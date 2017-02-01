 Два пиротехнических расчета ГСЧС начали разминирование территории в Авдеевке. Следом идут аварийные бригады для проведения ремонтных работ, - Гройсман

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
"У нас есть новость от ГСЧС, это касается Авдеевки. По состоянию на 12 ч. 1 февраля получено разрешение на выполнение задач по обследованию и разминированию территории линий электропередач для проведения аварийно-восстановительных работ. Привлечены два пиротехнических расчета ГСЧС. Следом идут в колонне две аварийные бригады, которые сразу после разминирования будут восстанавливать энергоснабжение", - сообщил премьер.
"Держим кулаки, чтобы был сохранен режим тишины и покой пришел людям в дом. Это очень хорошо", - отметил Гройсман.
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