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 Политика Украины
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 Российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке, - Жебривский

Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.

Об этом глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Только что российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантий прекращения огня. Три дня невероятных усилий Президента Украины, наших международных партнеров!", - сообщил Жебривский.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В результате обстрелов в Авдеевке частично нет света и связи, проблемы с теплоснабжением, - штаб АТО. ФОТОрепортаж

Он сообщил, что ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линий электропередачи.

"Со стороны оккупированных территорий также вышла бригада электромонтеров. После проведения детальных обследований, будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ", - добавил глава Донецкой ВГА.

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

Вчера, 31 января ремонтные бригады не смогли приступить к работам, поскольку российская сторона СЦКК так и не предоставила подтверждение прекращения огня в Авдеевке.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки.

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Владимир Спивак ‏@Spivak1971 3 мин.3 минуты назад

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Умер Путин. Собрались главы государств. Лукашенко говорит: - Об усопших либо хорошо, либо ничего! Порошенко: - А давайте молча спляшем!!!
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Папірець з підписом москаля це туалетний папір.
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Як тільки останні атаки терористів не дали результатів, тільки тоді терористи погодились на припинення вогню, аотйухвам!
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В каждой шутке есть доля шутки. Только офшорный и его лохторат могут плясать на похоронах Хуйла, непонимая, что в Кацапии может прийти к власти только такое же. Депломаты, мля. Провидцы!!!
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Российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке


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ага, можно повесить в сортире. Рядом с Будапештским меморандумом, Договором о дружбе и сотрудничестве, ...
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Почитаешь этот "договор" слезы на глазах от умиления. Цитирую:
домовились про таке:
Стаття 1
Високі Договірні Сторони як дружні, рівноправні і суверенні держави засновують свої відносини на взаємній повазі та довірі, стратегічному партнерстві та співробітництві.
Стаття 2
Високі Договірні Сторони відповідно до положень Статуту ООН і зобов'язань по Заключному акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів.
Стаття 3
Високі Договірні Сторони будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи, додержання прав людини та основних свобод, співробітництва між державами, сумлінного виконання взятих міжнародних зобов'язань, а також інших загальновизнаних норм міжнародного права.
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после "ВЫСОКИХ договрных сторон", дальше дочитывать хочется уже на толчке...
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стоит пореветь, и мы увидим новый котел!!!
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да..сепары в хорошем докучаевском котле получаются
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Сейчас перегруппируются, подвезут "гумконвой", пополнят ряды пушечного мяса и дальше будут стрелять.
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Да, но не сразу! Сперва заготовят бумагу из клозетов (желательно - юзаную) для приготовления новых письменных гарантий!
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Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад! (кажется... ПушкинД)
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Гарантии парашки не стоят даже той бумаги, на которой они написаны.
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Ну, конечно, как же - слово русского офицера.
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"Три дня невероятных усилий Президента Украины, наших международных партнеров!", - сообщил Жебривский." - хотел лизнуть, получилось соснуть...
не наши воины прилагали "невероятные усилия", а грёбаные барыги.... когда уже начнётся....всех жебривских ДОСТОЙНО наградить надо....ой надо!
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Майже по Маяковському:---Піар всегда, піар на всем-вот лозунг мой и солнца )))))
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"Со стороны оккупированных территорий также вышла бригада электромонтеров."
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Раніше були шахтарі та трактористи, а тепер вже електромантери ))))
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Сто первое китайское подтверждение и каждый раз письменное.
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Пока Донецк не обесточили - стреляли.

Как только Донецк потух - сразу гарантии.

Совпадение? Не думаю)))
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а зачем им электричество? - у них же все есть и все свое - нехай пользуються.
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Лаврушка, ты?!! А че бумага без портрета сцаря?
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ГАНДОН - русский офицер.
Гандон всегда был хозяином своего слова - хотел довал, хотел брал обратно.
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Черчиль и Рузвельт тоже требовали у Гитлера "письких гарантий"?
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Не верю! Делаем ставки,когда кацапские свинособаки начнут по новой.
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Интересно, как же те, кого там якобы нет и кто якобы не является стороной переговоров, могут давать какие-то гарантии?
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Когда вместо пол тонны письменных гарантий росиянец приставить к своему виску ствол с одним патроном, тогда еще можно задуматься - верить или не верить ...
Не факт, что пуля там мозг найдет
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"Письменное"!? Бумагу хорошо смотрели!? Нюхали!? Следов предварительного подтирания не было!?
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Які у сраці можуть бути домовленості з бидлом кацапським????вас млять шо,історія нічому не вчить??!!!!! Готуватись треба,бо бидло расіянське знову розпочне обстріли....смерть расії та путіну хуйлу !!!!
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А хорошо и удобно, когда гарантия с мягкой бумаги и в рулонах!
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Будапештский меморандум роисся тоже когда то подписала
и что ?
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не верьте этим убийцам,они все заминируют мыслимое и не мыслимое! НЕ забывайте ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ!
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Это только для того чтоб разведать позиции и подтянуть больше БК! Этим фашистам нельзя верить!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке, - Жебривский
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