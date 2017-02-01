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 Политика Украины
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Все про:обстрел (5287) Гройсман (2429) перемирие (947) Авдеевка (861) Зубко (206)

 У нас есть все сценарии, по которым мы будем действовать в зависимости от развития ситуации в Авдеевке, - Гройсман

Украине нужно объединить мировое сообщество для давления на Россию, чтобы РФ прекратила обстрелы в районе Авдеевки.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Главное, что нам нужно добиться, - это объединить мировое сообщество, чтобы давить на Россию, чтобы они прекратили обстрелы. Это даст возможность всем службам технически восстановить нормальную жизнедеятельность города, возобновить энерго-, водо- и качественное теплоснабжение", - заявил премьер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате обстрелов в Авдеевке частично нет света и связи, проблемы с теплоснабжением, - штаб АТО. ФОТОрепортаж

В связи с этим, по его словам, каждые два часа происходит заседание штаба как на месте, так и в Киеве.

"У нас есть абсолютно все сценарии, по которым мы будем действовать в зависимости от развития ситуации", - отметил Гройсман и переда слово вице-премьеру Геннадию Зубко, который рассказал, что на вчерашнем заседании штаба были рассмотрены все сценарии, вплоть "до самого критического".

По словам Зубко, сегодня во многоэтажных домах Авдеевки поддерживается температурный режим на уровне 12-15 градусов тепла.

"Сегодня обеспечена подача питьевой воды к этим домам. С другой стороны, энергоснабжение до сих пор отсутствует. Аварийно-спасательные бригады находятся в состоянии полной боевой готовности, чтобы отправится на место, чтобы возобновить энергоснабжение. Также, (готовы. - Ред.) саперные бригады, которые должны прийти и разминировать, потому что 29-31 января было выпущено большое количество снарядов, которые на уровне 30% не разорвались и требуют разминирования. Нам, сегодня только мешает отсутствие режима тишины", рассказал вице-премьер.

Он также сообщил, что на коксохимическом комбинате в Авдеевке люди работают в три смены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ситуация в Авдеевке является контролируемой. Паники в городе нет. Наша с вами задача - выстоять", - Гройсман

По словам Зубко, местных жителей обеспечивают продуктами питания. На утро, по его данным, за такой помощью обратились 800 человек. Зубко отметил, что Авдеевке сейчас находятся около 1,5 тысячи детей школьного возраста, и 300 детей дошкольного возраста.

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.
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Якщо в Авдіївці буде найбільш вирогідний "розвиток ситуації", тобто посилення обстрілів по місту, то евакуацію проводити вже не буде можливості! Треба буде виводити людей городами за місто і там на броні вивозити подалі! Ми втрачаємо дорогоцінний час, поки ще можна автобусами всіх спокійно вивезти.
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Вроде АТО за две недели? Зачем обещать то, что выполнять не собираешься?
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как зачем? лохов однотуровых много оказалось
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Намечается похоже грандиозный шухер. Сегодня сгоняют на митенг в Донецке пенсов и бюджетников, как-бы по них не шмальнул "блуждающий танк" и это станет поводом для очень нехороших вещей..
-Прямо сейчас у дома Захарченко в Донецке куча Камазов. Грузятся или разгружаются пока не ясно - вокруг полно... http://fb.me/xT2MOIWE
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Сценарий один сидеть ровно на Опе как было не раз до этого...
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а шо ж цей ПОЦ вчора салавьом РАЗЛІВАЛСЯ о бєзальтєрнатівності УГЛЯ із ДАУНБАСА .
СУКА саме ця безальтернативність позволила ЦИМ ФЕЙКОВИМ сєпарам ПРОЖИТЬ ТРИ РОКИ.
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Есть информация что батальон наемника киви докатился)))
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Донецк. Русские наемники обьявили об срочной эвакуации 21 больницы
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на себя примеряют то, что было с больницами в Алеппо?...не боись - Украина бомбить и добивать раненных не станет...
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Ндаааа...нет мозгов,считай калека ! У Гройсмана сценарий,как у Кролика !
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Перший пункт, цього сценарію:
спакувати всі гроші з матрацу в мішки і швиденько сісти в літак
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Це все добре. Одне риторичне питання, чому це каже міністр який має мало відношення до цих справ?
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Безвыходной мы называем такую ситуацию, очевидный выход из которой, нам почему-либо не нравится
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Какие у вас бля есть сценарии. Побыстрей собрать чемрданы и съебать как папередники, но только в вечно озабоченную эйвжопу. Прошу прощения у дам за свой хвранцузький. Какая температура в домах 15 градусов, Зубко что мерял её, или с бумажки прочитал. Как в былые времена, когда князь собирал своё войско и сам же вёл его, так и вы, засранцы сраны, собрались все кабмином-и вперёд в Авдеевку, а не из кабинетов своих шавкать. И пагубия с луцелком прихватите с собой, и там на месте пиздите, что вы с жителями Авдеевки у у вас всё под контролем!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ нас есть все сценарии, по которым мы будем действовать в зависимости от развития ситуации в Авдеевке, - Гройсман
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