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 Политика Украины, Происшествия
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 Донецк, Ясиноватая и Макеевка могут остаться без воды и отопления, - Хуг

Без электричества осталась фильтровальная станция, снабжающая водой Донецк, Ясиноватую, а также Красногвардейский район Макеевки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на странице миссии в twitter.

"Верхнекальмиусская фильтровальная станция без электричества. Донецк, Ясиноватая и Макеевка могут остаться без воды и отопления", - гласит сообщение Александра Хуга.

По сообщениям замглавы СММ ОБСЕ в Украине, проведение ремонтных работ затруднено в связи с ведущимися боевыми действиями. "Стрельба продолжается. Прекращение огня необходимо для начала ремонтных работ", - отметил Александр Хуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прощание с бойцами, погибшими в боях под Авдеевкой. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские военные имеют все возможности защищаться. Однако на огонь, ведущийся из жилых кварталов Донецка или Ясиноватой, они не отвечают.
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не, не, не. Мы все таки обеспокоены - ведь там же наши люди.
Выразим еще озабоченность и призовем рашку исполнять Женевскую конвенцию и обеспечить население всем необходимым. Правда для начала надо признать АТО войной и определиться с оккупированными территориями..
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Треба йти у наступ і брати під контроль і саму фільтрувальну станцію і ті райони Донецька та Макіївки які вона забезпечує водою! Все це тільки з гуманітарних міркувань!
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влітку дохлі кацапи дуже воняють, до літа вже треба всіх дохлих кацапів поприбирати та попідмітати, в нас же ж Євробачення, будуть репортажі зі звільненого Донецька.
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Навіть геть занепокоєні,зтурбовані і висловлюємо безмежне співчуття))))))
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начальник подотдела очистки снова активизировался
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барыги никогда не допустят, чтобы гешефт прекратился, и вата начала сама друг друга жрать.
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Непогано булоб додати до цього списку Луганськ і решту Даунбасу ))))
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Десь я вже чув про холодомор, хтось там мусив змерзнути чи шось таке.
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Давайте скинемось і відішлемо їм партію скакалок як гуманітарку.
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Ще можно намалювати батарею і відправити чи фото їжі.
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Висловлюю свій щирий пофігізм. Найвищого ступеню.
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ребята на передовой, сделайте контрольный выстрел в эту фильтровальную станцию, чтобы уж наверняка восстановлению не подлежала.
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Пусть рашка заберет своих убийц вместе с сепаратистами, и украинцы восстановят электроэнергию. Еше и сало на базары завезут. Рашка- БРЫСЬ С НАШЕЙ ЗЕМЛИ.
Так этому Хугу и передайте.
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пусть в донецке, макеевке и ясиноватой роют колодцы и топят дровами. нахера им вообще блага цивилизации. хотели русский мир, вот он и придет во всей красе
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з 2014 можно було відключати воду, електрику, газ коли сепаратисти починають активізуватись...
Хоча б у такі моменти, хоч краще виключити зовсім.
Але у моменти активізаціх треба усе виключати вже давно. Була б у нас влада замість недолунгів, то так би і робили.
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Таки Да!Сложно понять цю владу яка ПРацюе на себе...
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Вот и хорошо. Сколько Украина может снабжать этих террористов?!
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Цілком і повністю підтримую вашу пропозицію.
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Теперь ждём выступлений на тему "Там же наши люди" + "там такие же украинцы" + "это наши граждане" + бла-бла-бпа...
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КОГДАТО в Афгане погиб друг семьи. Десантник. И я помню эту трагедию , и похороны, и черную от горя его мать, и молчаливых десантников , привезших гроб. Это горе.
ТАК ВОТ- сегодня ежедневно Это горе приходит в украинские семьи.
ВЫВОД- пусть донецкие с ..ки стоят без воды, электроэнергии , тепла. Хватит терпеть договорняки.
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а ТЕПЕР З НИМИ РАЗМОВЛЯТИ ПО-КАЦАПСЬКІ.
Пішли до дідька в дупу звідсі, або не пити та не їсти !
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Русский мирь-это землянка лучина и икона про какое электричество отопление и централизованное водоснабжение может идти речь ?
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хуг на дфс или дфс на хуг.
можно и хуг на хуг, как вариант.
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Ужоссс!!! А вот вдруг бурят на грдаде пить захотит!? Ему шо, как у себя на родине - с лужи сербать!? Хуйг!? Ответствуй! Мы - европа, или где!?
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Вот это было бы правильно и справедливо!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДонецк, Ясиноватая и Макеевка могут остаться без воды и отопления, - Хуг
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