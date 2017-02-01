 "Ситуация в Авдеевке является контролируемой. Паники в городе нет. Наша с вами задача - выстоять", - Гройсман

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ с заседания Кабинета министров, глава правительства Владимир Гройсман отчитался о ситуации в Авдеевке.
"Ситуация в Авдеевке является контролируемой. Паники в городе нет", - об этом премьер заявил во время заседания Кабмина.
Он призвал в каждую социально незащищенную семью, которая находится в городе, направить соцработников.
"Больше всего сегодня жаль детей, которые от этого всего страдают, но мы понимаем, что как только россияне примут решение и остановят обстрел, сразу же бригады все восстановят. И ситуация будет полностью уже под контролем. Как мы видим, никакой паники нет. Вчера мы гуляли по городу вечером, если можно так сказать, под залпы канонады. Встречали людей. Люди в огромной тревоге, но насколько они там доброжелательные, насколько искренние. На нашей же земле эти люди страдают, - сказал Гройсман.
Гройсман также отметил, что целью врага является не только захват части территории страны, но сделать все, чтобы Украина не была успешной, посеять неверие и панику.
"Это происходит не только с помощью прямых атак и обстрелов, но другими, в том числе пропагандистскими средствами. Наша с вами задача - выстоять", - заявил Гройсман.
Кроме того, Гройсман сообщил, что на минимальном уровне будут обеспечены все системы жизнедеятельности в городе Авдеевка. Он напомнил, что в городе в следствие бомбардировок нет электроэнергии.
"Всем необходимым город обеспечен. Городок обогрева развернут. Социальные службы работают. Дал поручение, чтобы мы восстановили хотя бы в световой день работу одной школы.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки. По состоянию на сейчас бои продолжаются.
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где видео прогулки храброго торгаша по улицам Авдеевки?
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в кабмине только сидячие места.
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Повторюсь,я сказав що гнойсман під @р, і БАРИЖНІ ГАН @ ОНИ при владі.
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