Все сраные ооны и ОБСЕ, международное право до жопы, только разводят политесы да обмениваются озабоченностью. А Падальщики чувствуют полную безнаказанность
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Ах так это они пидорасы показывают что хотят диалога,ценой человеческих судеб?!Будет тебе Письков диалог,но в одностороннем порядке пидор!
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а в это время, "Шуфрич в эфире российского ТВ обвинил Порошенко в эскалации в Авдеевке"
http://begemot.media/news/shufrich-v-efire-rossijskogo-tv-obvinil-poroshenko-v-eskalatsii-v-avdeevke/
сколько еще эта мразь будет нас позорить, пусть остается в Параше "Дерьмо назад не принимаем"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбострение на Донбассе - повод для скорейшего возобновления диалога между РФ и США, - Песков
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