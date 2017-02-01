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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (2623) Европа (985) Россия (68524) санкции (5861) США (11890) Евросоюз (11522) Шульц (163) минские соглашения (1898) Трамп (773)

 Пока минские соглашения не будут выполнены в полном объеме, санкции с РФ не могут быть сняты, - Шульц

Санкции против России могут быть сняты только после выполнения минских соглашений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил кандидат на пост канцлера ФРГ Мартин Шульц, пишет Reuters.

"Пока минские соглашения не будут выполнены в полном объеме, санкции не могут быть сняты. Мы должны четко сказать (Владимиру Путину. - Ред.), что Россия обязана уважать международное право", - сказал он.

Шульц предостерег нового президента США Дональда Трампа от отмены санкций против страны-агрессора. Он также назвал его политику неамериканской.

Политик убежден, что Европа должна стать на защиту либеральных ценностей. США, как никакая другая страна в мире, всегда ценила просвещение, демократию и свободу.

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"Если Трамп сел за руль машины по уничтожению этого набора ценностей, то, как канцлер, я скажу ему: "Это не политика Германии и Европы", - подчеркнул Шульц.

30 января 2017 года в результате обстрела российскими боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы.

В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Обстрелы тяжелой артиллерией россиян продолжаются по состоянию на утро 1 февраля.
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Шульц чмо. Но лучше все-равно Меркель в качестве канцлера
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Надо наоборот санкций прибавить, причем значительно. За Авдеевку, за то, что москали такие неадекваты, брыжжут слюной от ненависти к Украине. Ненавидят только за то, что Украина независима, что украинцы выбрали свой путь. Эта ненависть делает из кацапов конеченных тварей, которые когда видят плодородные украинские земли, готовы за них продать и мать родную
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Украина не выполняет, а санкции на Россию? Это бред. И в Европе это понимают все больше людей. Наша разъяснительная работа идет очень успешно. В Европе власть меняется.
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Та так всё и задумано - выполнить договорняк, впихнуть своих в Раду, повесить Даунбас на Украину, снять санкции и забрать Крым...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока минские соглашения не будут выполнены в полном объеме, санкции с РФ не могут быть сняты, - Шульц
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