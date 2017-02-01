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 Возвращение стройотрядов в РФ: на строительство моста в оккупированный Крым отправят студентов МГУ

В России придумали, как сэкономить на строительстве Керченского моста, который, как полагают в Москве, соединит РФ и временно оккупированный ею Крымский полуостров: на работы отправят студентов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавтодора.

Формально студенты Московского государственного университета им. Ломоносова летом будут проходить практику "на объектах возведения Крымского моста".

"Каждый практикант выполнит целый комплекс индивидуальных заданий, связанных с подготовкой арматуры, геодезической разбивкой площадок, сортировкой и складированием материалов, а также оформлением нормативной документации", - говорится в сообщении.

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Сколько студентов МГУ отправят на Таманский полуостров, ведомство государства-оккупанта не уточняет.

В России считают, что на строительство моста уйдет по меньшей мере 228 млрд рублей (около $3,8 млрд).

Напомним, Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Против РФ были введены экономические санкции. Украина подала иск против РФ за кражу морских ресурсов и загрязнение экосистем Черного/Азовского морей.
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Кінець банди путіна вже близько, це вже агонія.
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Отправка стройотрядов - агония?

Ты это так ляпнул или на самом деле?
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угу - студенты МГУ в стройотряде... Наверное вручную бетон месить будут. Или сварщиками.
Вот просто реально хотелось бы увидеть. Можно сериал снять - Мажоры на стройке.
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О, это великие строители. Могут селфи нафоткать и лайки кликать.
Ещё МГИМО подтяните, они каждый на Лексусе приедет да с прислугой...
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ОНИ ЭТОТ МОСТ НЕ ПОСТРОЯТ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ЗАВЕЗУТ СТРОИТЕЛЕЙ С МАРСА
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не ну я еще б понял--если эти студенты были с универов строительных. но млять ЭТОЖЕ раша. хули с неё взять)))) а вообще крым превратился окончательно в помойку с видом на море.
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"на недельку до второго..."
строить мост, тонуть в пучине...
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Стройтесь дэбилы
Ка в стройненький ряд,
Мост будем строить
Сказал кремлебл@дь.
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Класс, пусть отправляют, те настроят, за полгода развалится.
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Сам был студентом и знаю , что они (студенты) им наработают...Скоро путин гулаги начнет организовывать.Типа бесплатная раб-сила.
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Ты наработал в своё время?

Не твоя труба упала в Черкасской области?
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Моя работа ?-НЕТ.А вот по ходу упала тебе на голову-ДА
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Студенты будут раствор в ведрах вплавь доставлять. У рашки нет грошей поставить бетононасос Путмайстер , который качает на 2.5км раствор.
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почему не задействованы Равшан и Джамшут?
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Это не новость. Прошлым летом на цензоре писали, как пригоняли студентов в стройотряды на стройку века и как они в частности восхищались 90-метровыми сваями. Но работали в основном на материке, помогая строить дороги и ж д к мосту. Студенты - это не помощь реальная, как специалисты, а пиар кремля, как при совке БАМ и целина. Типа патриотичный дух и прочая херня. Пусть строят. Чем больше вложит засРашка в подобные идиотские проекты, тем быстрее истощится финансово. Им бы еще колонизацию Марса начать, олигофренам...
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Представляю какой сей архитектонический шедеврвльный шедевр получится - а когда его построють по нему пойдут в раисию все крымские гоблины - и всем будет сщасьте - ибо все наебнется и все поперетопнут.
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г. #Архангельск, январь 2017 года. Переправа в центре города через Северную Двину. Люди ежедневно ходят на работу, в магазин, поликлинику etc.


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Вот это радости студиозисам привалило-все лето пахать бесплатно.
Та нехай...
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Представляете, меня за этот комментарий заблокировали. Интересно, что я нарушил?


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Извините меня, но это полный маразм. Наверно в КНДР свободы больше.
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Можете сказать чем этот комментарий задел чувства администратора Цензора?

"Что за бред. Какое "возвращение"? Студенты инженерно-технических вузов всегда проходили практику, тоже самое с геологами, нефтяниками, железнодорожниками, да много кто."
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Бо наші адміни найкращі,дуже вправні. Щодо вас вони не помилились,швидко розпізнали та видалили.
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Это у вас в США студенты учатся и проходят практику? В МГУ студенты учатся как давить нищебродов на улицах Москвы рассекая на тачках по 300 км в час. Они конечно с радостью возьмут в руки лопаты и пойдут строить мост.
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Немножко шторма во время ледохода и мост буль-буль
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Студентов МГУ? Это пол Керчи отдать под автостоянку для бентли мазератей бэх меринов? Студенты МГУ научатся мыться под шлангом и срать в дырку. Или постоят для студентов МГУ временную рублёвку ?
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Строительный отряд на строительстве Керченского моста

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Пойдут строить мост слуги студентов МГУ. Быдло обслуга. Сам студент МГУ будет инспектировать и пороть кнутом Ваню и Дуняху если будут для царя плохо строить мост.
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Да,под ЛСД они много настроят. Хотя,хуже и так некуда.
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Крымский мост. Как все начиналось. Ротенберги идут первыми, за ними хламурные студенты с палками сэлфи, затем зэки с кайлом, их охраняют штрафбаты, за штрафбатами приглядывает нацгвардия и ОМОН, замыкающий- кремлевская крыса с кнутом и пряником!
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Да пусть строят этот мост.В свое время Крым , Ростов на Дону и Кубань спять перейдут к нам навсегда и мост по любому пригодится.
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А если мост утонет и перекроет сообщение азов-черное море, то кто его тогда вытащит из воды?
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Зэки строят мост ,а студенты МГУ получат награды и денежные премии
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозвращение стройотрядов в РФ: на строительство моста в оккупированный Крым отправят студентов МГУ
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