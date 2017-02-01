 Российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке, - Жебривский

Об этом глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Только что российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантий прекращения огня. Три дня невероятных усилий Президента Украины, наших международных партнеров!", - сообщил Жебривский.
Он сообщил, что ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линий электропередачи.
"Со стороны оккупированных территорий также вышла бригада электромонтеров. После проведения детальных обследований, будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ", - добавил глава Донецкой ВГА.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
Вчера, 31 января ремонтные бригады не смогли приступить к работам, поскольку российская сторона СЦКК так и не предоставила подтверждение прекращения огня в Авдеевке.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки.
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домовились про таке:
Стаття 1
Високі Договірні Сторони як дружні, рівноправні і суверенні держави засновують свої відносини на взаємній повазі та довірі, стратегічному партнерстві та співробітництві.
Стаття 2
Високі Договірні Сторони відповідно до положень Статуту ООН і зобов'язань по Заключному акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів.
Стаття 3
Високі Договірні Сторони будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи, додержання прав людини та основних свобод, співробітництва між державами, сумлінного виконання взятих міжнародних зобов'язань, а також інших загальновизнаних норм міжнародного права.
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не наши воины прилагали "невероятные усилия", а грёбаные барыги.... когда уже начнётся....всех жебривских ДОСТОЙНО наградить надо....ой надо!
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Как только Донецк потух - сразу гарантии.
Совпадение? Не думаю)))
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Гандон всегда был хозяином своего слова - хотел довал, хотел брал обратно.
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Не факт, что пуля там мозг найдет
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и что ?
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