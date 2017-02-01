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Все про:обстрел (5287) отопление (529) школа (1644) Гройсман (2429) электроэнергия (970) Авдеевка (861)

 "Ситуация в Авдеевке является контролируемой. Паники в городе нет. Наша с вами задача - выстоять", - Гройсман

Премьер отчитался о ситуации в городе, где идут ожесточенные бои.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ с заседания Кабинета министров, глава правительства Владимир Гройсман отчитался о ситуации в Авдеевке.

"Ситуация в Авдеевке является контролируемой. Паники в городе нет", - об этом премьер заявил во время заседания Кабмина.

Он призвал в каждую социально незащищенную семью, которая находится в городе, направить соцработников.

"Больше всего сегодня жаль детей, которые от этого всего страдают, но мы понимаем, что как только россияне примут решение и остановят обстрел, сразу же бригады все восстановят. И ситуация будет полностью уже под контролем. Как мы видим, никакой паники нет. Вчера мы гуляли по городу вечером, если можно так сказать, под залпы канонады. Встречали людей. Люди в огромной тревоге, но насколько они там доброжелательные, насколько искренние. На нашей же земле эти люди страдают, - сказал Гройсман.

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Гройсман также отметил, что целью врага является не только захват части территории страны, но сделать все, чтобы Украина не была успешной, посеять неверие и панику.

"Это происходит не только с помощью прямых атак и обстрелов, но другими, в том числе пропагандистскими средствами. Наша с вами задача - выстоять", - заявил Гройсман.

Кроме того, Гройсман сообщил, что на минимальном уровне будут обеспечены все системы жизнедеятельности в городе Авдеевка. Он напомнил, что в городе в следствие бомбардировок нет электроэнергии.

"Всем необходимым город обеспечен. Городок обогрева развернут. Социальные службы работают. Дал поручение, чтобы мы восстановили хотя бы в световой день работу одной школы.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки. По состоянию на сейчас бои продолжаются.
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вата а ты в курсе что при наступлении потери в разы больше чем при обороне, абы высраться...
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смотря чем и откуда наступать, авиация рядом с границей полетает и сдраствуй пальмира без единой потери.
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мало сбитых самолетов наших было с людьми?
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То так тільки йому здається що то шикалад
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Так приємно, коли Гройсмани турбуються про простих людей, чи принаймі роблять вигляд.
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Цікаво, скільки коштував бюджету вояж пейсатого і памперси великих розмірів? Можливо ці кошти доцільніше було витратити на наших воїнів?
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а был ли мальчик?
где видео прогулки храброго торгаша по улицам Авдеевки?
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помогать выстаивать нам будет сам гройсман......щеками заткнёт врага
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Крендель, шо, ПРибалел??? Грося ПРямо попу рвьот ,,,,,,
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Таке враження, шо Петя з Фафіком хочуть постійно правити, міняючись, як путя з медведкою.
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можно даже сказать "высидеть". :D
в кабмине только сидячие места.
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"industrylife" про який наступ ти верзеш,я про наступ і слова не сказав.
Повторюсь,я сказав що гнойсман під @р, і БАРИЖНІ ГАН @ ОНИ при владі.
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Я думаю что за два года Украина должна была быть готовой не только эту нечесть Х-ЙЛОВСКУЮ остановить а и звиздюлей еще дать .Сколько можна чтобы рашовская шваль над Украиной издевалась .
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твоя задача грося, - главное чтобы табло не репнуло, а то уже в телевизор не влазит!
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Гнося ! Наша задача выстоять . а твоя выспаться и отлежаться !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ситуация в Авдеевке является контролируемой. Паники в городе нет. Наша с вами задача - выстоять", - Гройсман
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