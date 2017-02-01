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Все про:Россия (68524) санкции (5861) убытки (145) финансирование (1105) Донбасс (12554) минские соглашения (1898) Черныш (50)

 "Потери РФ от санкций оцениваются в 150-160 миллиардов долларов", - Черныш

Россия из-за санкций теряет до 200 млрд долларов в год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в интервью "Укринформу".

"Потери РФ от санкций оцениваются в 150-160 миллиардов долларов. Это признано официально даже некоторыми отдельными представителями российской власти. Но международные эксперты говорят о 200 миллиардах долларов потерь", - отметил он.

"А сколько же Россия тратит на отдельные районы Луганской, Донецкой области? По оценкам немецкого издания Bild, это чуть больше миллиарда в год. То есть, с одной стороны, Россия теряет 150-200 миллиардов из-за санкций, из-за невыполнения Минских соглашений. Если мы откажемся от их выполнения, то это будет означать, что не будет к чему привязывать санкции. Россия получит дополнительный ресурс, и что будет значить один миллиард их расходов на войну в Донбассе? Ну это же несопоставимо", - сказал чиновник.

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Черныш напомнил, что санкции имеют жесткую привязку к Минским соглашениям. "Пока Россия не выполняет Минские соглашения, говорят наши западные партнеры, Россия будет терять деньги из-за санкций", - подчеркнул он.

"Есть механизм Минских договоренностей - наверное, не самый эффективный в мире. Но мировое сообщество убеждено, что конфликт можно решить путем реализации Минских соглашений. Россия не выполняет Минские соглашения, поэтому применяется механизм санкций", - добавил министр.

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что за привычка считать бабло в чужом кармане. Сколько из-за вашей тупости и жадности потеряли украинцы??
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Так если к санкциям еще добавить потери из-за тупости и жадности российских руководителей, то вообще получается косимческая цифра. Чем меньша бабла, тем тише война.
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Если бы не тупость Кремля то и санкций бы не было
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а что это у нас за ведомство такое, и кто такой этот черныш?
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Это "ведомство" у нас, а не у вас, поэтому и на знаешь!
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На контролируемых территориях Донбасса тонны антрацита лежат, его не вывозят, зато закупаем уголь у "ДНР/ЛНР"На торговле с оккупированными территориями украинская власть и олигархи зарабатывают миллиарды, в том числе на закупке угля и вывозе леса-кругляка, заявил внефракционный нардеп Владимир Парасюк, поддержавший товарную блокаду на Донбассе."Около 30% всех перевозок, которые идут на оккупированную территорию, - это лес-кругляк. Но в Украине действует мораторий на экспорт леса. В итоге в Украине лес режут, отправляют его контрабандой на оккупированную территорию, оформляют как российский и продают в Европу. Зона АТО превратилась в огромную офшорную дыру, где олигархи и власть зарабатывают миллиарды", - убежден Парасюк.Нардеп добавил, что сам видел, что на контролируемых Украиной территориях Донбасса есть уголь нужной марки. Но, подчеркнул Парасюк, Украина продолжает закупать антрацит у боевиков."На контролируемых территориях Донбасса полно угля-антрацита. Тонны этого угля лежат, но его никто не вывозит, потому что это государственный уголь. Зато Украина возит антрацит из "ДНР/ЛНР"! Торгует с оккупантом. Война третий год идет, а у нас власть, с одной стороны, прославляет бойцов АТО, с другой - торгует с боевиками, которые убивают наших пацанов. Вот где самый большой цинизм!" - сказал Парасюк.
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Черныш подхалтуривает министром финансов Кацапии? Ну тогда ему информация для размышлений. Западные эксперты оценивают ущерб козломордой экономики от "санкций" в 0.5% от ее ВВП. Дышите и дальше на санкции, имбецилы соевые. Еще 550 лет и золотой ключик у вас в кармане
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Опять черныши вякают не по теме. У него что, нечем заняться? Контрабанда, аферы с социалкой, воровство гуманитарки и пр... А оно считает, когда засРашка истощится... Санкции надо вводить не против отдельных кремлевских идиотов и организаций, а против всей страны-агрессора. Вот тогда эта выгребная яма-педерация развалится за считанные годы. А так генетические рабы радостно перейдут на полезный ягель и питательную солому, запивая вкусным и оздоровляющим боярышником со стекломоем вперемешку и будут продолжать славить своего карликового рашенфюрера до полного исдыхания. А они твари живучие
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Не все в деньгах измеряется. Зато растет Величие.
Русский человек на равных говорит с Европой, с Америкой, может быть с легким презрением.
Хохол трясется и прыгает на цырлах. Заглядывает в глаза преданно, просит подачки или хотя бы похвалы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Потери РФ от санкций оцениваются в 150-160 миллиардов долларов", - Черныш
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