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 Российская сторона в СЦКК так и не предоставила гарантии прекращения огня в Авдеевке. Ремонтники не могут приступить к работам, - Жебривский

По состоянию на 11:00 1 февраля от российской стороны в СЦКК так и не получены письменные гарантии прекращения огня в Авдеевке.

Об этом глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начались очередные переговоры с СЦКК относительно режима тишины, - замглавы Донецкой ОВГА

"По состоянию на 11:00 мы так и не получили письменные гарантии прекращения огня с российской стороны в СЦКК. Наши ремонтники не могут выехать на место для проведения работ по восстановлению электроснабжения в Авдеевке".
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

Вчера, 31 января ремонтные бригады не смогли приступить к работам, поскольку российская сторона СЦКК так и не предоставила подтверждение прекращения огня в Авдеевке.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки. По состоянию на сейчас бои продолжаются.

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начинайте эвакуацию.
И еще - за три года не сделали альтернативную систему обеспечения городов, которые завязаны через ОРДЛО. Хоть бы в проекте посчитали.
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Авдіївка має бути евакуйована, досить вже витрачати державні гроші на підтримування роботи ахметівського коксохіму! Вивезти і забути про неї, поки фронт не відійде на 20 км від Авдіївки, щоб ворожий Град вже не діставав!
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Це вже достатньо для того щоб не було прицільної стрільби з артилерії та Градів.
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В сети пишут что под Киевом горит поместье Шуфрича
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брешут. Зачем жечь добро, которое должно подлежать конфискации?
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Что" эффективные контролеры", не хотят сотрудничать с" властью барыг"???
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об ОБСЕ:
Обе стороны противостояния совершают провокационные действия, заявил первый замглавы миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг.

«Мы видим, что в Авдеевке ухудшается ситуация с утра воскресенья. С того времени мы документируем все нарушения. У нас возникают трудности с доступом по обе стороны от линии столкновения, и мы убедились, что провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит», - сказал он во время посещения Авдеевки во вторник, 31 января.

Делегация ОБСЕ во время встречи с украинской стороной спрашивала только о социальных выплатах в то время, как боевики штурмовали Авдеевку и обстреливали жилые кварталы. Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил министр соцполитики Андрей Рева.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийская сторона в СЦКК так и не предоставила гарантии прекращения огня в Авдеевке. Ремонтники не могут приступить к работам, - Жебривский
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