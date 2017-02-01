 Расходы Украины на здравоохранение выше среднего показателя для стран с аналогичными доходами, но результат - на 10 лет короче продолжительность жизни, - посол ЕС Мингарелли

"Мы понимаем, что существует большое сопротивление против реформы и против быстрых действий, предложенных руководством Министерства здравоохранения. В связи с этим, я очень ценю решимость и.о.министра Супрун в проведении этой важнейшей реформы, которая так необходима гражданам и на которую они заслуживают. ЕС будет следить с большим вниманием за развитием реформы здравоохранения", - сказал Х.Мингарелли, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина" в среду утром, передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, реформа в первую очередь должна продвинуться в таких областях как финансирование здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи, в сфере закупок, общественного здравоохранения и стационарной помощи.
Посол ЕС также отметил, что расходы Украины на здравоохранение сегодня значительно выше среднего мирового показателя для стран, находящихся на том же уровне дохода, но результат - более чем на 10 лет короче продолжительность жизни, что по его мнению указывает на срочную необходимость реформирования системы.
"Это должно быть одним из приоритетов правительства: справиться с этой проблемой прозрачно, пользуясь наилучшей имеющейся международной практикой и с участием ведущих специалистов в этой области", - подчеркнул посол.
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А масштабы воровства в тех странах такие же, как у нас?
Надо сравнивать не расходы, а приходы!
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