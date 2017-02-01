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Все про:Литва (1070) гуманитарная катастрофа (102) Авдеевка (861) Линкявичюс (73)

 Линкявичюс призвал к прекращению огня в Авдеевке: "Российская агрессия является основной причиной войны на востоке Украины"

Необходимо не допустить углубление гуманитарного кризиса в Авдевке.

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает Цензор.НЕТ.

"Российская агрессия является основной причиной войны на востоке Украины. Но в свете обострения боев, призываю все стороны к сдержанности, чтобы избежать дальнейшего углубления гуманитарного кризиса", - заявил он.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.
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"Российская агрессия является основной причиной войны на востоке Украины"

А шо, є ще й інші причини?
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Безхребетная позиция ЄС, которая безнаказанностью провоцирует ботоксного уродца к войнам.
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"Российская агрессия является основной причиной войны", но призвал почему-то ОБЕ стороны воздержаться от обстрелов. Это как? Тебя грабят в темном закоулке, а тебе треснуть по башке грабителя - зась?
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нет, это примерно так - вы идёте по улице например, а тут как раз стрелка, с одной стороны приезжают с другой приезжают и начинают разбираться, вы молитесь чтобы в вас не попали, ну а те кто наблюдает это из безопасного места конечно беспокоятся за вас и призывают обе стороны прекратить стреляться
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ну и как же это я "мимо иду по улице, а тут как раз стрелка", если война непосредственно в моей стране, которая является жертвой рашкинской агрессии???
хромает ваша метафора на обе ноги.
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чего? вы ж и идёте по своей улице (в своей стране) на которой непосредственно стрелка,
ну как могла так и нарисовала образно, что вам не нравится(? между прочим у меня в школе мои сочинения всегда высоко оценивались вплоть до привода к самому директору, говорили талант
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США обвинили Россию в агрессии под Авдеевкой и назвали оправданным продвижение украинских сил. Уже в Интернете есть специальное заявление.
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так оно во все времена продвижение армии своей страны по своей территории во время войны называлось - ОСВОБОЖДЕНИЕ.
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Это я для тех, кто продолжает утверждать, что "ихтамнет".
.
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ну да.
сначала ватники пишут "началось освобождение Авдеевки!", а потом - "провокации со стороны Хунты!"
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Когда же запад даст команду порошенке защищать свою страну? Впечатление такое, что он не понимает, что от агрессора свою страну нужно защищать всеми доступными средствами и способами. Звучит смешно, но этого "гаранта" уже нужно заставлять выполнять свои гарантии.
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Вы на своего гаранта смотрите и тот бардак, который творится в вашей стране. Шестерки пАраши.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛинкявичюс призвал к прекращению огня в Авдеевке: "Российская агрессия является основной причиной войны на востоке Украины"
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