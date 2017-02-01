 У нас есть все сценарии, по которым мы будем действовать в зависимости от развития ситуации в Авдеевке, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Главное, что нам нужно добиться, - это объединить мировое сообщество, чтобы давить на Россию, чтобы они прекратили обстрелы. Это даст возможность всем службам технически восстановить нормальную жизнедеятельность города, возобновить энерго-, водо- и качественное теплоснабжение", - заявил премьер.
В связи с этим, по его словам, каждые два часа происходит заседание штаба как на месте, так и в Киеве.
"У нас есть абсолютно все сценарии, по которым мы будем действовать в зависимости от развития ситуации", - отметил Гройсман и переда слово вице-премьеру Геннадию Зубко, который рассказал, что на вчерашнем заседании штаба были рассмотрены все сценарии, вплоть "до самого критического".
По словам Зубко, сегодня во многоэтажных домах Авдеевки поддерживается температурный режим на уровне 12-15 градусов тепла.
"Сегодня обеспечена подача питьевой воды к этим домам. С другой стороны, энергоснабжение до сих пор отсутствует. Аварийно-спасательные бригады находятся в состоянии полной боевой готовности, чтобы отправится на место, чтобы возобновить энергоснабжение. Также, (готовы. - Ред.) саперные бригады, которые должны прийти и разминировать, потому что 29-31 января было выпущено большое количество снарядов, которые на уровне 30% не разорвались и требуют разминирования. Нам, сегодня только мешает отсутствие режима тишины", рассказал вице-премьер.
Он также сообщил, что на коксохимическом комбинате в Авдеевке люди работают в три смены.
По словам Зубко, местных жителей обеспечивают продуктами питания. На утро, по его данным, за такой помощью обратились 800 человек. Зубко отметил, что Авдеевке сейчас находятся около 1,5 тысячи детей школьного возраста, и 300 детей дошкольного возраста.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.
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-Прямо сейчас у дома Захарченко в Донецке куча Камазов. Грузятся или разгружаются пока не ясно - вокруг полно... http://fb.me/xT2MOIWE
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СУКА саме ця безальтернативність позволила ЦИМ ФЕЙКОВИМ сєпарам ПРОЖИТЬ ТРИ РОКИ.
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спакувати всі гроші з матрацу в мішки і швиденько сісти в літак
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