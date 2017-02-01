 Донецк, Ясиноватая и Макеевка могут остаться без воды и отопления, - Хуг

"Верхнекальмиусская фильтровальная станция без электричества. Донецк, Ясиноватая и Макеевка могут остаться без воды и отопления", - гласит сообщение Александра Хуга.
По сообщениям замглавы СММ ОБСЕ в Украине, проведение ремонтных работ затруднено в связи с ведущимися боевыми действиями. "Стрельба продолжается. Прекращение огня необходимо для начала ремонтных работ", - отметил Александр Хуг.
#OSCE's Hug: Verkhniokalmiuska filtration station w/out electricity. Donetsk, Yasynuvata & part of Makiivka could be left w/o water&heating
- OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 1 февраля 2017 г.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские военные имеют все возможности защищаться. Однако на огонь, ведущийся из жилых кварталов Донецка или Ясиноватой, они не отвечают.
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Выразим еще озабоченность и призовем рашку исполнять Женевскую конвенцию и обеспечить население всем необходимым. Правда для начала надо признать АТО войной и определиться с оккупированными территориями..
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Пишите, звоните в Кремль.
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Так этому Хугу и передайте.
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Хоча б у такі моменти, хоч краще виключити зовсім.
Але у моменти активізаціх треба усе виключати вже давно. Була б у нас влада замість недолунгів, то так би і робили.
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ТАК ВОТ- сегодня ежедневно Это горе приходит в украинские семьи.
ВЫВОД- пусть донецкие с ..ки стоят без воды, электроэнергии , тепла. Хватит терпеть договорняки.
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Пішли до дідька в дупу звідсі, або не пити та не їсти !
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можно и хуг на хуг, как вариант.
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