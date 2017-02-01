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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здравоохранение (132) медицина (1400) Минздрав (1282) реформы (2455) Евросоюз (11521) Мингарелли (46) Супрун Ульяна (89)

 Расходы Украины на здравоохранение выше среднего показателя для стран с аналогичными доходами, но результат - на 10 лет короче продолжительность жизни, - посол ЕС Мингарелли

ЕС будет следить за развитием реформы здравоохранения в Украине. Также глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что "ценит решимость и.о.министра Супрун" в проведении реформы здравоохранения.

"Мы понимаем, что существует большое сопротивление против реформы и против быстрых действий, предложенных руководством Министерства здравоохранения. В связи с этим, я очень ценю решимость и.о.министра Супрун в проведении этой важнейшей реформы, которая так необходима гражданам и на которую они заслуживают. ЕС будет следить с большим вниманием за развитием реформы здравоохранения", - сказал Х.Мингарелли, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина" в среду утром, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, реформа в первую очередь должна продвинуться в таких областях как финансирование здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи, в сфере закупок, общественного здравоохранения и стационарной помощи.

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Посол ЕС также отметил, что расходы Украины на здравоохранение сегодня значительно выше среднего мирового показателя для стран, находящихся на том же уровне дохода, но результат - более чем на 10 лет короче продолжительность жизни, что по его мнению указывает на срочную необходимость реформирования системы.

"Это должно быть одним из приоритетов правительства: справиться с этой проблемой прозрачно, пользуясь наилучшей имеющейся международной практикой и с участием ведущих специалистов в этой области", - подчеркнул посол.

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очень скоро будет интересная инфо по Супрун.
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Существует сопротивление реформам? А можно узнать кто же это конкретно?
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А там каждого первого бери - не ошибешься - все замазаны.
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"Скованние одной цепью, связание одной целью " Наутілус
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Корумповані бариги керманичі і весь загалом "український" істеблішмент ))))
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Ну так если бы наши чинуши не воровали - страна в принципе была бы богатой...
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Потенційно Україна найбогатша країна Європи, але нажаль лише теоретично)))))
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При чем тут расходы на здравоохранение. А доходы населения, тарифы, цены на лекарства и операции не пробовали сравнить. Дебилы или слепо-глухо-немые. Мы на разных планетах с ними живем.
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"Расходы Украины на здравоохранение выше среднего показателя для стран с аналогичными доходами."

А масштабы воровства в тех странах такие же, как у нас?
Надо сравнивать не расходы, а приходы!
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А может лучше пусть они заберут болонку и не лезут в здравоохранение, а то скоро не останется больных с их реформами и гробы сильно подорожают.
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Отсюда вывод:воруют.Супрун только заявила, что будет бороться с воровской шпаной, так сразу же заскулила врачебно-фармацевтическая мафия.
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Если проводить закупки по системе доктора Тодурова, а таких как он в медицине у нас подавляющее большинство, то ничего и не поменятся.
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Медицина это врачи. Врачей в Украине нет. Влейте сюда хоть триллионы, ничего не изменится. В мое время обучаться на врачей шли одни троечники. Вот ровно такой же результат медицины, между неудом и удовлетворительно. Как результат такой же срок жизни пациентов.
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Давно должна была существовать общая база анализов пациентов, прописанных лекарств и результатов лечения. Этого не будет, потому что результаты только по ОРЗ есть, которое само пройдет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРасходы Украины на здравоохранение выше среднего показателя для стран с аналогичными доходами, но результат - на 10 лет короче продолжительность жизни, - посол ЕС Мингарелли
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