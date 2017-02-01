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 Подача питьевой воды в Авдеевке обеспечена, - Зубко

Сегодня в 153 многоэтажных домах Авдеевки температура на уровне от 12 до 15 градусов. Обеспечена подача питьевой воды в эти дома. Системы жизнеобеспечения в городе функционируют в минимальном режиме. Однако энергоснабжение до сих пор отсутствует в связи с тем, что не обеспечен "режим тишины".

Особенно острая ситуация в районе авдеевской "промзоны". Аварийно-ремонтные и спасательные бригады находятся в состоянии боевой готовности, чтобы оперативно отправиться на места для восстановления энергоснабжения.

Об этом сегодня, 2 февраля, во время заседания правительства сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.

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Он также сообщил, что в Авдеевке состоялось заседание оперативного штаба, на котором детально проработаны все возможные дальнейшие сценарии, включая критический. "На Авдеевском коксохимическом заводе люди работают в три смены. Все, что было необходимо от центральных органов исполнительной власти и местной администрации обеспечено", - добавил Зубко.

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Ще один мільйон державних гривень витратили на ахметовський коксахім! Скільки це лайно буде продовжуватись!
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Да ты шо..?? Ты сам лично платежку подписывал...???
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Работают очень оперативно.....
За сутки расчистили массу дорог от снега.... в случае экстренной эвакуации гражданских....проблем для движения автобусов не будет.....
В сторону Авдеевки едет много автомобилей с продуктами и гуманиркой....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодача питьевой воды в Авдеевке обеспечена, - Зубко
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