 Сегодня из Авдеевки эвакуированы 77 человек, - Жебривский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"По состоянию на 10:00 77 человек вывезены. Всего же в списках 180 человек, однако они переносят выезд то на вечер, то на завтра", - сказал он.
По словам главы области, за минувшую ночь в результате обстрела в районе старой Авдеевки было разрушено до 20 домов, 1 сгорел полностью. Ранение получил 1 местный житель, он госпитализирован.
Кроме того, как отметил Жебривский, где-то в районе Авдеевки, Опытного или Песков была перебита труба водоснабжения. По его словам, на поиск и ремонт неполадки может уйти до 3 дней: эти работы осложняются непрекращающимися обстрелами.
Напомним, в целом спасатели эвакуировали 200 жителей Авдеевки в связи с обстрелами города боевиками.
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1 год. ·
http://fakty.ictv.ua/…/20170131-bij-za-donetsk-i-velyka-vi…/
Люблю эту страну. Крупнейший телеканал, который смотрят несколько миллионов человек, на фоне рассказов про дорогую коммуналку и дантиста для крокодилов мутит опрос. Их интересует, закончится ли бой в Авдеевке вторым Дебальцево или вторым ДАП. Ребята, вы охуели? За трое суток туда упало больше 1000 "градин", тысячи снарядов, отбито больше дюжины попыток атаковать, пал смертью храбрых один из лучших молодых офицеров, за два года войны доросший до капитана после выпуска, в свое время лучший офицер сектора М, бойцы воюющие с 14 года, несколько молодых парней, 90ых годов рождения, много раненных. Черная бригада стоит стеной, работает арта 55-ой, война всю ночь, канонада. И вы хотите знать закончится ли ДАП или Дебахой? Я даже слов таких не знаю, как вас назвать...
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"01.02.17 10:54 Спасатели эвакуировали из Авдеевки около 200 человек. Интенсивные боевые действия на окраине города продолжаются, - замглавы Донецкой ОВГА"
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