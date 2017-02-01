 Российская сторона в СЦКК так и не предоставила гарантии прекращения огня в Авдеевке. Ремонтники не могут приступить к работам, - Жебривский

Об этом глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 11:00 мы так и не получили письменные гарантии прекращения огня с российской стороны в СЦКК. Наши ремонтники не могут выехать на место для проведения работ по восстановлению электроснабжения в Авдеевке".
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
Вчера, 31 января ремонтные бригады не смогли приступить к работам, поскольку российская сторона СЦКК так и не предоставила подтверждение прекращения огня в Авдеевке.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки. По состоянию на сейчас бои продолжаются.
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И еще - за три года не сделали альтернативную систему обеспечения городов, которые завязаны через ОРДЛО. Хоть бы в проекте посчитали.
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А вот аналог:
http://defence-line.org/2017/01/vkus-osvobozhdeniya/
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Обе стороны противостояния совершают провокационные действия, заявил первый замглавы миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг.
«Мы видим, что в Авдеевке ухудшается ситуация с утра воскресенья. С того времени мы документируем все нарушения. У нас возникают трудности с доступом по обе стороны от линии столкновения, и мы убедились, что провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит», - сказал он во время посещения Авдеевки во вторник, 31 января.
Делегация ОБСЕ во время встречи с украинской стороной спрашивала только о социальных выплатах в то время, как боевики штурмовали Авдеевку и обстреливали жилые кварталы. Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил министр соцполитики Андрей Рева.
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