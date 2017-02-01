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 Политика Украины, Происшествия
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 Детальный план эвакуации жителей Авдеевки в случае осложнения ситуации разработан, - глава ГосЧС

Для осуществления поэтапной эвакуации населения подготовлены и содержатся в готовности 180 автобусов.

Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в ходе заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Ситуация в Авдеевке, Донецкой области, остается сложной, но полностью контролируемой. Из-за постоянных обстрелов русскими террористами остаются отключенными от электроснабжения Авдеевский коксохимический завод, Донецкая фильтровальная станция. Централизованно обеспечивают водо- и теплоснабжение 22 тыс. абонентов города. Первоочередными задачами, которые были немедленно определены местными органами власти в сотрудничестве с ГосЧС и другими службами, позволили не допустить перерастания ситуации до катастрофических размеров", - отметил Чечоткин.

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Глава ГосЧС уточнил, что на данный момент обеспечено минимальное давление и температура теплоносителя в системе теплоснабжения города, в квартирах поддерживается температура воздуха 12-15 градусов тепла.

"Государственной службой во исполнение Вашего поручения, Владимир Борисович (Гройсман, - ред.), разработан детальный план эвакуации населения на случай осложнения ситуации, которым предусмотрен в случае осложнения вывоз около 12 тыс. людей в ближайшие 10 населенных пунктов и смежные с Донецкой областью другие регионы. Для осуществления поэтапной эвакуации населения подготовлены и содержатся в готовности 180 автобусов, которые могут перевезти опасные районы одновременно 4 тыс. лиц", - сказал Чечоткин.

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Градом б'ють по місту а в них досі немає загострення! Це дебіли або зрадники! Скорше зрадники! Влада працює на ворога, не вивозить мешканців, чекає поки ворог піде в атаку та виб'є наших солдат з промзони! Якби вивзели місцевих, то ЗСУ могли б стріляти прямо з Авдіївки, а це б дозволило вибити терористів з Ясинуватської розвязки!!!!! Снаряди з Авдіївки будуть залітати терористам прямо в бліндажі, бо ніколи з тої сторони ще не стріляли і всі окопи вириті так щоб захиститись від обстрілів з інших напрямків. Варто поставити в Авдіївці артилерію і терористи опиняться під перехресним вогнем. А влада робить все щоб у ЗСУ було менше можливостей для знищення терористів!
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шо ти мелеш......ти мешканців- чув......они сродились и образование палучили здеся и никуда не паедут....шкода тільки НАШИХ ХЛОПЦІВ, а не мешканців............
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Все же лучше писать не "русские террористы" а "российские террористы" писали.
Русские и русскоязычные воюют на стороне ВСУ
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типа иловайский котел.....видно жителям гундяевки приказ от педофила-сидеть до последнего в своих хатах...вдруг ТРАМП испугается - увидев голую жо-у сруцкого сцаря.....ну-ну....
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из Киева ему хорошо видно? Как в сказочке- высоко сижу, далеко гляжу...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДетальный план эвакуации жителей Авдеевки в случае осложнения ситуации разработан, - глава ГосЧС
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