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 Политика Украины
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 "Большинство огневых средств находится в жилых кварталах Донецка", - в Минобороны констатируют снижение количества обстрелов в Авдеевке

В министерстве рассчитывают, что ситуации удастся урегулировать в ходе встречи в Минске.

В Минобороны констатируют снижение количества обстрелов в Авдеевке, ответ ВСУ адекватный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". Об этом журналистам перед заседанием Кабмина сообщил замминистра обороны Украины Игорь Павловский.

"Количество обстрелов уменьшилось. Практически было два обстрела на том направлении. Это "Град". Два обстрела были 152-мм установки, три обстрела было 122-мм и остальные, это практически стрелковое оружие. На сегодняшний день в зависимости от обстановки адекватный (ответ ВСУ боевикам, - ред.). Большинство огневых средств находится в жилых кварталах Донецка. Я думаю, что как раз после трехсторонней встречи с теми группами, которые работают от РФ, Украины и ОБСЕ будут достигнуты эти договоренности", - заявил Павловский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С утра боевики обстреляли окраины Авдеевки из "Градов": повреждены около 20 домов, необходимо добиться режима тишины для проведения ремонтных работ, - Жебривский
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Местное быдло небось довольно что у них из-под домов укропов обстреливают, а потом - Украина дай пенсии да пожрать
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Большинство огневых средств находится в жилых кварталах Донецка.

Ну и что нас останавливает?
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Украинских солдат останавливает осознание того, что в тех домах, возле которых стоят лугандонские грады, есть и дети.
А что останавливает Алекса Бориса?
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Так что по вашему, погибать ребятам из за ваты, пусть блокируют подъезды к домам.
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Жители Донецка пусть блокируют? А кацапы с местными сепарами скажут им "как скажете" и уйдут?
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Думаю пару раз мы бы разнесли эти огневые позиции, местные в следующий раз подумали бы своими ватными казанами подпускать ли террористов к своим домам
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США и ЕС должно быть стыдно , что агрессия против Украины обсуждается в Минске .
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А як же ж керовані ракети, вони ж в нас вже є? Точковий удар це не удар Точкой-У! Треба застосовувати керовану зброю і знищувати позиції терористів. Попереджати місцевих про необхідність покинути ту чи іншу зону і стріляти туди за першої необхідності!
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А розкажіть, що саме відбувається навколо, коли підривається керована ракета.
Які фізичні процеси і з якими параметрами, ударна хвиля, радіус руйнувань?
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Українські ракети зроблені з екологічно чистого металу та заправлені екологічно чистим пальним, без ГМО. Українські ракети прибирають терористів з вражаючою швидкістю і ефективністю.
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Ви, як і я жінка, і не компетентні в зброї, тому й не відповідаєте по суті на моє питання?
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"Серж Марко, блогер
На третий год войны не мирные жители помогают ЗСУ не замерзнуть, а пехота кормит и пытается помочь с обогревом жителям города на линии соприкосновения.
На третий год войны залпы Града не приносят за собой тех потерь, которые были два года назад. А танки противника опасаются выезжать на позиции для выстрела прямой наводкой.
На третий год войны волонтерское движение не разбредается по всей передовой линии, а понимая что и где происходит, несется закрывать потребности там где нужнее всего. Тепловизоры, оптика, системы связи, кабель, генераторы - все появляется очень быстро.
На третий год войны добровольцы не сбиваются в добробаты. Они звонят своим боевым побратимам, командирам рот/взводов/батальонов с фразой: - Ну что там? Я вещи собрал, место в блиндаже будет?
На третий год войны общество не боится уже вторжения войск северного соседа. Они знают что оно будет, так как дохлые силишки недореспублик в случае активных боевых действий будут перемолоты ЗСУ. И готовится к нему.
На третий год войны нам начхать на озабоченность всяких там мировых лидеров. Просто начхать. Мы верим ЗСУ и в их стойкость. А так же в их умение забирать назад свои земли. Не быстро. Но тихо. Потихоньку. Километр за километром.
На третий год войны есть часть людей которые неотрывно слились с армией, стали частью этого организма, добровольцы, волонтеры, активисты, небезразличные.
Украине больше двух лет понадобилось чтоб создать армию и часть милитарного сообщества. Было бы конечно лучше чтоб это всё у нас было на начало 2014 года…Но эти два года не прошли для Украины зря.
ЗСУ. В вас верит страна.
Е@$ште!"
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Порох в Європі жаліється, що бойовики ведуть обстріли з жилих кварталів, і через це ЗСУ не може дати відповідь. Але ж до вогневих точок в житлових кварталах ще потрібно доїхати. І чому військова російська техніка не знищується при переміщенні та в місцях компактного зберігання? Віра не дозволяє? Перемир'я, Мінський процес, дипломатичний шлях, тамженашилюди, онижедети?
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По моему элементарно. В документах переводите жилой фонд в нежилой и Смерчем по нежилому. Классная отмазка для ТВ. То не дома а склады и офисы.
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Самые современные -супер точные управляемые крылатые ракеты которые могут точечно уничтожать, при том только военные объекты врага в мирном городе. На первый случай Украине нужно как минимум несколько десятков вот таких высокоточных крылатых ракет из Европы или США. И вопрос обстрелов проклятыми российскими фашистами с оккупированных ими городов ( Донецк) , обстрел украинских населённым пунктов, этими кровавыми захватчиками, оккупантами )(уйла которые трусливо прячут свои артиллерийские батареи за школами, жилыми домами , больницами ...и ими убивают мирных украинских жителей . Вот только таким ракетами можно остановить зарвавшихся кровавых кремлёвских фашистов фюрера - нелюдя )(уйла - путлина. А не мирными призывами мирового собщества прекратить кровавые обстрелы и попытки захвата новых а также освобождения ранее захваченных территорий Украинского государства кровавыми российскими фашистами оккупантами, ведь на эти призывы кремлёвские фашисты попросту плюют...
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Не о том говоришь и не так мыслишь, как должен! Тебя послушать, Павловский, то можно подумать, что "инфу" доводит не замминистра обороны страны, а секретарь пресс- центра МИДа! Военного человека в последнюю очередь должно волновать, что там будут "рассказывать" на той гребанной "трехсторонней контактной группе"! Ты, как и твой "босс", должны сейчас "морщить лоб" в отношении наиболее эффективного применения "вовкулачиків" из ССО для подавления огневых средств врага там, где огневые позиции противника невозможно "достать" огнем нашей "арты" без угрозы жизни местному населению! Понял, "выдающийся военный деятель"?! "Стратеги"... мать вашу!!!
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израсходуют боеприпасы и скажут что они прекращают стрельбу из непомерного миролюбия.гавнокацапы бля.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Большинство огневых средств находится в жилых кварталах Донецка", - в Минобороны констатируют снижение количества обстрелов в Авдеевке
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