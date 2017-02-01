 Линкявичюс призвал к прекращению огня в Авдеевке: "Российская агрессия является основной причиной войны на востоке Украины"

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает Цензор.НЕТ.
"Российская агрессия является основной причиной войны на востоке Украины. Но в свете обострения боев, призываю все стороны к сдержанности, чтобы избежать дальнейшего углубления гуманитарного кризиса", - заявил он.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.
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А шо, є ще й інші причини?
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хромает ваша метафора на обе ноги.
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ну как могла так и нарисовала образно, что вам не нравится(? между прочим у меня в школе мои сочинения всегда высоко оценивались вплоть до привода к самому директору, говорили талант
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сначала ватники пишут "началось освобождение Авдеевки!", а потом - "провокации со стороны Хунты!"
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