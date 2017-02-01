 Подача питьевой воды в Авдеевке обеспечена, - Зубко

Особенно острая ситуация в районе авдеевской "промзоны". Аварийно-ремонтные и спасательные бригады находятся в состоянии боевой готовности, чтобы оперативно отправиться на места для восстановления энергоснабжения.
Об этом сегодня, 2 февраля, во время заседания правительства сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.
Он также сообщил, что в Авдеевке состоялось заседание оперативного штаба, на котором детально проработаны все возможные дальнейшие сценарии, включая критический. "На Авдеевском коксохимическом заводе люди работают в три смены. Все, что было необходимо от центральных органов исполнительной власти и местной администрации обеспечено", - добавил Зубко.
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За сутки расчистили массу дорог от снега.... в случае экстренной эвакуации гражданских....проблем для движения автобусов не будет.....
В сторону Авдеевки едет много автомобилей с продуктами и гуманиркой....
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