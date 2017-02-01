 "Потери РФ от санкций оцениваются в 150-160 миллиардов долларов", - Черныш

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в интервью "Укринформу".
"Потери РФ от санкций оцениваются в 150-160 миллиардов долларов. Это признано официально даже некоторыми отдельными представителями российской власти. Но международные эксперты говорят о 200 миллиардах долларов потерь", - отметил он.
"А сколько же Россия тратит на отдельные районы Луганской, Донецкой области? По оценкам немецкого издания Bild, это чуть больше миллиарда в год. То есть, с одной стороны, Россия теряет 150-200 миллиардов из-за санкций, из-за невыполнения Минских соглашений. Если мы откажемся от их выполнения, то это будет означать, что не будет к чему привязывать санкции. Россия получит дополнительный ресурс, и что будет значить один миллиард их расходов на войну в Донбассе? Ну это же несопоставимо", - сказал чиновник.
Черныш напомнил, что санкции имеют жесткую привязку к Минским соглашениям. "Пока Россия не выполняет Минские соглашения, говорят наши западные партнеры, Россия будет терять деньги из-за санкций", - подчеркнул он.
"Есть механизм Минских договоренностей - наверное, не самый эффективный в мире. Но мировое сообщество убеждено, что конфликт можно решить путем реализации Минских соглашений. Россия не выполняет Минские соглашения, поэтому применяется механизм санкций", - добавил министр.
1538 15
Материалы по теме: Санкции против России
Пока минские соглашения не будут выполнены в полном объеме, санкции с РФ не могут быть сняты, - Шульц(5)
Решения о санкциях против РФ приняты не НАТО, но я приветствую и поддерживаю их, - Столтенберг(13)
Время для снятия антироссийских санкций еще не наступило, - Юнкер(25)
Россия блокировала выполнение Минских соглашений в ожидании смены руководства в США и странах ЕС, - Ирина Геращенко(62)
Що робити з окупованою частиною Донбасу?(1)
"Мы хотим реализации минского мирного процесса", - глава МИД Германии назвал условия для снятия санкций против России(91)
Советник Трампа подтвердила обсуждение ослабления санкций США против России(268)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Русский человек на равных говорит с Европой, с Америкой, может быть с легким презрением.
Хохол трясется и прыгает на цырлах. Заглядывает в глаза преданно, просит подачки или хотя бы похвалы.
Ответить
Ответить
Ответить