 Детальный план эвакуации жителей Авдеевки в случае осложнения ситуации разработан, - глава ГосЧС

Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в ходе заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Ситуация в Авдеевке, Донецкой области, остается сложной, но полностью контролируемой. Из-за постоянных обстрелов русскими террористами остаются отключенными от электроснабжения Авдеевский коксохимический завод, Донецкая фильтровальная станция. Централизованно обеспечивают водо- и теплоснабжение 22 тыс. абонентов города. Первоочередными задачами, которые были немедленно определены местными органами власти в сотрудничестве с ГосЧС и другими службами, позволили не допустить перерастания ситуации до катастрофических размеров", - отметил Чечоткин.

Глава ГосЧС уточнил, что на данный момент обеспечено минимальное давление и температура теплоносителя в системе теплоснабжения города, в квартирах поддерживается температура воздуха 12-15 градусов тепла.

"Государственной службой во исполнение Вашего поручения, Владимир Борисович (Гройсман, - ред.), разработан детальный план эвакуации населения на случай осложнения ситуации, которым предусмотрен в случае осложнения вывоз около 12 тыс. людей в ближайшие 10 населенных пунктов и смежные с Донецкой областью другие регионы. Для осуществления поэтапной эвакуации населения подготовлены и содержатся в готовности 180 автобусов, которые могут перевезти опасные районы одновременно 4 тыс. лиц", - сказал Чечоткин.