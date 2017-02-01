EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Политика Украины
  311  2
Материалы по теме:
Все про:ремонт (616) Гройсман (2429) электроэнергия (970) Авдеевка (861) ГСЧС (699) разминирование (129)

 Два пиротехнических расчета ГСЧС начали разминирование территории в Авдеевке. Следом идут аварийные бригады для проведения ремонтных работ, - Гройсман

По состоянию на 12:00 в среду ГСЧС получила разрешение на обследование и разминирование территории линий электропередач в Авдеевке для проведения аварийно-восстановительных работ и восстановления энергоснабжения.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"У нас есть новость от ГСЧС, это касается Авдеевки. По состоянию на 12 ч. 1 февраля получено разрешение на выполнение задач по обследованию и разминированию территории линий электропередач для проведения аварийно-восстановительных работ. Привлечены два пиротехнических расчета ГСЧС. Следом идут в колонне две аварийные бригады, которые сразу после разминирования будут восстанавливать энергоснабжение", - сообщил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке, - Жебривский

"Держим кулаки, чтобы был сохранен режим тишины и покой пришел людям в дом. Это очень хорошо", - отметил Гройсман.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так это что? Уговорили Ахметова? Ну радость то привалила. Теперь можно ежедневные 35 - 40 обстрелов из гранатомёта даже не замечать. Построить перед Песками новое КПП. и терминал торговли углём из ОРДИЛО.

Охуеть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для чого це розінування? Ще сьогодні там знову буде гора цих снарядів та мін! Не треба цього анонізму - заберіть людей звідти, проведіть повну евакуацію! Досить вже витрачати гроші на вітер!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДва пиротехнических расчета ГСЧС начали разминирование территории в Авдеевке. Следом идут аварийные бригады для проведения ремонтных работ, - Гройсман
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия Гройсман ГСЧС ГФС Донбасс Донецкая область Евросоюз Жебривский задержание Киев Крым МИД минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел ОГА оккупация ранение Россия СБУ смерть США Сытник терроризм эвакуация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти