 Возвращение стройотрядов в РФ: на строительство моста в оккупированный Крым отправят студентов МГУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавтодора.
Формально студенты Московского государственного университета им. Ломоносова летом будут проходить практику "на объектах возведения Крымского моста".
"Каждый практикант выполнит целый комплекс индивидуальных заданий, связанных с подготовкой арматуры, геодезической разбивкой площадок, сортировкой и складированием материалов, а также оформлением нормативной документации", - говорится в сообщении.
Сколько студентов МГУ отправят на Таманский полуостров, ведомство государства-оккупанта не уточняет.
В России считают, что на строительство моста уйдет по меньшей мере 228 млрд рублей (около $3,8 млрд).
Напомним, Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Против РФ были введены экономические санкции. Украина подала иск против РФ за кражу морских ресурсов и загрязнение экосистем Черного/Азовского морей.
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Ты это так ляпнул или на самом деле?
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Вот просто реально хотелось бы увидеть. Можно сериал снять - Мажоры на стройке.
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Ещё МГИМО подтяните, они каждый на Лексусе приедет да с прислугой...
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строить мост, тонуть в пучине...
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Ка в стройненький ряд,
Мост будем строить
Сказал кремлебл@дь.
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Не твоя труба упала в Черкасской области?
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Та нехай...
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Бяда...
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"Что за бред. Какое "возвращение"? Студенты инженерно-технических вузов всегда проходили практику, тоже самое с геологами, нефтяниками, железнодорожниками, да много кто."
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