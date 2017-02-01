 "Большинство огневых средств находится в жилых кварталах Донецка", - в Минобороны констатируют снижение количества обстрелов в Авдеевке

В Минобороны констатируют снижение количества обстрелов в Авдеевке, ответ ВСУ адекватный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". Об этом журналистам перед заседанием Кабмина сообщил замминистра обороны Украины Игорь Павловский.
"Количество обстрелов уменьшилось. Практически было два обстрела на том направлении. Это "Град". Два обстрела были 152-мм установки, три обстрела было 122-мм и остальные, это практически стрелковое оружие. На сегодняшний день в зависимости от обстановки адекватный (ответ ВСУ боевикам, - ред.). Большинство огневых средств находится в жилых кварталах Донецка. Я думаю, что как раз после трехсторонней встречи с теми группами, которые работают от РФ, Украины и ОБСЕ будут достигнуты эти договоренности", - заявил Павловский.
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Ну и что нас останавливает?
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А что останавливает Алекса Бориса?
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Які фізичні процеси і з якими параметрами, ударна хвиля, радіус руйнувань?
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На третий год войны не мирные жители помогают ЗСУ не замерзнуть, а пехота кормит и пытается помочь с обогревом жителям города на линии соприкосновения.
На третий год войны залпы Града не приносят за собой тех потерь, которые были два года назад. А танки противника опасаются выезжать на позиции для выстрела прямой наводкой.
На третий год войны волонтерское движение не разбредается по всей передовой линии, а понимая что и где происходит, несется закрывать потребности там где нужнее всего. Тепловизоры, оптика, системы связи, кабель, генераторы - все появляется очень быстро.
На третий год войны добровольцы не сбиваются в добробаты. Они звонят своим боевым побратимам, командирам рот/взводов/батальонов с фразой: - Ну что там? Я вещи собрал, место в блиндаже будет?
На третий год войны общество не боится уже вторжения войск северного соседа. Они знают что оно будет, так как дохлые силишки недореспублик в случае активных боевых действий будут перемолоты ЗСУ. И готовится к нему.
На третий год войны нам начхать на озабоченность всяких там мировых лидеров. Просто начхать. Мы верим ЗСУ и в их стойкость. А так же в их умение забирать назад свои земли. Не быстро. Но тихо. Потихоньку. Километр за километром.
На третий год войны есть часть людей которые неотрывно слились с армией, стали частью этого организма, добровольцы, волонтеры, активисты, небезразличные.
Украине больше двух лет понадобилось чтоб создать армию и часть милитарного сообщества. Было бы конечно лучше чтоб это всё у нас было на начало 2014 года…Но эти два года не прошли для Украины зря.
ЗСУ. В вас верит страна.
Е@$ште!"
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